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Рада признала Ичкерию оккупированной Россией территорией

ічкерія

Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной и осудила геноцид чеченцев со стороны России.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия – временно оккупированной Россией! Также парламент осудил совершение геноцида чеченского народа", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, это крайне важное решение, поскольку Путин уже давно пытается поработить чеченский народ.

"Он поставил руководить своего кадырова гауляйтера, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика россии по отношению к другим народам. Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной", - добавил парламентарий.

Читайте: Путин сделал Кадырова генерал-полковником

Так, за соответствующее постановление № 8132 проголосовали – 287 нардепов.

Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне были установлены российские власти. Во время этих войн русские войска уничтожили сотни тысяч мирных жителей Ичкерии. РФ потеряла, по чеченским данным, до 80 тысяч солдат убитыми, но официально РФ признает потери в 5,5 тыс. солдат. Также на стороне Ичкерии воевали добровольцы из Украины.

Несмотря на мирный договор, российские спецслужбы убили первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Позже Россия признала Ичкерию субъектом РФ "Чеченской Республикой", а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства старшего Кадырова на посту его заменил сын - Рамзан.

Смотрите также: Чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства. ФОТО

ВР (29233) Чечня (637) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+65
Нарешті
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18.10.2022 13:28
+57
Нарешті! Це давно треба було зробити.
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18.10.2022 13:29
+39
Супер!
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18.10.2022 13:29
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Нарешті
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18.10.2022 13:28 Ответить
Нарешті! Це давно треба було зробити.
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18.10.2022 13:29 Ответить
Супер!
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18.10.2022 13:29 Ответить
Ось і відповідь на питання чи відмовиться Світ від кацапських енергоресурсів? Тобто до сьогоднішнього дня Ічкерія не була окупованой? Чи може у 2014 році вона не була окупованой?
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18.10.2022 13:30 Ответить
Починається Парад Республік і ми в першому ряді.
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18.10.2022 13:32 Ответить
А Белгородську республіку? Її щоденно ******** московські війська.
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18.10.2022 13:31 Ответить
там спочатку потрібно оголосити та провести онлайн референдум!
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18.10.2022 14:52 Ответить
Я вже там провів і 100 відсотків хочуть увійти до складу України. Легітимність референдуму вище ніж кацапи робили на окупованих територіях України, бо ніхто зброєю та концтаборами не погрожував.
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18.10.2022 15:27 Ответить
це був плебісцит. Тепер влада України має офіційно оголосити та призначити дату онлайн референдуму. І все, дела сделана, БНР наш
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18.10.2022 15:42 Ответить
Вони масово вбивають людей бойовим літаком на Кубані, в Єйську.
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18.10.2022 18:17 Ответить
Працюйте , брати!
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18.10.2022 13:31 Ответить
Вам здається, що це не важливо? Це дуже важливо! Треба було відразу не визнавати окупацію вільної Ічкерії. Русня має віддати всі захоплені території. Всі!!!
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18.10.2022 13:36 Ответить
це вже щось
----------------------------------------
тепер рамзанКа-диров буде танцювати
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18.10.2022 13:32 Ответить
Тепер держава террорист робить те саме в Україні, що робила в Ічкерії.

А світ мовчав...
Всі бачили як Грозний рівняли з землею разом з населенням...
Вбивали і старих і діток
А світ мовчав...
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18.10.2022 13:33 Ответить
На жаль, дуже часто світ воліє залишатися сліпим, поки це не торкається персональних інтересів держави...
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18.10.2022 13:39 Ответить
А як щодо Новгорода і його жителів, знищених опричниками Івана Грозного майже повністю?
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18.10.2022 13:36 Ответить
Новгородців уже не повернеш, вони усі там уже "руцкіє"
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18.10.2022 13:40 Ответить
Новгородців - може і ні, а Новгородську землю? Треба кацапам перерізати останню скрєпу, яка зв'язує їх з Руссю.
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18.10.2022 14:16 Ответить
А в чому сенс якщо рано чи пізно вони все одно об'єднаються? Та і взагалі вважаю розмови про поділ РФ недоцільними. Все одно для такого треба брати столицю а може і далі. А нам би хоча б своє відбити... Імперія розпадеться лише сама
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18.10.2022 14:45 Ответить
Кадирка знов скаже клоуну вибачитись.
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18.10.2022 13:37 Ответить
Allahu Akbar!
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18.10.2022 13:38 Ответить
Абдульхаким Шишани (Рустам Ажиев) получил гражданство Украины

