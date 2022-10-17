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США враховуватимуть російські атаки дронами-камікадзе під час планування військової допомоги Україні, - CNN

байден

Адміністрація президент США Джо Байдена враховуватиме використання Росією дронів-камікадзе у своїх майбутніх рішеннях і плануванні, що стосується допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив високопоставлений чиновник Адміністрації.

"Це рішення, зокрема, включає поточні обговорення щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони, що є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни, як неодноразово заявляли українські офіційні особи", - зазначає видання.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Наразі відомо про загибель 4 осіб.

Також читайте: Резніков про результати "Рамштайну": Незабаром Україна отримає ЗРК NASAMS

Автор: 

Іран (2017) допомога (8321) США (22634) дрони (4648)


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Топ коментарі
+8
Системы ППО проблему не решат против тысяч дронов которые стоят копейки по сравнению с ракетами ППО. Нужно адекватное аналогичное и дальнобойное оружие чтобы орки почуствовали ответку.
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17.10.2022 18:17
+4
Як раніше враховували і ніх*я не передавали АТАКМС чі MQ Reaper i Grey Eagle так і далі вони враховують...Якщо комусь досі не зрозуміло що США реально піх*й на Україну то коли прибудуть іраньскі баллістичні ракети поймете. Для сша Україна це полігон тестувань зброї їх противника за еффективністью якої вони слідкують а Українці це живві мішені якіх нежалко. Україна мала свої ракети, ядерну зброю і завдяки сша і россії тепер повноцінний геноцид нашого народу і весь світ наблюдае як на тв шоу
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17.10.2022 18:37
+3
Дідо Джо! Ви дійсно допомагаете .. але якщо можна трохи скоріше.. ну ще трохи... кожен день гинуть люди.. серце краеться від такого.. а ти може пару копняків дай там кому треба- ось закрутится скоріше
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17.10.2022 18:17
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Дідо Джо! Ви дійсно допомагаете .. але якщо можна трохи скоріше.. ну ще трохи... кожен день гинуть люди.. серце краеться від такого.. а ти може пару копняків дай там кому треба- ось закрутится скоріше
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17.10.2022 18:17 Відповісти
ти сам собі вже копняка дав? До голови дійшло? Покаєшся? Чи ще не дійшло, що ти виродив три роки тому?
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17.10.2022 19:19 Відповісти
Системы ППО проблему не решат против тысяч дронов которые стоят копейки по сравнению с ракетами ППО. Нужно адекватное аналогичное и дальнобойное оружие чтобы орки почуствовали ответку.
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17.10.2022 18:17 Відповісти
І хто нам її дасть, цю зброю? Власної немає і не буде (не вірю укроборонпрому, поки не побачу в дії).

Боюсь орки намацали слабке місце і будуть експлуатувати, а нам потрібні мізки, що з цим робити.
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17.10.2022 18:35 Відповісти
Дрони не пускають тисячами. З 8 числа в Україну прилетіли не більше ста пятидесяти штук, половину яких збили. Системи ППО, які спеціалізуються на тихоходних та низько летячих цілях, вирішать проблему процентів на вісімдесят, бо на сто ніяка система в світі питань не вирішує.
Ну, а далекобійна зброя вже на підході - вирішимо і цю проблему.
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17.10.2022 18:39 Відповісти
С сентября их запустили не меньше 300 штук.
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17.10.2022 23:04 Відповісти
Як раніше враховували і ніх*я не передавали АТАКМС чі MQ Reaper i Grey Eagle так і далі вони враховують...Якщо комусь досі не зрозуміло що США реально піх*й на Україну то коли прибудуть іраньскі баллістичні ракети поймете. Для сша Україна це полігон тестувань зброї їх противника за еффективністью якої вони слідкують а Українці це живві мішені якіх нежалко. Україна мала свої ракети, ядерну зброю і завдяки сша і россії тепер повноцінний геноцид нашого народу і весь світ наблюдае як на тв шоу
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17.10.2022 18:37 Відповісти
хоч би сотню авенджерів виділили
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17.10.2022 18:39 Відповісти
С 1 октября ленд- Лиз попер водопадом. А тут ещё дроны прилетели, как снег на голову. Тема настохерела--- но только Яо. Пока не поздно.
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17.10.2022 19:38 Відповісти
А завод по сборке мопедов что, по землей ?
Просто интересно.
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17.10.2022 21:05 Відповісти
 
 