Худшая часть СБУ может использовать предлагаемый к голосованию законопроект относительно деятельности Службы для давления на бизнес, - Шабунин

Сегодня Верховная Рада в первом чтении голосует законопроект относительно деятельности СБУ 7684-1.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект усиливает контрразведку в рамках нереформированного органа. В условиях войны это может показаться "меньшим злом", но есть несколько серьезных "но".

"Худшая часть СБУ использует новые полномочия для давления на бизнес (и без того едва живого), атак против оппонентов власти или любого другого (по заказу). Последний пример – уголовное производство в отношении Павла Kовтонюка, которое является местью за реформу медицинских закупок (история организована по материалам СБУ). Напомню, что до реформы медзакупок именно экономическая контрразведка СБУ крышевала коррупцию на тендерах в МОЗ. И не только там. Дополнительные полномочия получит и часть СБУ, которая, к сожалению, не смогла выявить гражданина России во главе хозяйственного судопроизводства Украины. И не только там", – отмечает Шабунин.

По его словам, юрист Елена Щербан подробно расписала, что именно настораживает в законопроекте.

"Например, уважаемые депутаты, в случае принятия этого закона, СБУ станет в разы проще получить разрешение на вашу или любую другую прослушку. Где гарантия, что плохая часть Службы не использует это для преследования или политического давления? Также проект предусматривает право СБУ в судебном порядке ограничивать доступ к сайтам, открывающим двери для ручной цензуры. А еще один пункт ставит под риск конкурс в НАБУ и Высшую квалифкомиссию судей. Потому что СБУ получит инструменты влияния на любые конкурсные процедуры через механизм "контрразведочных опросов", официальных оговорок и рекомендаций", - добавляет глава ЦПК.

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Подытоживая, он отмечает:

Нужно ли во время войны давать Службе больше полномочий? Очевидно, что нужно.

При этом нужно быть честным с собой: не все в СБУ – герои, защищающие Украину. К сожалению.

Именно поэтому одновременно с увеличением полномочий необходимо вшивать предохранители от злоупотребления ими наихудшей частью Службы.

"Напоследок. За четыре года до полномасштабной войны с россией мы в ЦПК отмечали срочную необходимость реформы СБУ. Напомню, что и прошлый, и нынешний президенты пообещали НАТО такую ​​реформу. К сожалению, она так и не состоялась", - резюмирует Шабунин.



