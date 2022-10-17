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Новини Війна
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Резніков про результати "Рамштайну": Незабаром Україна отримає ЗРК NASAMS

nasams

Незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони – норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS, призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах.

Про це пише у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", - зазначив він.

Також він розкрив деталі нещодавнього шостого засідання у форматі "Рамштайн", що відбулося в Брюселі. Він нагадав, що Україна вже отримала дуже багато допомоги від партнерів і продовжує її отримати. І запевнив, що країни формату "Рамштайн" та країни-члени НАТО розширять підтримку України.

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Крім того, тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Також Україна впроваджує НАТівську систему Logfas для забезпечення обліку та логістики і проводить реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО.

За словами Резнікова, Україна вже опанувала понад 300 стандартів НАТО і продовжує здійснювати одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій.

Міністр оборони очікує, що скоро у партнерів "закінчаться аргументи" не надавати Україні літаки і танки.

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За словами Резнікова, одразу за підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

Він пояснив, що цей потужний сигнал отримали понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні.

Резніков також повідомив, що Іспанія вирішила надати Україні модернізовані ЗРК HAWK, а Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.

За словами міністра оборони, наразі триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК "Сrotale", а також щодо комплексів Samp-T.

Автор: 

зброя (7442) допомога (8321) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+17
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
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17.10.2022 16:11
+8
Поки в них аргументи закінчаться, у нас трансформатори і підстанції закінчаться...
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17.10.2022 16:13
+7
Тратить дорогущие ракеты от IRIS-T и NASAMS для сбивания дешёвого говна под названием Shahed? Так никаких ракет не напасёшься. Особенно после передачи иранскими террористами баллистических ракет их кацапским коллегам.
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17.10.2022 16:13
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Міністр оборони очікує, що скоро у партнерів "закінчаться аргументи" не надавати Україні літаки і танки

Поделись, какие аргументы они озвучивают сейчас?
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Поки в них аргументи закінчаться, у нас трансформатори і підстанції закінчаться...
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17.10.2022 16:13 Відповісти
Ті партнери завжди знаходять нові аргументи)

Он у Німеччини очі загорілись, від Берблок пішла риторика "ППО важливіше, ніж танки" (ніби це неможливо постачати параллельно; і ніби від того швидкість надання iris-t зросте).
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17.10.2022 16:29 Відповісти
"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", - зазначив він. поміж рядків варто читати -" рашисти атакуйте Україну побільше і поскоріше,бо згодом отримаєте 3,14стюлєй від українських ЗСУ"
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17.10.2022 15:53 Відповісти
якый рэбэ забороняйе ******* по луканоидам?
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17.10.2022 15:55 Відповісти
....а х.з. (хто зна), посол наш там, а ихнего тут нет(их там нет). Понимаешь? Отака х..ня в лісі
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17.10.2022 16:00 Відповісти
Десь, радісно,потирає руки єрмака брат...
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17.10.2022 15:58 Відповісти
бросил собирание денюх на шиньйон и руки потырайэ?
нестабильный товарисч.
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17.10.2022 16:06 Відповісти
Невдовзі,незабаром,скоро...Яке з визначень часу найскоріше і найточніше?
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17.10.2022 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
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17.10.2022 16:11 Відповісти
14 февраля Олег Жданов
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
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17.10.2022 16:24 Відповісти
не слухайте Жданова (він не розуміє, про що каже)

нам не продадуть ані системи ПРО, ані системи ППО, бо рішення про продаж (як і про "подарунки" безкоштовні) приймає той самий уряд США, який досі "вивчає питання"

от коли закінчить вивчати, тоді... й одразу
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17.10.2022 16:27 Відповісти
Жданов "знатный эксперт",

всем внушал, что лендлиз начнется с 1 октября 2022

Не хватило ума, открыть закон и проверить, что там нет привязки к 1 октября

Есть привязка, к 1 октября 2023, когда закон о лендлиз закончится

США конечно, ничего не должны, даже друзьям

Но странно, что в Афганистане,

оставили больше оружия бывшим "врагам", даже такое какое нельзя давать друзьям - самолеты, вертолеты и прочее.

Какаято странная закономерность, при республиканцах - меньше в мире плохого случается.

Наверное больше уважают в мире
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17.10.2022 17:05 Відповісти
Ну ніззя владу зелену під час війни міняти, ну ніззя. Нас на заході неправильно зрозуміють і нічого більше не дадуть. Не треба заважати зеленому олуху разом із тупіним знищувати Україну.
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17.10.2022 17:31 Відповісти
Жданов идиот... Впрочем, там все такие, - Свитан на серьезных щах рассказывал Яковенко что США позволили террористам взорвать ВТЦ, там еще куча каких-то жирных экспердов, которые спецы по всем вопросам ... Ну и предводитель у них генерал-фельдмаршал от *********** Люсян Аферистович.
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17.10.2022 18:17 Відповісти
"Незабаром", чули вже сто раз. Поки отримаєм, стане темно.
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17.10.2022 16:13 Відповісти
Тратить дорогущие ракеты от IRIS-T и NASAMS для сбивания дешёвого говна под названием Shahed? Так никаких ракет не напасёшься. Особенно после передачи иранскими террористами баллистических ракет их кацапским коллегам.
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17.10.2022 16:13 Відповісти
Ракетами ПВО эти "мопеды" сбивать? Где одна ракета в два или три раза дороже чем сам "мопед". На первой линии обороны эти "мопеды" проще сбивать с вертолетов из миниганов.
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17.10.2022 16:24 Відповісти
Знаєте, що дивно? Що нам дають все, що вже не потрібно! Тоді - коли вже не потрібно!
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17.10.2022 16:27 Відповісти
«В скором времени Украина получит новейшие системы« а в скором времени в каких единицах измеряется?
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17.10.2022 16:40 Відповісти
Ноухау против Дронов, Ми7 с тремя пулеметчиками, один назад и двое побокам, бл.. там вообще думать не хотят без дорогущего оружия
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17.10.2022 16:44 Відповісти
-От у вас и мова, "незабаром"! Не поймёшь, или за баром, или перед баром!
- А у вас, москалів, СРАВНІ!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)
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17.10.2022 17:19 Відповісти
Максимум на що здатен цей юрістік без воєнної освіти - це меми в соціальних мережах.
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17.10.2022 17:33 Відповісти
Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро....Це вже якась мантра ,8 місяць ....
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17.10.2022 18:20 Відповісти
Незабаром Зеля звільнить Єрмака.
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17.10.2022 18:31 Відповісти
...дєдуля, ти впевнений у тому, що кажеш? А може, це буде перед баром?
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17.10.2022 19:02 Відповісти
вот, министр обороны Украины говорит о каких-то единичных забугорных вещах, которые скоро может быть дадут, а может быть и нет. а, интересно, кто говорит об украинских, там, "все идет согласно планов" хотя бы (а были ли вообще планы?) или "молодцы, выполнили пятилетку за три года, поголовье кацапов ожидаемо уменьшится" или там "тяжелые потери замедлили, но, типа, все порешаем, народ работает в две смены" и т.п., если прям секрет-секрет?
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17.10.2022 19:29 Відповісти
чмобик, а пасть закрой
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17.10.2022 21:01 Відповісти
 
 