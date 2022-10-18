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Падіння військового літака у російському Єйську: 13 загиблих, серед них троє дітей. 19 людей поранено

авіакатастрофа,єйськ

Внаслідок падіння військового літака Су-34 у Єйську (РФ) загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 отримали поранення.

Про це "РИА-Новости" заявив помічник голови МОЗ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

МНС Росії підтверджує, що під час пошуково-рятувальних робіт у Єйську виявлено тіла ще 10 загиблих - загальна кількість загиблих досягла 13.

Також повідомляється, що рятувальники завершили розбір завалів у Єйську.

Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сбили? - Нет", - кадри з російським пілотом, що вистрибнув з несправного літака, який врізався у житловий будинок. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1095) пожежа (4315) росія (65002) літак (2900)


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Топ коментарі
+86
"...Русский пилот вылетел из Ейска бомбить Украину, но потом вспомнил вчерашний доклад политработника - "Мы с ними один народ" и принял правильное решение отбомбиться по месту. Если народ один, то какая разница где бомбить"(с)
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18.10.2022 06:27
+52
Український пілот відвів літак від Вінниці, а косаб смачно атакував Ейськ. Аднанация? Не думаю!
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18.10.2022 06:56
+44
Ось і файно.
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18.10.2022 06:22
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18.10.2022 06:22 Відповісти
А город подумал: ученья идут... Ну, для тех, кто в курсе.
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18.10.2022 06:45 Відповісти
Український пілот відвів літак від Вінниці, а косаб смачно атакував Ейськ. Аднанация? Не думаю!
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18.10.2022 06:56 Відповісти
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18.10.2022 07:08 Відповісти
Считается,что такие случаи закономерно заранее !!!! Продуманное или реализованное с Небес ситуация пилот не должен был долететь и сделать свое дело и.е. убивать ну а тут подвернулся случай и девяти этажа...кстати только на России любят строить дома в конце или начале глиссады линии посадки взлета самолётов...особенно военная помню катастрофу где то за Уралом как ИЛ 76 пустой но с полными баками топлива сразу вошёл в неуправляемое пике после взлета и рухнул на пятиэтажку
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18.10.2022 07:54 Відповісти
В Ульяновске Ан-124.
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18.10.2022 08:00 Відповісти
В Иркутске
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18.10.2022 09:11 Відповісти
Точно! Ошибся. Причиной называли отказ двигателей из-за невыполнение процедуры прогрева двигателей из-за обледенения полосы (тормоза не держали на режиме 71), а также воду в керосине, кажется..
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18.10.2022 11:28 Відповісти
..а що скажемо за наші Жуляни... британське Хітроу.. бельгійський Брюссель... Я вже не згадую Сінгапури та Нью-Йорки..))) Таких аеродромів сотні..у тому числі і військових... Але як Ви пам*ятаєте кацапсячі **завжди відводили літаки** ***РЯТУЮЧИ*** людей.. Де б кацапи не падали..вони завжди ** думали** про лікарні та садочки. А тут щось пішло не так...))))
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18.10.2022 09:09 Відповісти
Подивіться по карті. Навіть, якщо бажав би - йому не було куди відвертати. Місто знаходиться в безпосередній близкості від полоси. Шкода тільки, що не дотягнув трохи щоб прямо в будівлю влучити...
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18.10.2022 11:33 Відповісти
Дорогий мій!Невже Ви не розумієте..що русня завжди **відвертає** від лікарень..садочків..та міст.?)))) Тільки про людей *думають* падаючі пілоти !! Завтра знайдуть по курсу зльоту цього Су-34 дитячий садок... і напишуть... що пілоти тягнули ЗА САДОК!!! і вони герої...бо могло б загинути кілька десятків руснявих дітей!!!))) Зрозумійте... що екіпаж в такій ситуації знаходиться у дикому стресі... Вони навіть не думають за інше..ніж бистріше катапультуватися. Не слухайте дурниць... з пісні..**а город подумал..ученья идут***. Борються за життя екіпажі... які не в змозі покинути літак... І борються ЗА СВОЄ життя. Там НІКОЛИ дивитися куди падає літак... Повірте людині... яка 40 років у літаках...))))
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18.10.2022 17:42 Відповісти
"...Русский пилот вылетел из Ейска бомбить Украину, но потом вспомнил вчерашний доклад политработника - "Мы с ними один народ" и принял правильное решение отбомбиться по месту. Если народ один, то какая разница где бомбить"(с)
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18.10.2022 06:27 Відповісти
Нравиться як воно горить, люди суєтяться.. ©
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18.10.2022 07:37 Відповісти
Люди...???
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18.10.2022 07:39 Відповісти
То була цитата, тільки (с) не поставив....
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18.10.2022 07:54 Відповісти
У цій новині все чудово - і мінус один ******** літак, і мінус два пілоти (вони, здається вижили, але з небом їм доведеться розпрощатися), і мінус купа орків-підтримувачів, а найголовніше - СИМВОЛ!!!
Ви з сокирою і червоною шматою в руках повертаєте "русько-савєцкій мір", так ось вам - вулиця Комуністична (і це через 32 роки після розвалу СРСР!!!) в у дрібні клаптики

