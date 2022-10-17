Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В скором времени Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.
Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают обучение в использовании данной техникой", - отметил он.
Также он раскрыл детали недавнего шестого заседания в формате "Рамштайн", состоявшемся в Брюсселе. Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получить. И заверил, что страны формата Рамштайн и страны-члены НАТО расширят поддержку Украины.
Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.
Также Украина внедряет НАТОвскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО.
По словам Резникова, Украина уже овладела более 300 стандартами НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий.
Министр обороны ожидает, что скоро у партнеров "закончатся аргументы" не предоставлять Украине самолеты и танки.
По словам Резникова, сразу по итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.
Он объяснил, что этот мощный сигнал получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне.
Резников также сообщил, что Испания решила предоставить Украине модернизированные ЗРК HAWK, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.
По словам министра обороны, в настоящее время продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК "Сrotale", а также по комплексам Samp-T.
Пожалуйста, подождите...
Поделись, какие аргументы они озвучивают сейчас?
Он у Німеччини очі загорілись, від Берблок пішла риторика "ППО важливіше, ніж танки" (ніби це неможливо постачати параллельно; і ніби від того швидкість надання iris-t зросте).
нестабильный товарисч.
Olena Mykolayivna:
Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
нам не продадуть ані системи ПРО, ані системи ППО, бо рішення про продаж (як і про "подарунки" безкоштовні) приймає той самий уряд США, який досі "вивчає питання"
от коли закінчить вивчати, тоді... й одразу
всем внушал, что лендлиз начнется с 1 октября 2022
Не хватило ума, открыть закон и проверить, что там нет привязки к 1 октября
Есть привязка, к 1 октября 2023, когда закон о лендлиз закончится
США конечно, ничего не должны, даже друзьям
Но странно, что в Афганистане,
оставили больше оружия бывшим "врагам", даже такое какое нельзя давать друзьям - самолеты, вертолеты и прочее.
Какаято странная закономерность, при республиканцах - меньше в мире плохого случается.
Наверное больше уважают в мире
- А у вас, москалів, СРАВНІ!! Не зрозуміло, чи срав, чи ні!(с)