Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS

В скором времени Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают обучение в использовании данной техникой", - отметил он.

Также он раскрыл детали недавнего шестого заседания в формате "Рамштайн", состоявшемся в Брюсселе. Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получить. И заверил, что страны формата Рамштайн и страны-члены НАТО расширят поддержку Украины.

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Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Также Украина внедряет НАТОвскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО.

По словам Резникова, Украина уже овладела более 300 стандартами НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий.

Министр обороны ожидает, что скоро у партнеров "закончатся аргументы" не предоставлять Украине самолеты и танки.

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По словам Резникова, сразу по итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Он объяснил, что этот мощный сигнал получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне.

Резников также сообщил, что Испания решила предоставить Украине модернизированные ЗРК HAWK, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

По словам министра обороны, в настоящее время продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК "Сrotale", а также по комплексам Samp-T.