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Виявили 26-ту жертву розстрілу евакуаційної колони біля Куп’янська-Вузлового. ФОТО

колона

Молодий чоловік зазнав поранення та зміг відійти від місця розстрілу на 1,5 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ, спираючись на показання свідків, виявили 26-ту жертву звірського російського терору - 19-річного юнака.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом діткам — хлопчику віком 1,1 року та дівчинці, якій 5,5 років.

Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані їхнім рідним бабусям.

Виявили 26-ту жертву розстрілу евакуаційної колони біля Куп’янська-Вузлового 01

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Виявили 26-ту жертву розстрілу евакуаційної колони біля Куп’янська-Вузлового 02
Виявили 26-ту жертву розстрілу евакуаційної колони біля Куп’янська-Вузлового 03

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прокуратура (3671) розстріл (265) Харківщина (6054) жертва (247)


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Тварюки... Всім вам горіти у пеклі. І не на тому світі, а вже тут. У ЗСУ для всіх смоли і котлів вистачить...
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18.10.2022 10:41 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 11:03 Відповісти
Бідний... нащо він втікав звідти..
Могли скоріше всього спасти.
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18.10.2022 11:56 Відповісти
Дитина якій 5 років може щось розповісти і бути свідком.
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18.10.2022 12:00 Відповісти
Горіть у пеклі, кацапи
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18.10.2022 12:45 Відповісти
 
 