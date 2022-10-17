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Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

В скором времени Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают обучение в использовании данной техникой", - отметил он.

Также он раскрыл детали недавнего шестого заседания в формате "Рамштайн", состоявшемся в Брюсселе. Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получить. И заверил, что страны формата Рамштайн и страны-члены НАТО расширят поддержку Украины.

Читайте: Мы страна НАТО де-факто, осталось стать ею де-юре, - Резников

Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Также Украина внедряет НАТОвскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО.

По словам Резникова, Украина уже овладела более 300 стандартами НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий.

Министр обороны ожидает, что скоро у партнеров "закончатся аргументы" не предоставлять Украине самолеты и танки.

Также читайте: Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников

По словам Резникова, сразу по итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Он объяснил, что этот мощный сигнал получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне.

Резников также сообщил, что Испания решила предоставить Украине модернизированные ЗРК HAWK, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

По словам министра обороны, в настоящее время продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК "Сrotale", а также по комплексам Samp-T.
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Топ комментарии
+17
Дмитро Чекалкин
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
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17.10.2022 16:11
+8
Поки в них аргументи закінчаться, у нас трансформатори і підстанції закінчаться...
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17.10.2022 16:13
+7
Тратить дорогущие ракеты от IRIS-T и NASAMS для сбивания дешёвого говна под названием Shahed? Так никаких ракет не напасёшься. Особенно после передачи иранскими террористами баллистических ракет их кацапским коллегам.
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17.10.2022 16:13
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Міністр оборони очікує, що скоро у партнерів "закінчаться аргументи" не надавати Україні літаки і танки

Поделись, какие аргументы они озвучивают сейчас?
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17.10.2022 15:50 Ответить
Поки в них аргументи закінчаться, у нас трансформатори і підстанції закінчаться...
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17.10.2022 16:13 Ответить
Ті партнери завжди знаходять нові аргументи)

Он у Німеччини очі загорілись, від Берблок пішла риторика "ППО важливіше, ніж танки" (ніби це неможливо постачати параллельно; і ніби від того швидкість надання iris-t зросте).
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17.10.2022 16:29 Ответить
"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", - зазначив він. поміж рядків варто читати -" рашисти атакуйте Україну побільше і поскоріше,бо згодом отримаєте 3,14стюлєй від українських ЗСУ"
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17.10.2022 15:53 Ответить
якый рэбэ забороняйе ******* по луканоидам?
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17.10.2022 15:55 Ответить
....а х.з. (хто зна), посол наш там, а ихнего тут нет(их там нет). Понимаешь? Отака х..ня в лісі
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17.10.2022 16:00 Ответить
Десь, радісно,потирає руки єрмака брат...
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17.10.2022 15:58 Ответить
бросил собирание денюх на шиньйон и руки потырайэ?
нестабильный товарисч.
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17.10.2022 16:06 Ответить
Невдовзі,незабаром,скоро...Яке з визначень часу найскоріше і найточніше?
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17.10.2022 16:07 Ответить
Дмитро Чекалкин
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
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17.10.2022 16:11 Ответить
14 февраля Олег Жданов
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
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17.10.2022 16:24 Ответить
не слухайте Жданова (він не розуміє, про що каже)

нам не продадуть ані системи ПРО, ані системи ППО, бо рішення про продаж (як і про "подарунки" безкоштовні) приймає той самий уряд США, який досі "вивчає питання"

от коли закінчить вивчати, тоді... й одразу
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17.10.2022 16:27 Ответить
Жданов "знатный эксперт",

всем внушал, что лендлиз начнется с 1 октября 2022

Не хватило ума, открыть закон и проверить, что там нет привязки к 1 октября

Есть привязка, к 1 октября 2023, когда закон о лендлиз закончится

США конечно, ничего не должны, даже друзьям

Но странно, что в Афганистане,

оставили больше оружия бывшим "врагам", даже такое какое нельзя давать друзьям - самолеты, вертолеты и прочее.

Какаято странная закономерность, при республиканцах - меньше в мире плохого случается.

Наверное больше уважают в мире
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17.10.2022 17:05 Ответить
Ну ніззя владу зелену під час війни міняти, ну ніззя. Нас на заході неправильно зрозуміють і нічого більше не дадуть. Не треба заважати зеленому олуху разом із тупіним знищувати Україну.
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17.10.2022 17:31 Ответить
Жданов идиот... Впрочем, там все такие, - Свитан на серьезных щах рассказывал Яковенко что США позволили террористам взорвать ВТЦ, там еще куча каких-то жирных экспердов, которые спецы по всем вопросам ... Ну и предводитель у них генерал-фельдмаршал от *********** Люсян Аферистович.
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17.10.2022 18:17 Ответить
"Незабаром", чули вже сто раз. Поки отримаєм, стане темно.
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17.10.2022 16:13 Ответить
Тратить дорогущие ракеты от IRIS-T и NASAMS для сбивания дешёвого говна под названием Shahed? Так никаких ракет не напасёшься. Особенно после передачи иранскими террористами баллистических ракет их кацапским коллегам.
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17.10.2022 16:13 Ответить
Ракетами ПВО эти "мопеды" сбивать? Где одна ракета в два или три раза дороже чем сам "мопед". На первой линии обороны эти "мопеды" проще сбивать с вертолетов из миниганов.
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17.10.2022 16:24 Ответить
Знаєте, що дивно? Що нам дають все, що вже не потрібно! Тоді - коли вже не потрібно!
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17.10.2022 16:27 Ответить
«В скором времени Украина получит новейшие системы« а в скором времени в каких единицах измеряется?
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17.10.2022 16:40 Ответить
Ноухау против Дронов, Ми7 с тремя пулеметчиками, один назад и двое побокам, бл.. там вообще думать не хотят без дорогущего оружия
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17.10.2022 16:44 Ответить
-От у вас и мова, "незабаром"! Не поймёшь, или за баром, или перед баром!
- А у вас, москалів, СРАВНІ!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)
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17.10.2022 17:19 Ответить
Максимум на що здатен цей юрістік без воєнної освіти - це меми в соціальних мережах.
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17.10.2022 17:33 Ответить
Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро Незабаром скоро....Це вже якась мантра ,8 місяць ....
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17.10.2022 18:20 Ответить
Незабаром Зеля звільнить Єрмака.
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17.10.2022 18:31 Ответить
...дєдуля, ти впевнений у тому, що кажеш? А може, це буде перед баром?
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17.10.2022 19:02 Ответить
вот, министр обороны Украины говорит о каких-то единичных забугорных вещах, которые скоро может быть дадут, а может быть и нет. а, интересно, кто говорит об украинских, там, "все идет согласно планов" хотя бы (а были ли вообще планы?) или "молодцы, выполнили пятилетку за три года, поголовье кацапов ожидаемо уменьшится" или там "тяжелые потери замедлили, но, типа, все порешаем, народ работает в две смены" и т.п., если прям секрет-секрет?
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17.10.2022 19:29 Ответить
чмобик, а пасть закрой
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17.10.2022 21:01 Ответить
 
 