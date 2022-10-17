Резніков про результати "Рамштайну": Незабаром Україна отримає ЗРК NASAMS
Незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони – норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS, призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах.
Про це пише у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", - зазначив він.
Також він розкрив деталі нещодавнього шостого засідання у форматі "Рамштайн", що відбулося в Брюселі. Він нагадав, що Україна вже отримала дуже багато допомоги від партнерів і продовжує її отримати. І запевнив, що країни формату "Рамштайн" та країни-члени НАТО розширять підтримку України.
Крім того, тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.
Також Україна впроваджує НАТівську систему Logfas для забезпечення обліку та логістики і проводить реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО.
За словами Резнікова, Україна вже опанувала понад 300 стандартів НАТО і продовжує здійснювати одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій.
Міністр оборони очікує, що скоро у партнерів "закінчаться аргументи" не надавати Україні літаки і танки.
За словами Резнікова, одразу за підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.
Він пояснив, що цей потужний сигнал отримали понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні.
Резніков також повідомив, що Іспанія вирішила надати Україні модернізовані ЗРК HAWK, а Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.
За словами міністра оборони, наразі триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК "Сrotale", а також щодо комплексів Samp-T.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поделись, какие аргументы они озвучивают сейчас?
Он у Німеччини очі загорілись, від Берблок пішла риторика "ППО важливіше, ніж танки" (ніби це неможливо постачати параллельно; і ніби від того швидкість надання iris-t зросте).
нестабильный товарисч.
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
нам не продадуть ані системи ПРО, ані системи ППО, бо рішення про продаж (як і про "подарунки" безкоштовні) приймає той самий уряд США, який досі "вивчає питання"
от коли закінчить вивчати, тоді... й одразу
всем внушал, что лендлиз начнется с 1 октября 2022
Не хватило ума, открыть закон и проверить, что там нет привязки к 1 октября
Есть привязка, к 1 октября 2023, когда закон о лендлиз закончится
США конечно, ничего не должны, даже друзьям
Но странно, что в Афганистане,
оставили больше оружия бывшим "врагам", даже такое какое нельзя давать друзьям - самолеты, вертолеты и прочее.
Какаято странная закономерность, при республиканцах - меньше в мире плохого случается.
Наверное больше уважают в мире
- А у вас, москалів, СРАВНІ!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)