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18.10.2022 08:27 Відповісти
Те що більше вони не літатимуть це факт. Перевантаження хребта при катапультуванні настільки великі що це приводить до великих пошкоджень хребта і льотчик стає інвалідом
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18.10.2022 10:35 Відповісти
Роботу катапульти в літаку пожна порівняти з пострілом стільця з пілотом замість снаряду в гарматі. Пілот залишається живим але до віку стає інвалідом
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18.10.2022 10:38 Відповісти
Есть инфа что иран в Украине испытывает беспилотники для дальнейшего их применения против Израиля так что делайте выводы.
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18.10.2022 10:26 Відповісти
Если вы намекаете на то, что Израиль спит, то вынужден вас разочаровать.
Израильская система безопасности вообще, а ПВО/ПРО в частности, не спят и держат режим наивысшей готовности 7/24.
Во-первых, эти "шахеды-герани" для запуска на Израиль слишком тихоходны и примитивны. Если иранцы и будут применять, то совсем-совсем другие модели БПЛА, которых на украинском ТВД на сегодня нет вообще.
А во-вторых...
А во-вторых после первой же массированной атаки иранских дронов они забудут о своих амбициях нападения, а как-то больше перейдут к глухой обороне, против ответной комбинированной атаки авиации, ракет и тех же дронов, которых у Израиля все сортов и видов, от летающих гранат типа "Свитчблейд" до супер-"Эйтана" с дальностью 15.000 км, временем полета 36 часов и бомбовой нагрузкой свыше тонны.
Хотя согласен, жертвы будут
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18.10.2022 10:55 Відповісти
А почему с нами не поделиться ...?
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18.10.2022 16:09 Відповісти
росияне, а слабо "можем повторить"?
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18.10.2022 06:28 Відповісти
Мало буде Але для початку зійде
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18.10.2022 06:32 Відповісти
За що боролись на те і напоролись.
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18.10.2022 06:32 Відповісти
Бумеранг
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18.10.2022 06:33 Відповісти
Хороша новина
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18.10.2022 06:35 Відповісти
Сказали что полёт учебно- тренировочный, потренировался....
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18.10.2022 06:36 Відповісти
Мало будет, МАЛО!
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18.10.2022 07:39 Відповісти
Як казала *********: мы ещё не начинали... То це вони вже почали ?
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18.10.2022 06:36 Відповісти
Чудово....
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18.10.2022 06:36 Відповісти
Шкода?... Зовсім ні.
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18.10.2022 06:36 Відповісти
Работает спецназ ВСУ "Высшие силы".)
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18.10.2022 06:38 Відповісти
Замало...
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18.10.2022 06:41 Відповісти
https://youtu.be/0EQNv8L49cs
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18.10.2022 06:42 Відповісти
Карма. Не шкода. За все потрібно платити.
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18.10.2022 06:48 Відповісти
пусть кацапские падлы падают, разбиваются, убивают мирное население, сами дохнут... чем больше - тем лучше...
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18.10.2022 06:54 Відповісти
Це льотчики вирішили показать "духовноскрєпним" ЩО вони творять в Україні! Щоб на своїй шкурі відчули!
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18.10.2022 06:56 Відповісти
І льотчики показали "майстер-клас" по-кацапськи, "бочка на будівлі"
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18.10.2022 07:58 Відповісти
КАРМА. И закон Кармв только начинает работать на Московии.
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18.10.2022 07:10 Відповісти
Нехай на кацапії падають літаки кожного дня і навіть по декілька на добу 😠
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18.10.2022 07:11 Відповісти
Героя наверное дадут и напишут что в том доме жила бабушка офицера ВСУ.
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18.10.2022 07:18 Відповісти
А це у кацапів легко. Пройоби видавати за "пабеди".
В дитинстві чула дурну пісню "врагу не здайотсі наш гордий Варяг". А насправді корито потонуло в першому бою, без жодної шкоди японцям.
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18.10.2022 08:14 Відповісти
Дак не в этом суть песни. Японцы предложили покинуть порт мирно, а Варяг отказался и принял бой, хотя шансов на победу небыло и после того как стало понятно что кабздец, экипаж затопил судно. Никого необожествляю - это просто история, причем крейсер хоть и в москальской армии был, но сделан американцами.
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18.10.2022 10:10 Відповісти
Те, що корито було зроблено в Філадельфії, ще квіточки.

