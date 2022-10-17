Венгрия отказалась участвовать в учебной миссии ЕС для украинских военных
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сийярто отметил, что Венгрия не будет тратить средства на учебную миссию для защитников Украины и не будет размещать ее участников.
"Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуску такой миссии, но не принимаем в ней участия…", - пояснил министр.
По мнению Сийярто, из-за тренировочной миссии есть риск вовлечения Европы в войну между Украиной и РФ.
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Чому в них можна навчитись - "Як бути справжнім п*дарасом"?
Для цоьго у нас (*****, до цих пір) жопоблок є, вони самі кого хочеш навчать...
«Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Маю бути із вами чесним, ми відчували, що колишній президент України Петро Порошенко проводить антиугорську політику. Я не знаю, чи було це спеціально, чи з якихось інших причин сталося... Але без сумнівів - підсумком всіх його рішень стала чітка політика проти Угорщини», - додав він.