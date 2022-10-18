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Падение военного самолета в российском Ейске: 13 погибших, в том числе трое детей. 19 человек ранены

авіакатастрофа,єйськ

В результате падения военного самолета Су-34 в Ейске (РФ) погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.

Об этом "РИА-Новости" заявил помощник главы Минздрава РФ, передает Цензор.НЕТ.

МЧС России подтверждает, что во время поисково-спасательных работ в Ейске обнаружены тела еще 10 погибших - общее число погибших достигло 13 человек.

Также сообщается, что спасатели завершили разбор завалов в Ейске.

Напомним, 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на здание. Минобороны РФ официально подтвердило этот факт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сбили? - Нет", - кадры с российским пилотом, выпрыгнувшим из неисправного самолета, который врезался в жилой дом. ВИДЕО

авиакатастрофа (1720) пожар (5935) россия (95413) самолет (3589)


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Топ комментарии
+86
"...Русский пилот вылетел из Ейска бомбить Украину, но потом вспомнил вчерашний доклад политработника - "Мы с ними один народ" и принял правильное решение отбомбиться по месту. Если народ один, то какая разница где бомбить"(с)
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18.10.2022 06:27
+52
Український пілот відвів літак від Вінниці, а косаб смачно атакував Ейськ. Аднанация? Не думаю!
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18.10.2022 06:56
+44
Ось і файно.
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18.10.2022 06:22
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Ось і файно.
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18.10.2022 06:22 Ответить
А город подумал: ученья идут... Ну, для тех, кто в курсе.
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18.10.2022 06:45 Ответить
Український пілот відвів літак від Вінниці, а косаб смачно атакував Ейськ. Аднанация? Не думаю!
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18.10.2022 06:56 Ответить
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18.10.2022 07:08 Ответить
Считается,что такие случаи закономерно заранее !!!! Продуманное или реализованное с Небес ситуация пилот не должен был долететь и сделать свое дело и.е. убивать ну а тут подвернулся случай и девяти этажа...кстати только на России любят строить дома в конце или начале глиссады линии посадки взлета самолётов...особенно военная помню катастрофу где то за Уралом как ИЛ 76 пустой но с полными баками топлива сразу вошёл в неуправляемое пике после взлета и рухнул на пятиэтажку
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18.10.2022 07:54 Ответить
В Ульяновске Ан-124.
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18.10.2022 08:00 Ответить
В Иркутске
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18.10.2022 09:11 Ответить
Точно! Ошибся. Причиной называли отказ двигателей из-за невыполнение процедуры прогрева двигателей из-за обледенения полосы (тормоза не держали на режиме 71), а также воду в керосине, кажется..
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18.10.2022 11:28 Ответить
..а що скажемо за наші Жуляни... британське Хітроу.. бельгійський Брюссель... Я вже не згадую Сінгапури та Нью-Йорки..))) Таких аеродромів сотні..у тому числі і військових... Але як Ви пам*ятаєте кацапсячі **завжди відводили літаки** ***РЯТУЮЧИ*** людей.. Де б кацапи не падали..вони завжди ** думали** про лікарні та садочки. А тут щось пішло не так...))))
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18.10.2022 09:09 Ответить
Подивіться по карті. Навіть, якщо бажав би - йому не було куди відвертати. Місто знаходиться в безпосередній близкості від полоси. Шкода тільки, що не дотягнув трохи щоб прямо в будівлю влучити...
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18.10.2022 11:33 Ответить
Дорогий мій!Невже Ви не розумієте..що русня завжди **відвертає** від лікарень..садочків..та міст.?)))) Тільки про людей *думають* падаючі пілоти !! Завтра знайдуть по курсу зльоту цього Су-34 дитячий садок... і напишуть... що пілоти тягнули ЗА САДОК!!! і вони герої...бо могло б загинути кілька десятків руснявих дітей!!!))) Зрозумійте... що екіпаж в такій ситуації знаходиться у дикому стресі... Вони навіть не думають за інше..ніж бистріше катапультуватися. Не слухайте дурниць... з пісні..**а город подумал..ученья идут***. Борються за життя екіпажі... які не в змозі покинути літак... І борються ЗА СВОЄ життя. Там НІКОЛИ дивитися куди падає літак... Повірте людині... яка 40 років у літаках...))))
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18.10.2022 17:42 Ответить
"...Русский пилот вылетел из Ейска бомбить Украину, но потом вспомнил вчерашний доклад политработника - "Мы с ними один народ" и принял правильное решение отбомбиться по месту. Если народ один, то какая разница где бомбить"(с)
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18.10.2022 06:27 Ответить
Нравиться як воно горить, люди суєтяться.. ©
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18.10.2022 07:37 Ответить
Люди...???
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18.10.2022 07:39 Ответить
То була цитата, тільки (с) не поставив....
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18.10.2022 07:54 Ответить
У цій новині все чудово - і мінус один ******** літак, і мінус два пілоти (вони, здається вижили, але з небом їм доведеться розпрощатися), і мінус купа орків-підтримувачів, а найголовніше - СИМВОЛ!!!
Ви з сокирою і червоною шматою в руках повертаєте "русько-савєцкій мір", так ось вам - вулиця Комуністична (і це через 32 роки після розвалу СРСР!!!) в у дрібні клаптики

