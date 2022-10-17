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Новини Війна
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Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів на Київ зросла до 4

київ

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ загинули 4 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди", - зазначив очільник міста.

За словами Кличка, госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Також дивіться: Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) дрони (4648)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 16:04 Відповісти
я бы ещё к новости добавил поющего рабиновича с трибуны ВР...
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17.10.2022 16:10 Відповісти
что за дебилы фотографируют во время взрывов
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17.10.2022 16:26 Відповісти
Це трагікомедія. Столицю не захистили від бородатих мопедів. Кличкові двійка. Одиниця. Хай пакує шмотки і на вихід.
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17.10.2022 17:03 Відповісти
До чого тут Кличко?
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17.10.2022 18:50 Відповісти
До того, що місцевим аероклубом і товариством мисливців заправляє не міноборони. Як і столичним баблом.
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17.10.2022 20:07 Відповісти
До того, що два місяці тому на місці вибуху він повністю міняв дорожне полотно з десятком залученої техніки і тонами спаленої солярки замість облаштування захисних споруд і закупівлі оборонних засобів.
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17.10.2022 20:26 Відповісти
 
 