Рустам Ажиев и приблизительно половина его чеченского отряда, воевавшего в Сирии, будут участвовать в войне против рашистов в составе Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
ВС Ичкерии являются частью интернационального легиона Украины.

http://t.me/military_az
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18.10.2022 13:39 Ответить
Як виявилося. у нас є Верховна Рада.
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18.10.2022 13:39 Ответить
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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18.10.2022 13:42 Ответить
не только Ичкерию, все республики в РФ надо признать окуппированными, а Россию признать не государством, а террористической организацией, и запретить название Россия как символ нацизма, терроризма, геноцида и ксенофобии
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18.10.2022 13:42 Ответить
що там тільки в росії залишиться, бо навіть пітер - це окупована територія.
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18.10.2022 13:50 Ответить
Obwód moskiewski
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18.10.2022 14:09 Ответить
nu, k Piteru, tobto naraiZZej okkupirovannomu Ingermanstadtu, ce (obwod moskiewski) ne otnositsia
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19.10.2022 01:52 Ответить
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18.10.2022 13:42 Ответить
правильно
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18.10.2022 13:47 Ответить
То же нужно сделать с беларашкой.
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18.10.2022 13:55 Ответить
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18.10.2022 14:00 Ответить
А до чого тут Наталія Ві́кторівна Нікіфорова (вона же Наталья Каминська) з Одеси?
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18.10.2022 15:44 Ответить
Вона чеченка за статусом і за вірою, а цей день наближала як і день знищення московщина як могла. Тому вона і на зображенні.
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18.10.2022 17:33 Ответить
ХАДЖИ -МУРАТ. Л. ТОЛСТОЙ (Кавказская повесть 1852 года)

Аул, разоренный набегом (русских) был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу.

Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена и дверь и столбы галерейки сожжены, а внутренность огажена

Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину
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18.10.2022 14:05 Ответить
Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку тупо смотрел перед собой.

Он только что вернулся с своего пчельника.
Бывшие там два стожка сена были сожжены;
были поломаны и обожжены посаженные и выхоженные стариком абрикосовые и вишневые деревья и,

главное, сожжены все улья с пчелами.

Фонтанбыл загажен, ОЧЕВИДНО НАРОЧНО,
так что воды нельзя было брать из него.
Также была загажена и мечеть
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18.10.2022 14:08 Ответить
О ненависти к русским никто и не говорил.

ЧУВСТВО, КОТОРОЕ, ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ.

ЭТОБЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ

И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И

НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,

ЧТО ЖЕЛАНИЕ *********** ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ *********** КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ,

БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ

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18.10.2022 14:13 Ответить
1852 рік!
А відчуття українців зараз теж саме, що було у чеченців тоді.

Не ненависть, а непризнание русских собак людьми

и такое отвращение, гадливость и

НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,

что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,

было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
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18.10.2022 14:18 Ответить
СИФИЛИС - "РУССКАЯ БОЛЕЗНЬ"? КАК МОСКВА УБИВАЛА ЧУКЧЕЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ. Лекция А. Палия

https://youtu.be/TJttfIVv0DQ
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18.10.2022 14:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oKKZMnpcVOU
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18.10.2022 14:05 Ответить
Будемо там референдум проводити за вступ в Україну.
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18.10.2022 14:06 Ответить
Республіка Дагестан на черзі!
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18.10.2022 14:07 Ответить
Кубанская народная республика: как РФ присвоила украинские земли и уничтожила 15 млн украинцев

Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев

В СОСТАВ КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДИЛИ :

КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

СТАВРОПОЛЬ,

ТЕРЕК,

ДАГЕСТАН

И ЧЕРНОМОРЩИНА (ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ)


https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html

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18.10.2022 15:15 Ответить
Грузия могла бы подготовить добровольцев для борьбы за независимость Ичкерии. Но к сожалению, даже в таких идеальных условиях, грузины вместо борьбы с РФ обслуживают их туристов.
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18.10.2022 14:12 Ответить
Часть территории Грузии - Абхазия и Ю.Осетия остаются до сих пор оккупироваными

А Грузия принимает туристов из страны, которая их оккупировала!!!

