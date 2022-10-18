УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9748 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 476 11

Гірша частина СБУ може використати пропонований до голосування законопроєкт щодо діяльності Служби для тиску на бізнес, - Шабунін

сбу,закарпаття

Сьогодні Верховна Рада в першому читанні голосує законопроєкт щодо діяльності СБУ 7684-1.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт посилює контррозвідку в рамках нереформованого органу. В умовах війни це може здатися "меншим злом", але є кілька серйозних "але".

"Гірша частина СБУ використає нові повноваження для тиску на бізнес (і без того ледь живого), атак проти опонентів влади чи будь-кого іншого (на замовлення). Останній приклад – кримінальна справа щодо Павла Kовтонюка, яка є помстою за реформу медичних закупівель (історію організовано за матеріалами СБУ). Нагадаю, що до реформи медзакупівель саме економічна контррозвідка СБУ кришувала корупцію на тендерах в МОЗ. І не лише там. Додаткові повноваження отримає і частина СБУ, яка, на жаль, не спромоглася виявити громадянина росії на чолі господарського судочинства України. І не лише там", - зазначає Шабунін.

За його словами, юристка Олена Щербан детально розписала, що саме насторожує в законопроєкті.

"Наприклад, шановні депутати, в разі ухвалення цього закону, СБУ стане в рази простіше отримати дозвіл на вашу чи будь-кого іншого прослушку. Де гарантія, що погана частина Служби не використає це для переслідування чи політичного тиску? Також проєкт передбачає право СБУ в судовому порядку обмежувати доступ до сайтів, що відкриває двері для ручної цензури. А ще один пункт ставить під ризик конкурс до НАБУ та Вищої кваліфкомісії суддів. Бо СБУ отримає інструменти впливу на будь-які конкурсні процедури через механізм "контррозвідувальних опитувань", офіційних застережень та рекомендацій", - додає глава ЦПК.

Також читайте: Законопроєкт про реформу СБУ може з’явитися у сесійній залі ВР на початку наступної сесії, - Стефанчук

Підсумовуючи, він зазначає:

Чи треба під час війни давати Службі більше повноважень? Очевидно, що треба.

При цьому треба бути чесним з собою: не всі в СБУ - герої, які захищають Україну. На жаль.

Саме тому одночасно зі збільшенням повноважень необхідно вшивати запобіжники від зловживання ними найгіршою частиною Служби.

"Наостанок. За чотири роки до повномасштабної війни з росією ми в ЦПК наголошували на терміновій необхідності реформи СБУ. Нагадаю, що і минулий, і теперішній президенти пообіцяли НАТО таку реформу. На жаль, вона так і не відбулася", - резюмує Шабунін.

Гірша частина СБУ може використати пропонований до голосування законопроєкт щодо діяльності Служби для тиску на бізнес, - Шабунін 01
Гірша частина СБУ може використати пропонований до голосування законопроєкт щодо діяльності Служби для тиску на бізнес, - Шабунін 02

Автор: 

законопроєкт (3584) СБУ (12790) реформи (3206) Шабунін Віталій (534)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
СБУ взагалі треба прибрати від бізнесу. Навіть зараз, під час війни, вони кошмарять бізнес, який і так ледве дихає. Мародери і виродки.
показати весь коментар
18.10.2022 08:50
+6
На жаль, гірша - це дуже велика і набагато більша частина. І ніяких змін не відбувається.
показати весь коментар
18.10.2022 08:49
+2
Одні гуманітарку залізничними составами *******, інші пресують бізнес, все при своїх справах, йде звичайне життя у найкорумпованішій країні Європи.
показати весь коментар
18.10.2022 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль, гірша - це дуже велика і набагато більша частина. І ніяких змін не відбувається.
показати весь коментар
18.10.2022 08:49 Відповісти
А з яких причин вони повинні відбуватись?
показати весь коментар
18.10.2022 08:53 Відповісти
Довпойопи вибрали клоуна презом і хочуть, щоб у цій країні щось відбувалося. Смішні.
показати весь коментар
18.10.2022 09:30 Відповісти
СБУ взагалі треба прибрати від бізнесу. Навіть зараз, під час війни, вони кошмарять бізнес, який і так ледве дихає. Мародери і виродки.
показати весь коментар
18.10.2022 08:50 Відповісти
Одні гуманітарку залізничними составами *******, інші пресують бізнес, все при своїх справах, йде звичайне життя у найкорумпованішій країні Європи.
показати весь коментар
18.10.2022 09:02 Відповісти
Виродок, чому ти пишеш Україна з маленької літери?
показати весь коментар
18.10.2022 09:29 Відповісти
Не тіште себе дурними ілюзіями про нинішню владу. Zeкоманда вже давно використовує війну для власного збагачення і чєкісти їм тут якраз допомагають дуже непогано.
показати весь коментар
18.10.2022 09:28 Відповісти
"Чекистів" використовують для збагачення ВСІ ВЛАДИ УКРАЇНИ, починаючи з 90-х років
Хтось з молоді знає такого собі екс-голову СБУ Деркача-старшого, який зараз живе у Штатах? Це дружбан Кучми по "Південмашу". З них все починалось.
СБУ не здатна виконувати функцію захисту безпеки Української Держави саме тому, що при її формуванні були закладені інституційно хибні завдання, успадковані від КДБ - стеження за опозицією і політичними опонентами влади, контроль крупних економічних агентів і їх фінансових потоків.

А тепер риторичне питання: чи могло б українське суспільство, що воює, дозволити собі існування, наприклад, "гіршої" та ""кращої" частини артилерійських військ ЗСУ?
""Краща" частина б'є з дорогих 777 і Хаймерсів дорогими снарядами по ворогу. А "гірша" випускає їх в чисте поле, або навіть влучає по своїх позиціях. Як би до такої ситуації ставилось суспільство?
А СБУ можна... 90% зрадників при анексії Криму, 75-80% - при вторгненні на Донбас у 2014 році.
І пох...!
Давайте переставимо ліжка...
показати весь коментар
18.10.2022 10:04 Відповісти
Прежде чем говорить о каких-то меньших/больших "частинах" СБУ, необходимо ответить на 2 простых вопроса:
1. Какова во время войны главная задача СБУ? Шпионы, предатели, коллаборанты, наводчики и т.п.? Тогда логичен вопрос № 2
2. Какова штатная численность СБУ и какой % из этой шоблы дармоедов занимается задачей № 1?

И если опубликовать реальную статистику, то ОХ ... как удивится вся страна.
показати весь коментар
18.10.2022 10:49 Відповісти
 
 