Насправді японці його підняли (рукодупі кацапи затопили його майже на мілині), підрихтували та поставили собі на озброєння (називався "Соя"). Якби та війна тривала довше - Варяг ще постріляв би по своїх.

І це також не кінець - потім його ж впарили кацапам у першій світовій.

Думаєте, це дно? Ні)

У лаптів корабель знов зламався і був відправлений на ремонт в Британію. Але після революції корито конфіскували за борги імперців. Знову він "не здався врагу". Потім взагалі пішов на металобрухт.

Пісня, до речі, теж не кацапам написана.
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18.10.2022 10:59 Відповісти
Хоч в маленька, але справедливість за все шо ці нелюди роблять в моїй любій країні
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18.10.2022 07:18 Відповісти
спецоперация ****** ***** решил избавлятся от быдла...
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18.10.2022 07:23 Відповісти
Мало.
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18.10.2022 07:27 Відповісти
Рускім літунам пора зрозуміти, що падіння на всілякі ейсько-зажопінськи не вирішить ситуації. А ось падіння на мацкву, собливо в районі ******* може і вирішити. І точно зробить літуна знаментим. Як посадка на красній площі зробила знаменитим нч віки Матіаса Руста.
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18.10.2022 07:35 Відповісти
А ще якщо перед падінням відбомбитись по кремблю, дадуть "хероя раісі" ХХХІІІІ ступені..
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18.10.2022 08:01 Відповісти
Добрий удар він нанес !
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18.10.2022 07:37 Відповісти
Отлично припарковал у подъезда ваталет, со спецэффектами.
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18.10.2022 07:40 Відповісти
Яке прикре замогубство.... Ой-йой.... Тьфу-тьфу нівроку, на перед би більше...
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18.10.2022 07:47 Відповісти
Всьо идьот па плану. Патерь нет
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18.10.2022 07:55 Відповісти
пилот жив, значит потерь нет
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18.10.2022 08:09 Відповісти
ПРЕКРАСНО!!!!!!
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18.10.2022 07:58 Відповісти
Ничего се возгорание топлива господа рашистские пропогандоны!
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18.10.2022 08:02 Відповісти
І жодного блть співчуття. У нас тут у Дніпрі знову прильот - 20 хв. тому...
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18.10.2022 08:20 Відповісти
Украинский пилот Еськов над Чернигов в такой же ситуации пожертвовав собой отвернул падающий самолет от жилых кварталов и геройски погиб, а два русских пилота "геройски" катапультировались, а результат куча жертв! - вот в чем разница между Украинцами и рашистами!
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18.10.2022 08:20 Відповісти
хіба вони "русские", вони "роZZияне"
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18.10.2022 08:30 Відповісти
Тож нехай кацапи отримують у 1488 разів більше. А три лічінуси вже не візьмуть ґавтомати у клешні.
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18.10.2022 08:21 Відповісти
если бы на этот дом не упал вато-лёт, то его бы разбомбили солдаты НАТО!
"Прошу отнестись к этому с пониманием" (С)
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18.10.2022 08:22 Відповісти
погибших около 40 , подтвержденную рф цифру 13 можно смело умножить на 3,
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18.10.2022 08:25 Відповісти
повний боєкомплект не любить кацапів
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18.10.2022 08:31 Відповісти
русня завжди подає жертви аби не шокувати, до кінця тижня буде під 40
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18.10.2022 09:15 Відповісти
Нашли визитку Яроша ! Причем до падения ...
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18.10.2022 08:31 Відповісти
Гідра війни пожирає сама себе - спочатку полігон під Бєлгородом,тепер Ейск...Рашка перенасичена зброєю і вона не просто висить на стіні.
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18.10.2022 08:52 Відповісти
Самолёт шёл чОтко по кацапскому "глонассу"
Куда упал - там и есть секретный штаб неонацистов...
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18.10.2022 09:05 Відповісти
Накрыли базу Азова в подъезде. Инфа 100%
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Буряты учатся летать,
Им салютует дом из Ейска,
В глазах их - небо голубое.
Ничем бурят не испугать,
Буряты учатся летать.

То прямо к солнцу словно гром,
То камнем падая на дом
На парашюте в часть опять,
Буряты учатся летать…
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Ходят слухи, что родственники погибших хотят присвоить пилоту звание "Почётный гражданин города Ейска".
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18.10.2022 09:20 Відповісти
нам Бог допомагає.., летів фашист бомбити Україну, а розбомбив кацапів. гут, продовжувать в такому ж дусі.
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18.10.2022 09:44 Відповісти
Соболезнований не буду выражать - маловато будет!
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18.10.2022 09:44 Відповісти
карма...
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18.10.2022 09:47 Відповісти
Кара Божа.
І це тільки початок.
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18.10.2022 11:05 Відповісти
 
 