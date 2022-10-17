В Одесі пролунав вибух, над містом збили іранський дрон (оновлено)

Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав вибух, за попередньою інформацією, над містом збили іранський дрон.

Про це пише Суспільне та повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram, передає Цензор.НЕТ

В Одесі та області оголошена повітряна тривога.

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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє про збиття ворожого дрона.

"Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем", - повідомили пізніше в ОК "Південь".