Обнаружили 26-ю жертву расстрела эвакуационной колонны возле Купянска-Узлового. ФОТО

Молодой человек получил ранение и смог отойти от места расстрела на 1,5 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ, опираясь на свидетельские показания, обнаружили 26-ю жертву зверского российского террора - 19-летнего юношу.

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он раненый прошел около 1,5 км и скончался в посадке.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спастись двоим деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет.

Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и уже переданы их родным бабушкам.

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