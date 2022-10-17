На Київщині працює ППО
Повідомляють про проліт над Київщиною дронів-камікадзе та роботу ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Також у своєму телеграмі до мешканців Київщини звернувся очільник Київської ОВА Олексій Кулеба:
"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких.
В області працюють сили ППО.
Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!" - ідеться в провідомленні.
Топ коментарі
+21 Ksenia VB
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+9 Ksenia VB
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Цей Монастирський служив в армії чи теж до призначення був прод'юсером телесеріалів/юристом 95-го кварталу?
"закон про зброю" для захисту України і Українців зебіли не прийняли і не приймуть.. а засланцям, портновим-дермакам-татаровим, "ківам і тіщенкам" - зброя - будь ласка..