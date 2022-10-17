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В Одессе раздался взрыв, над городом сбили иранский дрон (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 17 октября в Одессе прогремел взрыв, по предварительной информации, над городом сбили иранский дрон.
Об этом пишет Суспільне и сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В Одессе и области объявлена воздушная тревога.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает об уничтожении вражеского дрона.
"Направленный по Одесщине вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - сообщили позже в ОК "Південь".
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