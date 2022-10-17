УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 354 7

В Одесі пролунав вибух, над містом збили іранський дрон (оновлено)

одеса

Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав вибух, за попередньою інформацією, над містом збили іранський дрон.

Про це пише Суспільне та повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram, передає Цензор.НЕТ

В Одесі та області оголошена повітряна тривога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки дронами-камікадзе 16 сімей втратили квартири, будинок не підлягає відновленню, – Кличко

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє про збиття ворожого дрона.

"Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем", - повідомили пізніше в ОК "Південь".

Автор: 

Одеса (5438) дрони (4648)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2 вибухи
показати весь коментар
17.10.2022 18:05 Відповісти
Не підказуйте.
показати весь коментар
17.10.2022 18:25 Відповісти
куди влучили знають тільки ватники
показати весь коментар
17.10.2022 18:35 Відповісти
Все одно. Нащо підтверджувати?
показати весь коментар
18.10.2022 09:54 Відповісти
Это капец...Ольга ********* победила Украину 🤣🤣Ртом вонючим 8 месяцев назад...🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.10.2022 18:32 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 19:54 Відповісти
В Ейске РФ знатно упал истребитель....
показати весь коментар
17.10.2022 18:52 Відповісти
 
 