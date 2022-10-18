ПВО сбила 4 вражеские ракеты во время атаки на Днепр, - Резниченко

Украинская ПВО сбила 4 ракеты во время атаки на Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты. Спасибо защитникам!", - говорится в сообщении.

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