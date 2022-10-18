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Рада визнала Ічкерію окупованою Росією територією

ічкерія

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою та засудила геноцид чеченців з боку Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія – тимчасово окупованою росією! Також парламент засудив вчинення геноциду чеченського народу", - йдеться в повідомленні..

За словами Гончаренка, це є вкрай важливим рішенням, оскільки Путін вже давно намагається поневолити чеченський народ.

"Він поставив керувати свого гауляйтера кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика росії по відношенню до інших народів. Росія повинна бути деколонізована, а Ічкерія повинна буде вільною", - додав парламентар.

Так, за відповідну постанову № 8132 проголосували - 287 нардепів.

Читайте також: Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності. ФОТО

Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена у 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної РСР, що пізніше спровокувало Першу і Другу чеченські війни між РФ і ЧРІ, за підсумками яких у Чечні була встановлена ​​російська влада. Під час цих воєн російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії. Офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тис. солдатів. Також на стороні Ічкерії воювали добровольці з України. 

Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Керівництво Росії розглядає лідерів Ічкерії як терористів. В Україні існує батальйон імені першого президента ЧРІ Джохара Дудаєва, члени якого беруть участь у боях із російськими окупаційними військами на Донбасі.

Пізніше Росія визнала Ічкерію суб'єктом РФ "Чеченською Республікою", а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син - Рамзан.

Також читайте: Розвідники оприлюднили дані 2,5 тисяч кадирівців, що воюють в Україні

Автор: 

ВР (14949) Чечня (284) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+65
Нарешті
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18.10.2022 13:28
+57
Нарешті! Це давно треба було зробити.
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18.10.2022 13:29
+39
Супер!
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18.10.2022 13:29
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Нарешті
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18.10.2022 13:28 Відповісти
Нарешті! Це давно треба було зробити.
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18.10.2022 13:29 Відповісти
Супер!
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18.10.2022 13:29 Відповісти
Ось і відповідь на питання чи відмовиться Світ від кацапських енергоресурсів? Тобто до сьогоднішнього дня Ічкерія не була окупованой? Чи може у 2014 році вона не була окупованой?
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18.10.2022 13:30 Відповісти
Починається Парад Республік і ми в першому ряді.
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18.10.2022 13:32 Відповісти
А Белгородську республіку? Її щоденно ******** московські війська.
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18.10.2022 13:31 Відповісти
там спочатку потрібно оголосити та провести онлайн референдум!
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18.10.2022 14:52 Відповісти
Я вже там провів і 100 відсотків хочуть увійти до складу України. Легітимність референдуму вище ніж кацапи робили на окупованих територіях України, бо ніхто зброєю та концтаборами не погрожував.
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18.10.2022 15:27 Відповісти
це був плебісцит. Тепер влада України має офіційно оголосити та призначити дату онлайн референдуму. І все, дела сделана, БНР наш
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18.10.2022 15:42 Відповісти
Вони масово вбивають людей бойовим літаком на Кубані, в Єйську.
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18.10.2022 18:17 Відповісти
Працюйте , брати!
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18.10.2022 13:31 Відповісти
Вам здається, що це не важливо? Це дуже важливо! Треба було відразу не визнавати окупацію вільної Ічкерії. Русня має віддати всі захоплені території. Всі!!!
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18.10.2022 13:36 Відповісти
це вже щось
----------------------------------------
тепер рамзанКа-диров буде танцювати
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18.10.2022 13:32 Відповісти
Тепер держава террорист робить те саме в Україні, що робила в Ічкерії.

А світ мовчав...
Всі бачили як Грозний рівняли з землею разом з населенням...
Вбивали і старих і діток
А світ мовчав...
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18.10.2022 13:33 Відповісти
На жаль, дуже часто світ воліє залишатися сліпим, поки це не торкається персональних інтересів держави...
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18.10.2022 13:39 Відповісти
А як щодо Новгорода і його жителів, знищених опричниками Івана Грозного майже повністю?
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18.10.2022 13:36 Відповісти
Новгородців уже не повернеш, вони усі там уже "руцкіє"
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18.10.2022 13:40 Відповісти
Новгородців - може і ні, а Новгородську землю? Треба кацапам перерізати останню скрєпу, яка зв'язує їх з Руссю.
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18.10.2022 14:16 Відповісти
А в чому сенс якщо рано чи пізно вони все одно об'єднаються? Та і взагалі вважаю розмови про поділ РФ недоцільними. Все одно для такого треба брати столицю а може і далі. А нам би хоча б своє відбити... Імперія розпадеться лише сама
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18.10.2022 14:45 Відповісти
Кадирка знов скаже клоуну вибачитись.
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18.10.2022 13:37 Відповісти
Allahu Akbar!
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18.10.2022 13:38 Відповісти
Абдульхаким Шишани (Рустам Ажиев) получил гражданство Украины

