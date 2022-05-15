УКР
Новини
15 867 20

Розвідники оприлюднили дані 2,5 тисяч кадирівців, що воюють в Україні

чеченці,кадирівці

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані 2,5 тис. бойовиків з Чечні, які брали участь у військовому вторгненні в Україну.

Дані доступні за посиланням, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГУР розповіли, що "кадирівці" зайшли в Україну в перші дні широкомасштабного військового вторгнення РФ. Їхніми завданнями були геноцид та залякування українців. Вони обшукували помешкання, знущалися з людей, займалися грабунками й розбоєм.

"Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати", - йдеться у повідомленні розвідників.

Коли їх відкинули від Києва та Чернігова, "кадирівці" перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки.

Читайте: Окупанти пригнали вкрадені в Мелітополі комбайни до Чечні, але не можуть їх увімкнути, - CNN

"Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та більше шістдесяти втекли з України покинувши зброю та амуніцію", - додали в ГУР Міноборони.

Автор: 

розвідка (3926) Чечня (286)
Топ коментарі
+22
уЗкие бойтесь их. Это они вас на бутылку садят, и заставляют говорить "Чечня-это круто", а мы молчя их @башим
15.05.2022 13:06 Відповісти
15.05.2022 13:06 Відповісти
+13
15.05.2022 16:46 Відповісти
15.05.2022 16:46 Відповісти
+11
Кагда же ета вайна в Украінє закончіцца , і 2.5 тис наших мужей, вернуцца домой . В Чечню .
 . .
15.05.2022 13:41 Відповісти
15.05.2022 13:41 Відповісти
уЗкие бойтесь их. Это они вас на бутылку садят, и заставляют говорить "Чечня-это круто", а мы молчя их @башим
15.05.2022 13:06 Відповісти
15.05.2022 13:06 Відповісти
Завтра в школу. Ты сделал задания?
15.05.2022 13:16 Відповісти
15.05.2022 13:16 Відповісти
Во первых у нас по вине московитов дети в школу не ходят, а в лутшем случае на дистанционке. А во вторых откуда вам известен мой возраст?
15.05.2022 13:48 Відповісти
15.05.2022 13:48 Відповісти
Якщо писати з такими помилками, то краще б тобі повернутись в школу, чи якісь онлайн курси.
показати весь коментар
15.05.2022 18:51 Відповісти
Всех этих ******** посадить на бутылки с коктейлями Молотова и рвануть ,пущай полетают недоноски .
15.05.2022 13:07 Відповісти
15.05.2022 13:07 Відповісти
Чеченцы ими потом займутся. По своему
15.05.2022 13:16 Відповісти
15.05.2022 13:16 Відповісти
Вряд ли. Страна живет в эпохе феодального строя где есть место кланам кровной мести и второсортность женщин. Если к власти там прийдет чеченский Ататюрк он обречен на непонимание и провал. Это даже не вата, это тотальное бетонирование мозгов не просто пропагандой а религией и народными традициями. Лет через 500 может быть, хотя рабовладельческий строй в Египте здравствовал 30 веков. Безопаснее для всех будет если у них не окажутся ядерные технологии, а так пускай борятся и пасут овец, это у них хорошо получается.
15.05.2022 14:03 Відповісти
15.05.2022 14:03 Відповісти
Ха..Ядерные технологии...Эти овцеёбы украденные в Украине трактора не могут завести.Уже и по колесу стучали и "дон" говорили.Максимум,что эти гамадрилы смогли освоить-это "Тик-ток".
показати весь коментар
16.05.2022 08:49 Відповісти
Кагда же ета вайна в Украінє закончіцца , і 2.5 тис наших мужей, вернуцца домой . В Чечню .
 . .
15.05.2022 13:41 Відповісти
15.05.2022 13:41 Відповісти
Тик ток, тик ток, тик ток дон.
Это, что за странный звон?
Это горы Кавказа смеются -
Дон, дон, рамзанчик гонДОН.
15.05.2022 14:56 Відповісти
15.05.2022 14:56 Відповісти
15.05.2022 16:46 Відповісти
15.05.2022 16:46 Відповісти
Таке враження,що в збройних силах України воює більше етнічних руських ніж в російських.Українці руського походження захищають свою землю від бурятів,чеченців,чукчів,тувінців,хантів,мансів,мордви і їм подібної пошесті,яка прийшла сюди впроваджувати "руський мір"...
15.05.2022 17:12 Відповісти
15.05.2022 17:12 Відповісти
ви змішуєте поняття і вносите плутанину в інтересах ворога
"руський", то, власне український, в якості стародавньої історичної самоназви українців - "Русь", "русичі", "русини"
русский - то є російський, а точніше "московський", "московитський"
московити вкрали, присвоїли та спаплюжили стародавню назву українців - "Русь". Тому, коли ви називаєте московитів "руськими" ви знважаєте українців.
"Русь" є стародавньою назвою українського народу і використовувати її можна лише в цьому контексті. Московія, Володимиро-Суздальське князівство, або ж Залісся часів Русі ніколи Руссю, власне й не було, хоча й підпорядковувалось певний час Русі на чолі з Києвом, платило Русі данину, і Русь певний час ставила там своїх князів, адміністрацію, але ментально, історично, культурно, етнічно - було абсолютно чуже Русі.
окрім вкраденої історичної самоназви України "Русь", в РФ-ії певна частина населення походить з захоплених та зросійщених й денаціоналізованих українців (історично русинів) та білорусів (історично литвинів), на чому росія теж намагається спекулювати, брехливо називаючи себе "руссю".
Назва "Русь" має залишитися тим, чим вона й є - історичною самоназвою українців, як одна з багатьох історичних назв українського народу, й не більше. Називати рф-їю-московію "руссю", "руськіми" - є злочинним. Це все одно, що бути співучасником крадіжки.
Власне, саме через вкрадену московією історичну назву України "Русь", ця війна, цей геноцид українців "росією" й триває. Бо московія-росія, зрекшися своєї власної ідентичності, присвоїла чужу, відмінну від неї, українську, нашу. І тому прагне знищити Україну й Українців за будь-що, аби за рахунок нашого спадку, подовжити своє манкуртське існування. Існування, котре доводить поневолені російські народи лише до люмпенізації, виродження, стагнації та деградації. І за рахунок "перетравлення" котрих, злочинне, нелюдське угруповування "московія", "росія" або ж "російська федерація" подовжує своє ганебне, людиноненависницьке існування.
15.05.2022 18:21 Відповісти
15.05.2022 18:21 Відповісти
Кто ишака не трахал, тот не мужчина. Почему? Женщины под запретом. Убить могут обоих. Почему не ишачку? Тоже женщина. Можно еще между собой туда-сюда. За междусобой не наказывают? Нет, такое у всех было.
Мой реальный базар с нохчи
15.05.2022 18:14 Відповісти
15.05.2022 18:14 Відповісти
Угу..А если получилось трахнуть белого ишака-статус ******* резко возрастает.Это как купить айфон последней модели.
показати весь коментар
16.05.2022 08:54 Відповісти
КАДЫРКИНЫ )))
15.05.2022 22:11 Відповісти
15.05.2022 22:11 Відповісти
Домой, домой, пора домой...
16.05.2022 06:09 Відповісти
16.05.2022 06:09 Відповісти
 
 