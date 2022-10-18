Падение военного самолета в российском Ейске: 13 погибших, в том числе трое детей. 19 человек ранены

В результате падения военного самолета Су-34 в Ейске (РФ) погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.

Об этом "РИА-Новости" заявил помощник главы Минздрава РФ, передает Цензор.НЕТ.

МЧС России подтверждает, что во время поисково-спасательных работ в Ейске обнаружены тела еще 10 погибших - общее число погибших достигло 13 человек.

Также сообщается, что спасатели завершили разбор завалов в Ейске.

Напомним, 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на здание. Минобороны РФ официально подтвердило этот факт.

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