Рустам Ажиев и приблизительно половина его чеченского отряда, воевавшего в Сирии, будут участвовать в войне против рашистов в составе Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
ВС Ичкерии являются частью интернационального легиона Украины.

http://t.me/military_az
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18.10.2022 13:39 Відповісти
Як виявилося. у нас є Верховна Рада.
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18.10.2022 13:39 Відповісти
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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18.10.2022 13:42 Відповісти
не только Ичкерию, все республики в РФ надо признать окуппированными, а Россию признать не государством, а террористической организацией, и запретить название Россия как символ нацизма, терроризма, геноцида и ксенофобии
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18.10.2022 13:42 Відповісти
що там тільки в росії залишиться, бо навіть пітер - це окупована територія.
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18.10.2022 13:50 Відповісти
Obwód moskiewski
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18.10.2022 14:09 Відповісти
nu, k Piteru, tobto naraiZZej okkupirovannomu Ingermanstadtu, ce (obwod moskiewski) ne otnositsia
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19.10.2022 01:52 Відповісти
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18.10.2022 13:42 Відповісти
правильно
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18.10.2022 13:47 Відповісти
То же нужно сделать с беларашкой.
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18.10.2022 13:55 Відповісти
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18.10.2022 14:00 Відповісти
А до чого тут Наталія Ві́кторівна Нікіфорова (вона же Наталья Каминська) з Одеси?
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18.10.2022 15:44 Відповісти
Вона чеченка за статусом і за вірою, а цей день наближала як і день знищення московщина як могла. Тому вона і на зображенні.
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18.10.2022 17:33 Відповісти
ХАДЖИ -МУРАТ. Л. ТОЛСТОЙ (Кавказская повесть 1852 года)

Аул, разоренный набегом (русских) был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу.

Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена и дверь и столбы галерейки сожжены, а внутренность огажена

Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину
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18.10.2022 14:05 Відповісти
Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку тупо смотрел перед собой.

Он только что вернулся с своего пчельника.
Бывшие там два стожка сена были сожжены;
были поломаны и обожжены посаженные и выхоженные стариком абрикосовые и вишневые деревья и,

главное, сожжены все улья с пчелами.

Фонтанбыл загажен, ОЧЕВИДНО НАРОЧНО,
так что воды нельзя было брать из него.
Также была загажена и мечеть
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18.10.2022 14:08 Відповісти
О ненависти к русским никто и не говорил.

ЧУВСТВО, КОТОРОЕ, ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ.

ЭТОБЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ

И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И

НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,

ЧТО ЖЕЛАНИЕ *********** ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ *********** КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ,

БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ

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18.10.2022 14:13 Відповісти
1852 рік!
А відчуття українців зараз теж саме, що було у чеченців тоді.

Не ненависть, а непризнание русских собак людьми

и такое отвращение, гадливость и

НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД НЕЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ,

что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,

было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
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18.10.2022 14:18 Відповісти
СИФИЛИС - "РУССКАЯ БОЛЕЗНЬ"? КАК МОСКВА УБИВАЛА ЧУКЧЕЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ. Лекция А. Палия

https://youtu.be/TJttfIVv0DQ
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18.10.2022 14:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oKKZMnpcVOU
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18.10.2022 14:05 Відповісти
Будемо там референдум проводити за вступ в Україну.
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18.10.2022 14:06 Відповісти
Республіка Дагестан на черзі!
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18.10.2022 14:07 Відповісти
Кубанская народная республика: как РФ присвоила украинские земли и уничтожила 15 млн украинцев

Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев

В СОСТАВ КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДИЛИ :

КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

СТАВРОПОЛЬ,

ТЕРЕК,

ДАГЕСТАН

И ЧЕРНОМОРЩИНА (ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ)


https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html

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18.10.2022 15:15 Відповісти
Грузия могла бы подготовить добровольцев для борьбы за независимость Ичкерии. Но к сожалению, даже в таких идеальных условиях, грузины вместо борьбы с РФ обслуживают их туристов.
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18.10.2022 14:12 Відповісти
Часть территории Грузии - Абхазия и Ю.Осетия остаются до сих пор оккупироваными

А Грузия принимает туристов из страны, которая их оккупировала!!!

