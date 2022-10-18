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ПВО сбила 4 вражеские ракеты во время атаки на Днепр, - Резниченко

ппо

Украинская ПВО сбила 4 ракеты во время атаки на Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты. Спасибо защитникам!", - говорится в сообщении.

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Днепр (4407) крылатые ракеты (879) ПВО (2726) ракеты (3559) Резниченко Валентин (475)


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18.10.2022 12:55 Ответить
 
 