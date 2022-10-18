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Обнаружили 26-ю жертву расстрела эвакуационной колонны возле Купянска-Узлового. ФОТО

колона

Молодой человек получил ранение и смог отойти от места расстрела на 1,5 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ, опираясь на свидетельские показания, обнаружили 26-ю жертву зверского российского террора - 19-летнего юношу.

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он раненый прошел около 1,5 км и скончался в посадке.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также смотрите: Найдены тела трех гражданских жителей села Черкасские Тишки, которые были убиты во время российской оккупации, - прокуратура. ФОТО

Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спастись двоим деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет.

Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и уже переданы их родным бабушкам.

Обнаружили 26-ю жертву расстрела эвакуационной колонны возле Купянска-Узлового 01

Также смотрите: Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора. ФОТО


Обнаружили 26-ю жертву расстрела эвакуационной колонны возле Купянска-Узлового 02
Обнаружили 26-ю жертву расстрела эвакуационной колонны возле Купянска-Узлового 03

прокуратура (5008) расстрел (501) Харьковщина (5577) жертва (296)


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Тварюки... Всім вам горіти у пеклі. І не на тому світі, а вже тут. У ЗСУ для всіх смоли і котлів вистачить...
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18.10.2022 10:41 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 11:03 Ответить
Бідний... нащо він втікав звідти..
Могли скоріше всього спасти.
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18.10.2022 11:56 Ответить
Дитина якій 5 років може щось розповісти і бути свідком.
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18.10.2022 12:00 Ответить
Горіть у пеклі, кацапи
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18.10.2022 12:45 Ответить
 
 