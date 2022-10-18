Падіння військового літака у російському Єйську: 13 загиблих, серед них троє дітей. 19 людей поранено

Внаслідок падіння військового літака Су-34 у Єйську (РФ) загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 отримали поранення.

Про це "РИА-Новости" заявив помічник голови МОЗ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

МНС Росії підтверджує, що під час пошуково-рятувальних робіт у Єйську виявлено тіла ще 10 загиблих - загальна кількість загиблих досягла 13.

Також повідомляється, що рятувальники завершили розбір завалів у Єйську.

Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт.

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