Падіння військового літака у російському Єйську: 13 загиблих, серед них троє дітей. 19 людей поранено
Внаслідок падіння військового літака Су-34 у Єйську (РФ) загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 отримали поранення.
Про це "РИА-Новости" заявив помічник голови МОЗ РФ, інформує Цензор.НЕТ.
МНС Росії підтверджує, що під час пошуково-рятувальних робіт у Єйську виявлено тіла ще 10 загиблих - загальна кількість загиблих досягла 13.
Також повідомляється, що рятувальники завершили розбір завалів у Єйську.
Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт.
Топ коментарі
+86 arye z.
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+52 sunuyiwipmailtempinfo
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+44 Sashko Slastyon
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Ви з сокирою і червоною шматою в руках повертаєте "русько-савєцкій мір", так ось вам - вулиця Комуністична (і це через 32 роки після розвалу СРСР!!!) в у дрібні клаптики
Израильская система безопасности вообще, а ПВО/ПРО в частности, не спят и держат режим наивысшей готовности 7/24.
Во-первых, эти "шахеды-герани" для запуска на Израиль слишком тихоходны и примитивны. Если иранцы и будут применять, то совсем-совсем другие модели БПЛА, которых на украинском ТВД на сегодня нет вообще.
А во-вторых...
А во-вторых после первой же массированной атаки иранских дронов они забудут о своих амбициях нападения, а как-то больше перейдут к глухой обороне, против ответной комбинированной атаки авиации, ракет и тех же дронов, которых у Израиля все сортов и видов, от летающих гранат типа "Свитчблейд" до супер-"Эйтана" с дальностью 15.000 км, временем полета 36 часов и бомбовой нагрузкой свыше тонны.
Хотя согласен, жертвы будут
В дитинстві чула дурну пісню "врагу не здайотсі наш гордий Варяг". А насправді корито потонуло в першому бою, без жодної шкоди японцям.
Насправді японці його підняли (рукодупі кацапи затопили його майже на мілині), підрихтували та поставили собі на озброєння (називався "Соя"). Якби та війна тривала довше - Варяг ще постріляв би по своїх.
І це також не кінець - потім його ж впарили кацапам у першій світовій.
Думаєте, це дно? Ні)
У лаптів корабель знов зламався і був відправлений на ремонт в Британію. Але після революції корито конфіскували за борги імперців. Знову він "не здався врагу". Потім взагалі пішов на металобрухт.
Пісня, до речі, теж не кацапам написана.
"Прошу отнестись к этому с пониманием" (С)
Куда упал - там и есть секретный штаб неонацистов...
Им салютует дом из Ейска,
В глазах их - небо голубое.
Ничем бурят не испугать,
Буряты учатся летать.
То прямо к солнцу словно гром,
То камнем падая на дом
На парашюте в часть опять,
Буряты учатся летать…
І це тільки початок.