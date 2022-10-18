Рада визнала Ічкерію окупованою Росією територією
Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою та засудила геноцид чеченців з боку Росії.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія – тимчасово окупованою росією! Також парламент засудив вчинення геноциду чеченського народу", - йдеться в повідомленні..
За словами Гончаренка, це є вкрай важливим рішенням, оскільки Путін вже давно намагається поневолити чеченський народ.
"Він поставив керувати свого гауляйтера кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика росії по відношенню до інших народів. Росія повинна бути деколонізована, а Ічкерія повинна буде вільною", - додав парламентар.
Так, за відповідну постанову № 8132 проголосували - 287 нардепів.
Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена у 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної РСР, що пізніше спровокувало Першу і Другу чеченські війни між РФ і ЧРІ, за підсумками яких у Чечні була встановлена російська влада. Під час цих воєн російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії. Офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тис. солдатів. Також на стороні Ічкерії воювали добровольці з України.
Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Керівництво Росії розглядає лідерів Ічкерії як терористів. В Україні існує батальйон імені першого президента ЧРІ Джохара Дудаєва, члени якого беруть участь у боях із російськими окупаційними військами на Донбасі.
Пізніше Росія визнала Ічкерію суб'єктом РФ "Чеченською Республікою", а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син - Рамзан.
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тепер рамзанКа-диров буде танцювати
А світ мовчав...
Всі бачили як Грозний рівняли з землею разом з населенням...
Вбивали і старих і діток
А світ мовчав...
Рустам Ажиев и приблизительно половина его чеченского отряда, воевавшего в Сирии, будут участвовать в войне против рашистов в составе Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
ВС Ичкерии являются частью интернационального легиона Украины.
http://t.me/military_az
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
Аул, разоренный набегом (русских) был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу.
Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена и дверь и столбы галерейки сожжены, а внутренность огажена
Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину
Он только что вернулся с своего пчельника.
Бывшие там два стожка сена были сожжены;
были поломаны и обожжены посаженные и выхоженные стариком абрикосовые и вишневые деревья и,
главное, сожжены все улья с пчелами.
Фонтанбыл загажен, ОЧЕВИДНО НАРОЧНО,
так что воды нельзя было брать из него.
Также была загажена и мечеть
ЧУВСТВО, КОТОРОЕ, ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ.
ЭТОБЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ
И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И
НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,
ЧТО ЖЕЛАНИЕ *********** ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ *********** КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ,
БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ
А відчуття українців зараз теж саме, що було у чеченців тоді.
Не ненависть, а непризнание русских собак людьми
и такое отвращение, гадливость и
НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,
что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,
было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
https://youtu.be/TJttfIVv0DQ
Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев
В СОСТАВ КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДИЛИ :
КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СТАВРОПОЛЬ,
ТЕРЕК,
ДАГЕСТАН
И ЧЕРНОМОРЩИНА (ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ)
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html
А Грузия принимает туристов из страны, которая их оккупировала!!!
Грузины, как низко вы пали!
Это большое разочарование...
Как у нас революція гідності
Нет?
но вода камень точет. У нас вечно всё с опозданием, а тут можно на опережение сыграть.
Татарстан не зміг захистити своє право на латинську графіку, а Ви кажете про суверенітет...
Потрібно регулярно давати юридичні оцінки РФ та путіну.
Наприклад: Єльцин привів путіна до влади у 1999 році антиконституційним способом, тобто - путін є нелігітимним президентом росії, узурпатор..
Я бы признал Восточную Пруссию(калининградская обл., в честь козла - калинина) территорией Германии.