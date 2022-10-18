Виявили 26-ту жертву розстрілу евакуаційної колони біля Куп’янська-Вузлового. ФОТО

Молодий чоловік зазнав поранення та зміг відійти від місця розстрілу на 1,5 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ, спираючись на показання свідків, виявили 26-ту жертву звірського російського терору - 19-річного юнака.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом діткам — хлопчику віком 1,1 року та дівчинці, якій 5,5 років.

Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані їхнім рідним бабусям.

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