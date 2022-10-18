Рада признала Ичкерию оккупированной Россией территорией
Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной и осудила геноцид чеченцев со стороны России.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия – временно оккупированной Россией! Также парламент осудил совершение геноцида чеченского народа", - говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, это крайне важное решение, поскольку Путин уже давно пытается поработить чеченский народ.
"Он поставил руководить своего кадырова гауляйтера, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика россии по отношению к другим народам. Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной", - добавил парламентарий.
Так, за соответствующее постановление № 8132 проголосовали – 287 нардепов.
Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне были установлены российские власти. Во время этих войн русские войска уничтожили сотни тысяч мирных жителей Ичкерии. РФ потеряла, по чеченским данным, до 80 тысяч солдат убитыми, но официально РФ признает потери в 5,5 тыс. солдат. Также на стороне Ичкерии воевали добровольцы из Украины.
Несмотря на мирный договор, российские спецслужбы убили первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.
Позже Россия признала Ичкерию субъектом РФ "Чеченской Республикой", а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства старшего Кадырова на посту его заменил сын - Рамзан.
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тепер рамзанКа-диров буде танцювати
А світ мовчав...
Всі бачили як Грозний рівняли з землею разом з населенням...
Вбивали і старих і діток
А світ мовчав...
Рустам Ажиев и приблизительно половина его чеченского отряда, воевавшего в Сирии, будут участвовать в войне против рашистов в составе Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
ВС Ичкерии являются частью интернационального легиона Украины.
http://t.me/military_az
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
Аул, разоренный набегом (русских) был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу.
Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена и дверь и столбы галерейки сожжены, а внутренность огажена
Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину
Он только что вернулся с своего пчельника.
Бывшие там два стожка сена были сожжены;
были поломаны и обожжены посаженные и выхоженные стариком абрикосовые и вишневые деревья и,
главное, сожжены все улья с пчелами.
Фонтанбыл загажен, ОЧЕВИДНО НАРОЧНО,
так что воды нельзя было брать из него.
Также была загажена и мечеть
ЧУВСТВО, КОТОРОЕ, ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ.
ЭТОБЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ
И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И
НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,
ЧТО ЖЕЛАНИЕ *********** ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ *********** КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ,
БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ
А відчуття українців зараз теж саме, що було у чеченців тоді.
Не ненависть, а непризнание русских собак людьми
и такое отвращение, гадливость и
НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,
что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,
было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
https://youtu.be/TJttfIVv0DQ
Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев
В СОСТАВ КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДИЛИ :
КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СТАВРОПОЛЬ,
ТЕРЕК,
ДАГЕСТАН
И ЧЕРНОМОРЩИНА (ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ)
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html
А Грузия принимает туристов из страны, которая их оккупировала!!!
Грузины, как низко вы пали!
Это большое разочарование...
Как у нас революція гідності
Нет?
но вода камень точет. У нас вечно всё с опозданием, а тут можно на опережение сыграть.
Татарстан не зміг захистити своє право на латинську графіку, а Ви кажете про суверенітет...
Потрібно регулярно давати юридичні оцінки РФ та путіну.
Наприклад: Єльцин привів путіна до влади у 1999 році антиконституційним способом, тобто - путін є нелігітимним президентом росії, узурпатор..
Я бы признал Восточную Пруссию(калининградская обл., в честь козла - калинина) территорией Германии.