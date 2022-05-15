Розвідники оприлюднили дані 2,5 тисяч кадирівців, що воюють в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані 2,5 тис. бойовиків з Чечні, які брали участь у військовому вторгненні в Україну.
Дані доступні за посиланням, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ГУР розповіли, що "кадирівці" зайшли в Україну в перші дні широкомасштабного військового вторгнення РФ. Їхніми завданнями були геноцид та залякування українців. Вони обшукували помешкання, знущалися з людей, займалися грабунками й розбоєм.
"Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати", - йдеться у повідомленні розвідників.
Коли їх відкинули від Києва та Чернігова, "кадирівці" перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки.
"Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та більше шістдесяти втекли з України покинувши зброю та амуніцію", - додали в ГУР Міноборони.
Это, что за странный звон?
Это горы Кавказа смеются -
Дон, дон, рамзанчик гонДОН.
"руський", то, власне український, в якості стародавньої історичної самоназви українців - "Русь", "русичі", "русини"
русский - то є російський, а точніше "московський", "московитський"
московити вкрали, присвоїли та спаплюжили стародавню назву українців - "Русь". Тому, коли ви називаєте московитів "руськими" ви знважаєте українців.
"Русь" є стародавньою назвою українського народу і використовувати її можна лише в цьому контексті. Московія, Володимиро-Суздальське князівство, або ж Залісся часів Русі ніколи Руссю, власне й не було, хоча й підпорядковувалось певний час Русі на чолі з Києвом, платило Русі данину, і Русь певний час ставила там своїх князів, адміністрацію, але ментально, історично, культурно, етнічно - було абсолютно чуже Русі.
окрім вкраденої історичної самоназви України "Русь", в РФ-ії певна частина населення походить з захоплених та зросійщених й денаціоналізованих українців (історично русинів) та білорусів (історично литвинів), на чому росія теж намагається спекулювати, брехливо називаючи себе "руссю".
Назва "Русь" має залишитися тим, чим вона й є - історичною самоназвою українців, як одна з багатьох історичних назв українського народу, й не більше. Називати рф-їю-московію "руссю", "руськіми" - є злочинним. Це все одно, що бути співучасником крадіжки.
Власне, саме через вкрадену московією історичну назву України "Русь", ця війна, цей геноцид українців "росією" й триває. Бо московія-росія, зрекшися своєї власної ідентичності, присвоїла чужу, відмінну від неї, українську, нашу. І тому прагне знищити Україну й Українців за будь-що, аби за рахунок нашого спадку, подовжити своє манкуртське існування. Існування, котре доводить поневолені російські народи лише до люмпенізації, виродження, стагнації та деградації. І за рахунок "перетравлення" котрих, злочинне, нелюдське угруповування "московія", "росія" або ж "російська федерація" подовжує своє ганебне, людиноненависницьке існування.
