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В Одессе раздался взрыв, над городом сбили иранский дрон (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Вечером 17 октября в Одессе прогремел взрыв, по предварительной информации, над городом сбили иранский дрон.

Об этом пишет Суспільне и сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает об уничтожении вражеского дрона.

"Направленный по Одесщине вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - сообщили позже в ОК "Південь".
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2 вибухи
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17.10.2022 18:05 Ответить
Не підказуйте.
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17.10.2022 18:25 Ответить
куди влучили знають тільки ватники
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17.10.2022 18:35 Ответить
Все одно. Нащо підтверджувати?
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18.10.2022 09:54 Ответить
Это капец...Ольга ********* победила Украину 🤣🤣Ртом вонючим 8 месяцев назад...🤣🤣🤣🤣
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17.10.2022 18:32 Ответить
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17.10.2022 19:54 Ответить
В Ейске РФ знатно упал истребитель....
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17.10.2022 18:52 Ответить
 
 