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18.10.2022 08:27 Ответить
Те що більше вони не літатимуть це факт. Перевантаження хребта при катапультуванні настільки великі що це приводить до великих пошкоджень хребта і льотчик стає інвалідом
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18.10.2022 10:35 Ответить
Роботу катапульти в літаку пожна порівняти з пострілом стільця з пілотом замість снаряду в гарматі. Пілот залишається живим але до віку стає інвалідом
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18.10.2022 10:38 Ответить
Есть инфа что иран в Украине испытывает беспилотники для дальнейшего их применения против Израиля так что делайте выводы.
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18.10.2022 10:26 Ответить
Если вы намекаете на то, что Израиль спит, то вынужден вас разочаровать.
Израильская система безопасности вообще, а ПВО/ПРО в частности, не спят и держат режим наивысшей готовности 7/24.
Во-первых, эти "шахеды-герани" для запуска на Израиль слишком тихоходны и примитивны. Если иранцы и будут применять, то совсем-совсем другие модели БПЛА, которых на украинском ТВД на сегодня нет вообще.
А во-вторых...
А во-вторых после первой же массированной атаки иранских дронов они забудут о своих амбициях нападения, а как-то больше перейдут к глухой обороне, против ответной комбинированной атаки авиации, ракет и тех же дронов, которых у Израиля все сортов и видов, от летающих гранат типа "Свитчблейд" до супер-"Эйтана" с дальностью 15.000 км, временем полета 36 часов и бомбовой нагрузкой свыше тонны.
Хотя согласен, жертвы будут
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18.10.2022 10:55 Ответить
А почему с нами не поделиться ...?
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18.10.2022 16:09 Ответить
росияне, а слабо "можем повторить"?
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18.10.2022 06:28 Ответить
Мало буде Але для початку зійде
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18.10.2022 06:32 Ответить
За що боролись на те і напоролись.
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18.10.2022 06:32 Ответить
Бумеранг
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18.10.2022 06:33 Ответить
Хороша новина
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18.10.2022 06:35 Ответить
Сказали что полёт учебно- тренировочный, потренировался....
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18.10.2022 06:36 Ответить
Мало будет, МАЛО!
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18.10.2022 07:39 Ответить
Як казала *********: мы ещё не начинали... То це вони вже почали ?
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18.10.2022 06:36 Ответить
Чудово....
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18.10.2022 06:36 Ответить
Шкода?... Зовсім ні.
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18.10.2022 06:36 Ответить
Работает спецназ ВСУ "Высшие силы".)
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18.10.2022 06:38 Ответить
Замало...
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18.10.2022 06:41 Ответить
https://youtu.be/0EQNv8L49cs
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18.10.2022 06:42 Ответить
Карма. Не шкода. За все потрібно платити.
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18.10.2022 06:48 Ответить
пусть кацапские падлы падают, разбиваются, убивают мирное население, сами дохнут... чем больше - тем лучше...
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18.10.2022 06:54 Ответить
Це льотчики вирішили показать "духовноскрєпним" ЩО вони творять в Україні! Щоб на своїй шкурі відчули!
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18.10.2022 06:56 Ответить
І льотчики показали "майстер-клас" по-кацапськи, "бочка на будівлі"
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18.10.2022 07:58 Ответить
КАРМА. И закон Кармв только начинает работать на Московии.
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18.10.2022 07:10 Ответить
Нехай на кацапії падають літаки кожного дня і навіть по декілька на добу 😠
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18.10.2022 07:11 Ответить
Героя наверное дадут и напишут что в том доме жила бабушка офицера ВСУ.
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18.10.2022 07:18 Ответить
А це у кацапів легко. Пройоби видавати за "пабеди".
В дитинстві чула дурну пісню "врагу не здайотсі наш гордий Варяг". А насправді корито потонуло в першому бою, без жодної шкоди японцям.
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18.10.2022 08:14 Ответить
Дак не в этом суть песни. Японцы предложили покинуть порт мирно, а Варяг отказался и принял бой, хотя шансов на победу небыло и после того как стало понятно что кабздец, экипаж затопил судно. Никого необожествляю - это просто история, причем крейсер хоть и в москальской армии был, но сделан американцами.
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18.10.2022 10:10 Ответить
Те, що корито було зроблено в Філадельфії, ще квіточки.