Грузины, как низко вы пали!
Это большое разочарование...
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18.10.2022 14:21 Відповісти
грузинская вата победила и выбрала пророссийского Иванишвили и все грузинские достижения пошли по одному месту...
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18.10.2022 14:28 Відповісти
Может было сопротивление этой вате, может был майдан?
Как у нас революція гідності
Нет?
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18.10.2022 15:08 Відповісти
Вони пали не нижче за нас, у них влада така. Ми теж довибирались.
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18.10.2022 15:47 Відповісти
Правильный ход... Надо бы еще Дагестан, Татарстан, Якутию тоже признать, не лишним будет.
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18.10.2022 14:27 Відповісти
А вони бодай на мітинг за свою незалежність виходили? Їм самим це треба?
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18.10.2022 16:20 Відповісти
не трудно представить, что ждёт тех, кто выйдет на такой митинг в РФ )
но вода камень точет. У нас вечно всё с опозданием, а тут можно на опережение сыграть.
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18.10.2022 16:38 Відповісти
Правильно. Але Незалежність вимагає надзвичайних зусиль і майже завжди крови найкращих.
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18.10.2022 19:32 Відповісти
В Дагестане и Татарстане центробежные тенденции довольно сильные. Дагестан и сейчас показывает зубы в попытке мобилизации так, що там вимушені були припинити набір. Щодо Татарстану я от прочитала у Вікипедии, шо в Татарстане ще 30 серпня 1990 г проглошений державний суверенітет, який був підтриманий більшістю населення на референдумі.
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Такого народу, як дагестанці, не існує. Там величезна мішанина різних малочисельних народів і мов. Кажете вийшли проти мобілізації? В Ви чули, що вони кажуть:...ми не проти. ми лише за те, щоб їх добре навчили і послали вже краще підготовлених убивати українців.
Татарстан не зміг захистити своє право на латинську графіку, а Ви кажете про суверенітет...
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18.10.2022 19:31 Відповісти
Да здравствует независимая, свободная Ичкерия!
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18.10.2022 14:33 Відповісти
Давно то давно - але не кожен склад парламенту дозріває до такого і подібних кроків. Тим більше, коли його обирають зебіли з сонму "акакаяразніца", "жрать+ржать+срать" з черепками з Г+Г
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18.10.2022 14:35 Відповісти
це супер! Потрібно ще провести онлайн референдуми за відмежування від кацапії та приєднання до України історичних українських земель КНР (Курська), ВНР (Воронежзька), БНР, та КуНР (Кубанська) народних республік.
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18.10.2022 14:41 Відповісти
После разгрома РФ, она будет платить Украине за причиненные войной убытки (это называется репарацией). Вот в качестве репарации Украина получит присоединение к ней исторических украинских земель - КНР (Курськая), ВНР (Воронежская), БНР, и КуНР (Кубанськая) народные республики
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18.10.2022 14:52 Відповісти
все так, але це буде потім, а онлайн референдум - це удар по скрепам зараз
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18.10.2022 15:00 Відповісти
А що робити з населенням? Перевиховувати? Тут Криму і ОРДЛО вистачить.
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19.10.2022 07:57 Відповісти
Ну хоч щось корисне від тої отари зелених овець та швайнехундів!
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18.10.2022 15:08 Відповісти
А щодо Башкортостана?
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18.10.2022 15:53 Відповісти
Марша хилда,Нохчийчо!
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18.10.2022 16:30 Відповісти
Не самый умный шаг.
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18.10.2022 16:40 Відповісти
Дуже добре.
Потрібно регулярно давати юридичні оцінки РФ та путіну.
Наприклад: Єльцин привів путіна до влади у 1999 році антиконституційним способом, тобто - путін є нелігітимним президентом росії, узурпатор..
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18.10.2022 17:31 Відповісти
А в 2012 він повністю став нелегітимним: бо 2 плюс 1 "неподряд" більше, ніж 2 "подряд". А навіть в російській конституції не можна бути президентом більше двох сроків "подряд".
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18.10.2022 18:24 Відповісти
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18.10.2022 18:15 Відповісти
Наконец-то!!!
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18.10.2022 18:23 Відповісти
Давно пора было.
Я бы признал Восточную Пруссию(калининградская обл., в честь козла - калинина) территорией Германии.
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18.10.2022 20:32 Відповісти
нарешті
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18.10.2022 20:41 Відповісти
перейменувати російську федерацію в московську імперію, а росіян в москалів
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18.10.2022 20:52 Відповісти
а хай себе хоч як називають. Он угорці мадьяри, та й Австрія ьостерайх
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18.10.2022 20:53 Відповісти
öстерайх
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18.10.2022 21:02 Відповісти
Вчора слухала Ахмеда Закаєва,очільника уряду Ічкерії у вигнанні.Наскільки інтелигентна,освічена,розумна людина.І коли бачиш тупого бородатого Дон-дона,то контраст вражає.Це мов промінь світла і купа гнилого сміття
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19.10.2022 00:30 Відповісти
 
 