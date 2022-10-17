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Новини
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На Київщині працює ППО

безпілотник,збиття

Повідомляють про проліт над Київщиною дронів-камікадзе та роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також  у своєму телеграмі до мешканців Київщини звернувся очільник Київської ОВА Олексій Кулеба:

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких.

В області працюють сили ППО.

Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!" - ідеться в провідомленні.

Також читайте: США враховуватимуть російські атаки дронами-камікадзе під час планування військової допомоги Україні, - CNN

Автор: 

Київська область (4008) ППО (3164) дрони (4648)


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Топ коментарі
+21
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17.10.2022 20:00
+9
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17.10.2022 20:02
+8
Зато жители рашки возле которых упал самолет визжат и искренне не понимают как ето на жилой дом упал военный самолет и за что им такое наказание
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17.10.2022 20:09
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17.10.2022 20:00 Відповісти
Це так 1000% !
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17.10.2022 20:35 Відповісти
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17.10.2022 20:02 Відповісти
А що небезпечного від стрільби просто вгору?
Цей Монастирський служив в армії чи теж до призначення був прод'юсером телесеріалів/юристом 95-го кварталу?
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17.10.2022 20:32 Відповісти
Ну можно в дом попасть, например. Ты вообще сможешь из автомата с земли стрелять точно вверх хотя бы минуту?
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17.10.2022 20:35 Відповісти
можно лечь на землю на спину и будет легче...
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17.10.2022 20:42 Відповісти
Ты с земли лежа вертикальную стрельбу минуту из автомата вел? Что за бред постят все время.
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17.10.2022 20:45 Відповісти
поэтому монастырский прав....
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17.10.2022 22:23 Відповісти
Той Шахед несе на собі купу вибухівки, яка може вибухнути при падінні на землю. Їх не можна збивати у густонаселених місцях. Чому тільки про це Антоша ********* не каже?
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17.10.2022 21:04 Відповісти
тобто, за бажанням, зевлада може потягти Героя-снайпера до печерного суду по-любому у будь-якому випадку..
"закон про зброю" для захисту України і Українців зебіли не прийняли і не приймуть.. а засланцям, портновим-дермакам-татаровим, "ківам і тіщенкам" - зброя - будь ласка..
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17.10.2022 20:49 Відповісти
Восьмий місяць війни, а ідіотам і досі не зрозуміло, що не можна знімати наслідки прильотів, та работу армії.
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17.10.2022 20:04 Відповісти
Первый представитель власти снимает и публикует Геращенко‼️И одна рука власти не знает , что делает другая⁉️
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17.10.2022 20:53 Відповісти
Які ж гімнисті ці пердольоти. Здається, дешевий хлам, а скільки проблем приносять і горя людям!
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17.10.2022 20:05 Відповісти
а антонiнi геращенко за сьогоднiшнiй супер репортаж про "iранськi мопеди" вже висунули звинувачення, чи почекаємо нових прильотiв?
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17.10.2022 20:06 Відповісти
Зато жители рашки возле которых упал самолет визжат и искренне не понимают как ето на жилой дом упал военный самолет и за что им такое наказание
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17.10.2022 20:09 Відповісти
работает,сам наблюдал...разрывы зениток видел,почти над головой,а вот по кому стреляли,х/з...хотя небо чистое,света по улицам нет,и ...ни звука мопеда,ни ещё чего...в общем непонятно
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17.10.2022 20:27 Відповісти
Виглядає так,що іранські дрони то лиш для залякування ,а насправді для відволікання уваги,бо калібри то з криму прилітають(Думати треба,як флот рашистів топити.
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17.10.2022 20:27 Відповісти
"нічого не знімайте та не викладайте в мережу" Атож, Антоша Гєращєнко повинен бути першим.
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17.10.2022 21:06 Відповісти
 
 