В Одессе раздался взрыв, над городом сбили иранский дрон (обновлено)

Вечером 17 октября в Одессе прогремел взрыв, по предварительной информации, над городом сбили иранский дрон.

Об этом пишет Суспільне и сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает об уничтожении вражеского дрона.

"Направленный по Одесщине вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - сообщили позже в ОК "Південь".