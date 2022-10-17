На Київщині працює ППО

Повідомляють про проліт над Київщиною дронів-камікадзе та роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також у своєму телеграмі до мешканців Київщини звернувся очільник Київської ОВА Олексій Кулеба:

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких.

В області працюють сили ППО.

Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!" - ідеться в провідомленні.

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