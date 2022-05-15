Разведчики обнародовали данные 2,5 тысяч воюющих в Украине кадыровцев
Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало данные 2,5 тыс. боевиков из Чечни, участвовавших в военном вторжении в Украину.
Данные доступны по ссылке, сообщает Цензор.НЕТ.
В ГУР рассказали, что "кадыровцы" зашли в Украину в первые дни широкомасштабного военного вторжения РФ. Их задачами были геноцид и устрашение украинцев. Они обыскивали помещения, издевались над людьми, занимались грабежами и разбоем.
"После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, кто отказывается воевать", - говорится в сообщении разведчиков.
Когда их отбросили от Киева и Чернигова, "кадыровцы" переместились на Луганское и Мариупольское направления.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пригнали украденные в Мелитополе комбайны в Чечню, но не могут их включить, - CNN
"Показательно, что, несмотря на якобы выучку, боевой дух и оснащение кадыровских тик-токеров, даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысяч наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию", - добавили в ГУР Минобороны.
