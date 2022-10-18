Гірша частина СБУ може використати пропонований до голосування законопроєкт щодо діяльності Служби для тиску на бізнес, - Шабунін

Сьогодні Верховна Рада в першому читанні голосує законопроєкт щодо діяльності СБУ 7684-1.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт посилює контррозвідку в рамках нереформованого органу. В умовах війни це може здатися "меншим злом", але є кілька серйозних "але".

"Гірша частина СБУ використає нові повноваження для тиску на бізнес (і без того ледь живого), атак проти опонентів влади чи будь-кого іншого (на замовлення). Останній приклад – кримінальна справа щодо Павла Kовтонюка, яка є помстою за реформу медичних закупівель (історію організовано за матеріалами СБУ). Нагадаю, що до реформи медзакупівель саме економічна контррозвідка СБУ кришувала корупцію на тендерах в МОЗ. І не лише там. Додаткові повноваження отримає і частина СБУ, яка, на жаль, не спромоглася виявити громадянина росії на чолі господарського судочинства України. І не лише там", - зазначає Шабунін.

За його словами, юристка Олена Щербан детально розписала, що саме насторожує в законопроєкті.

"Наприклад, шановні депутати, в разі ухвалення цього закону, СБУ стане в рази простіше отримати дозвіл на вашу чи будь-кого іншого прослушку. Де гарантія, що погана частина Служби не використає це для переслідування чи політичного тиску? Також проєкт передбачає право СБУ в судовому порядку обмежувати доступ до сайтів, що відкриває двері для ручної цензури. А ще один пункт ставить під ризик конкурс до НАБУ та Вищої кваліфкомісії суддів. Бо СБУ отримає інструменти впливу на будь-які конкурсні процедури через механізм "контррозвідувальних опитувань", офіційних застережень та рекомендацій", - додає глава ЦПК.

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Підсумовуючи, він зазначає:

Чи треба під час війни давати Службі більше повноважень? Очевидно, що треба.

При цьому треба бути чесним з собою: не всі в СБУ - герої, які захищають Україну. На жаль.

Саме тому одночасно зі збільшенням повноважень необхідно вшивати запобіжники від зловживання ними найгіршою частиною Служби.

"Наостанок. За чотири роки до повномасштабної війни з росією ми в ЦПК наголошували на терміновій необхідності реформи СБУ. Нагадаю, що і минулий, і теперішній президенти пообіцяли НАТО таку реформу. На жаль, вона так і не відбулася", - резюмує Шабунін.



