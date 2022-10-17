США враховуватимуть російські атаки дронами-камікадзе під час планування військової допомоги Україні, - CNN

Адміністрація президент США Джо Байдена враховуватиме використання Росією дронів-камікадзе у своїх майбутніх рішеннях і плануванні, що стосується допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив високопоставлений чиновник Адміністрації.

"Це рішення, зокрема, включає поточні обговорення щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони, що є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни, як неодноразово заявляли українські офіційні особи", - зазначає видання.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Наразі відомо про загибель 4 осіб.

Також читайте: Резніков про результати "Рамштайну": Незабаром Україна отримає ЗРК NASAMS