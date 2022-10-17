Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів на Київ зросла до 4

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ загинули 4 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди", - зазначив очільник міста.

За словами Кличка, госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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