ПВО сбила 4 вражеские ракеты во время атаки на Днепр, - Резниченко
Украинская ПВО сбила 4 ракеты во время атаки на Днепр.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты. Спасибо защитникам!", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2022 12:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль