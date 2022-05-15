Розвідники оприлюднили дані 2,5 тисяч кадирівців, що воюють в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані 2,5 тис. бойовиків з Чечні, які брали участь у військовому вторгненні в Україну.

Дані доступні за посиланням, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГУР розповіли, що "кадирівці" зайшли в Україну в перші дні широкомасштабного військового вторгнення РФ. Їхніми завданнями були геноцид та залякування українців. Вони обшукували помешкання, знущалися з людей, займалися грабунками й розбоєм.

"Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати", - йдеться у повідомленні розвідників.

Коли їх відкинули від Києва та Чернігова, "кадирівці" перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки.

Читайте: Окупанти пригнали вкрадені в Мелітополі комбайни до Чечні, але не можуть їх увімкнути, - CNN

"Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та більше шістдесяти втекли з України покинувши зброю та амуніцію", - додали в ГУР Міноборони.