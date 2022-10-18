Рада признала Ичкерию оккупированной Россией территорией

Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной и осудила геноцид чеченцев со стороны России.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия – временно оккупированной Россией! Также парламент осудил совершение геноцида чеченского народа", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, это крайне важное решение, поскольку Путин уже давно пытается поработить чеченский народ.

"Он поставил руководить своего кадырова гауляйтера, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика россии по отношению к другим народам. Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной", - добавил парламентарий.

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Так, за соответствующее постановление № 8132 проголосовали – 287 нардепов.

Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне были установлены российские власти. Во время этих войн русские войска уничтожили сотни тысяч мирных жителей Ичкерии. РФ потеряла, по чеченским данным, до 80 тысяч солдат убитыми, но официально РФ признает потери в 5,5 тыс. солдат. Также на стороне Ичкерии воевали добровольцы из Украины.

Несмотря на мирный договор, российские спецслужбы убили первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Позже Россия признала Ичкерию субъектом РФ "Чеченской Республикой", а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства старшего Кадырова на посту его заменил сын - Рамзан.

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