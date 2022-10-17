Венгрия отказалась участвовать в учебной миссии ЕС для украинских военных

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сийярто отметил, что Венгрия не будет тратить средства на учебную миссию для защитников Украины и не будет размещать ее участников.

"Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуску такой миссии, но не принимаем в ней участия…", - пояснил министр.

По мнению Сийярто, из-за тренировочной миссии есть риск вовлечения Европы в войну между Украиной и РФ.

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