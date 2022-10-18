Рада визнала Ічкерію окупованою Росією територією

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою та засудила геноцид чеченців з боку Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія – тимчасово окупованою росією! Також парламент засудив вчинення геноциду чеченського народу", - йдеться в повідомленні..

За словами Гончаренка, це є вкрай важливим рішенням, оскільки Путін вже давно намагається поневолити чеченський народ.

"Він поставив керувати свого гауляйтера кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика росії по відношенню до інших народів. Росія повинна бути деколонізована, а Ічкерія повинна буде вільною", - додав парламентар.

Так, за відповідну постанову № 8132 проголосували - 287 нардепів.

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Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена у 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної РСР, що пізніше спровокувало Першу і Другу чеченські війни між РФ і ЧРІ, за підсумками яких у Чечні була встановлена ​​російська влада. Під час цих воєн російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії. Офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тис. солдатів. Також на стороні Ічкерії воювали добровольці з України.

Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Керівництво Росії розглядає лідерів Ічкерії як терористів. В Україні існує батальйон імені першого президента ЧРІ Джохара Дудаєва, члени якого беруть участь у боях із російськими окупаційними військами на Донбасі.

Пізніше Росія визнала Ічкерію суб'єктом РФ "Чеченською Республікою", а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син - Рамзан.

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