Насправді японці його підняли (рукодупі кацапи затопили його майже на мілині), підрихтували та поставили собі на озброєння (називався "Соя"). Якби та війна тривала довше - Варяг ще постріляв би по своїх.

І це також не кінець - потім його ж впарили кацапам у першій світовій.

Думаєте, це дно? Ні)

У лаптів корабель знов зламався і був відправлений на ремонт в Британію. Але після революції корито конфіскували за борги імперців. Знову він "не здався врагу". Потім взагалі пішов на металобрухт.

Пісня, до речі, теж не кацапам написана.
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18.10.2022 10:59 Ответить
Хоч в маленька, але справедливість за все шо ці нелюди роблять в моїй любій країні
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18.10.2022 07:18 Ответить
спецоперация ****** ***** решил избавлятся от быдла...
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18.10.2022 07:23 Ответить
Мало.
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18.10.2022 07:27 Ответить
Рускім літунам пора зрозуміти, що падіння на всілякі ейсько-зажопінськи не вирішить ситуації. А ось падіння на мацкву, собливо в районі ******* може і вирішити. І точно зробить літуна знаментим. Як посадка на красній площі зробила знаменитим нч віки Матіаса Руста.
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18.10.2022 07:35 Ответить
А ще якщо перед падінням відбомбитись по кремблю, дадуть "хероя раісі" ХХХІІІІ ступені..
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18.10.2022 08:01 Ответить
Добрий удар він нанес !
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18.10.2022 07:37 Ответить
Отлично припарковал у подъезда ваталет, со спецэффектами.
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18.10.2022 07:40 Ответить
Яке прикре замогубство.... Ой-йой.... Тьфу-тьфу нівроку, на перед би більше...
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18.10.2022 07:47 Ответить
Всьо идьот па плану. Патерь нет
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18.10.2022 07:55 Ответить
пилот жив, значит потерь нет
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18.10.2022 08:09 Ответить
ПРЕКРАСНО!!!!!!
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18.10.2022 07:58 Ответить
Ничего се возгорание топлива господа рашистские пропогандоны!
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18.10.2022 08:02 Ответить
І жодного блть співчуття. У нас тут у Дніпрі знову прильот - 20 хв. тому...
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18.10.2022 08:20 Ответить
Украинский пилот Еськов над Чернигов в такой же ситуации пожертвовав собой отвернул падающий самолет от жилых кварталов и геройски погиб, а два русских пилота "геройски" катапультировались, а результат куча жертв! - вот в чем разница между Украинцами и рашистами!
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18.10.2022 08:20 Ответить
хіба вони "русские", вони "роZZияне"
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18.10.2022 08:30 Ответить
Тож нехай кацапи отримують у 1488 разів більше. А три лічінуси вже не візьмуть ґавтомати у клешні.
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18.10.2022 08:21 Ответить
если бы на этот дом не упал вато-лёт, то его бы разбомбили солдаты НАТО!
"Прошу отнестись к этому с пониманием" (С)
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18.10.2022 08:22 Ответить
погибших около 40 , подтвержденную рф цифру 13 можно смело умножить на 3,
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18.10.2022 08:25 Ответить
повний боєкомплект не любить кацапів
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18.10.2022 08:31 Ответить
русня завжди подає жертви аби не шокувати, до кінця тижня буде під 40
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18.10.2022 09:15 Ответить
Нашли визитку Яроша ! Причем до падения ...
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18.10.2022 08:31 Ответить
Гідра війни пожирає сама себе - спочатку полігон під Бєлгородом,тепер Ейск...Рашка перенасичена зброєю і вона не просто висить на стіні.
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18.10.2022 08:52 Ответить
Самолёт шёл чОтко по кацапскому "глонассу"
Куда упал - там и есть секретный штаб неонацистов...
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18.10.2022 09:05 Ответить
Накрыли базу Азова в подъезде. Инфа 100%
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18.10.2022 09:13 Ответить
Буряты учатся летать,
Им салютует дом из Ейска,
В глазах их - небо голубое.
Ничем бурят не испугать,
Буряты учатся летать.

То прямо к солнцу словно гром,
То камнем падая на дом
На парашюте в часть опять,
Буряты учатся летать…
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18.10.2022 09:13 Ответить
Ходят слухи, что родственники погибших хотят присвоить пилоту звание "Почётный гражданин города Ейска".
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18.10.2022 09:20 Ответить
нам Бог допомагає.., летів фашист бомбити Україну, а розбомбив кацапів. гут, продовжувать в такому ж дусі.
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18.10.2022 09:44 Ответить
Соболезнований не буду выражать - маловато будет!
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18.10.2022 09:44 Ответить
карма...
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18.10.2022 09:47 Ответить
Кара Божа.
І це тільки початок.
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18.10.2022 11:05 Ответить
 
 