Грузины, как низко вы пали!
Это большое разочарование...
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18.10.2022 14:21 Ответить
грузинская вата победила и выбрала пророссийского Иванишвили и все грузинские достижения пошли по одному месту...
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18.10.2022 14:28 Ответить
Может было сопротивление этой вате, может был майдан?
Как у нас революція гідності
Нет?
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18.10.2022 15:08 Ответить
Вони пали не нижче за нас, у них влада така. Ми теж довибирались.
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18.10.2022 15:47 Ответить
Правильный ход... Надо бы еще Дагестан, Татарстан, Якутию тоже признать, не лишним будет.
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18.10.2022 14:27 Ответить
А вони бодай на мітинг за свою незалежність виходили? Їм самим це треба?
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18.10.2022 16:20 Ответить
не трудно представить, что ждёт тех, кто выйдет на такой митинг в РФ )
но вода камень точет. У нас вечно всё с опозданием, а тут можно на опережение сыграть.
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18.10.2022 16:38 Ответить
Правильно. Але Незалежність вимагає надзвичайних зусиль і майже завжди крови найкращих.
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18.10.2022 19:32 Ответить
В Дагестане и Татарстане центробежные тенденции довольно сильные. Дагестан и сейчас показывает зубы в попытке мобилизации так, що там вимушені були припинити набір. Щодо Татарстану я от прочитала у Вікипедии, шо в Татарстане ще 30 серпня 1990 г проглошений державний суверенітет, який був підтриманий більшістю населення на референдумі.
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18.10.2022 19:05 Ответить
Такого народу, як дагестанці, не існує. Там величезна мішанина різних малочисельних народів і мов. Кажете вийшли проти мобілізації? В Ви чули, що вони кажуть:...ми не проти. ми лише за те, щоб їх добре навчили і послали вже краще підготовлених убивати українців.
Татарстан не зміг захистити своє право на латинську графіку, а Ви кажете про суверенітет...
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18.10.2022 19:31 Ответить
Да здравствует независимая, свободная Ичкерия!
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18.10.2022 14:33 Ответить
Давно то давно - але не кожен склад парламенту дозріває до такого і подібних кроків. Тим більше, коли його обирають зебіли з сонму "акакаяразніца", "жрать+ржать+срать" з черепками з Г+Г
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18.10.2022 14:35 Ответить
це супер! Потрібно ще провести онлайн референдуми за відмежування від кацапії та приєднання до України історичних українських земель КНР (Курська), ВНР (Воронежзька), БНР, та КуНР (Кубанська) народних республік.
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18.10.2022 14:41 Ответить
После разгрома РФ, она будет платить Украине за причиненные войной убытки (это называется репарацией). Вот в качестве репарации Украина получит присоединение к ней исторических украинских земель - КНР (Курськая), ВНР (Воронежская), БНР, и КуНР (Кубанськая) народные республики
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18.10.2022 14:52 Ответить
все так, але це буде потім, а онлайн референдум - це удар по скрепам зараз
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18.10.2022 15:00 Ответить
А що робити з населенням? Перевиховувати? Тут Криму і ОРДЛО вистачить.
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19.10.2022 07:57 Ответить
Ну хоч щось корисне від тої отари зелених овець та швайнехундів!
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18.10.2022 15:08 Ответить
А щодо Башкортостана?
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18.10.2022 15:53 Ответить
Марша хилда,Нохчийчо!
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18.10.2022 16:30 Ответить
Не самый умный шаг.
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18.10.2022 16:40 Ответить
Дуже добре.
Потрібно регулярно давати юридичні оцінки РФ та путіну.
Наприклад: Єльцин привів путіна до влади у 1999 році антиконституційним способом, тобто - путін є нелігітимним президентом росії, узурпатор..
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18.10.2022 17:31 Ответить
А в 2012 він повністю став нелегітимним: бо 2 плюс 1 "неподряд" більше, ніж 2 "подряд". А навіть в російській конституції не можна бути президентом більше двох сроків "подряд".
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18.10.2022 18:24 Ответить
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18.10.2022 18:15 Ответить
Наконец-то!!!
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18.10.2022 18:23 Ответить
Давно пора было.
Я бы признал Восточную Пруссию(калининградская обл., в честь козла - калинина) территорией Германии.
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18.10.2022 20:32 Ответить
нарешті
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18.10.2022 20:41 Ответить
перейменувати російську федерацію в московську імперію, а росіян в москалів
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18.10.2022 20:52 Ответить
а хай себе хоч як називають. Он угорці мадьяри, та й Австрія ьостерайх
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18.10.2022 20:53 Ответить
öстерайх
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18.10.2022 21:02 Ответить
Вчора слухала Ахмеда Закаєва,очільника уряду Ічкерії у вигнанні.Наскільки інтелигентна,освічена,розумна людина.І коли бачиш тупого бородатого Дон-дона,то контраст вражає.Це мов промінь світла і купа гнилого сміття
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19.10.2022 00:30 Ответить
 
 