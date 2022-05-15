РУС
Разведчики обнародовали данные 2,5 тысяч воюющих в Украине кадыровцев

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало данные 2,5 тыс. боевиков из Чечни, участвовавших в военном вторжении в Украину.

Данные доступны по ссылке, сообщает Цензор.НЕТ.

В ГУР рассказали, что "кадыровцы" зашли в Украину в первые дни широкомасштабного военного вторжения РФ. Их задачами были геноцид и устрашение украинцев. Они обыскивали помещения, издевались над людьми, занимались грабежами и разбоем.

"После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, кто отказывается воевать", - говорится в сообщении разведчиков.

Когда их отбросили от Киева и Чернигова, "кадыровцы" переместились на Луганское и Мариупольское направления.

"Показательно, что, несмотря на якобы выучку, боевой дух и оснащение кадыровских тик-токеров, даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысяч наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, бросив  оружие и амуницию", - добавили в ГУР Минобороны.

+22
уЗкие бойтесь их. Это они вас на бутылку садят, и заставляют говорить "Чечня-это круто", а мы молчя их @башим
15.05.2022 13:06 Ответить
+13
15.05.2022 16:46 Ответить
+11
Кагда же ета вайна в Украінє закончіцца , і 2.5 тис наших мужей, вернуцца домой . В Чечню .
 . .
15.05.2022 13:41 Ответить
уЗкие бойтесь их. Это они вас на бутылку садят, и заставляют говорить "Чечня-это круто", а мы молчя их @башим
15.05.2022 13:06 Ответить
Завтра в школу. Ты сделал задания?
15.05.2022 13:16 Ответить
Во первых у нас по вине московитов дети в школу не ходят, а в лутшем случае на дистанционке. А во вторых откуда вам известен мой возраст?
15.05.2022 13:48 Ответить
Якщо писати з такими помилками, то краще б тобі повернутись в школу, чи якісь онлайн курси.
15.05.2022 18:51 Ответить
Всех этих ******** посадить на бутылки с коктейлями Молотова и рвануть ,пущай полетают недоноски .
15.05.2022 13:07 Ответить
Чеченцы ими потом займутся. По своему
15.05.2022 13:16 Ответить
Вряд ли. Страна живет в эпохе феодального строя где есть место кланам кровной мести и второсортность женщин. Если к власти там прийдет чеченский Ататюрк он обречен на непонимание и провал. Это даже не вата, это тотальное бетонирование мозгов не просто пропагандой а религией и народными традициями. Лет через 500 может быть, хотя рабовладельческий строй в Египте здравствовал 30 веков. Безопаснее для всех будет если у них не окажутся ядерные технологии, а так пускай борятся и пасут овец, это у них хорошо получается.
15.05.2022 14:03 Ответить
Ха..Ядерные технологии...Эти овцеёбы украденные в Украине трактора не могут завести.Уже и по колесу стучали и "дон" говорили.Максимум,что эти гамадрилы смогли освоить-это "Тик-ток".
16.05.2022 08:49 Ответить
Кагда же ета вайна в Украінє закончіцца , і 2.5 тис наших мужей, вернуцца домой . В Чечню .
 . .
15.05.2022 13:41 Ответить
Тик ток, тик ток, тик ток дон.
Это, что за странный звон?
Это горы Кавказа смеются -
Дон, дон, рамзанчик гонДОН.
15.05.2022 14:56 Ответить
15.05.2022 16:46 Ответить
Таке враження,що в збройних силах України воює більше етнічних руських ніж в російських.Українці руського походження захищають свою землю від бурятів,чеченців,чукчів,тувінців,хантів,мансів,мордви і їм подібної пошесті,яка прийшла сюди впроваджувати "руський мір"...
15.05.2022 17:12 Ответить
ви змішуєте поняття і вносите плутанину в інтересах ворога
"руський", то, власне український, в якості стародавньої історичної самоназви українців - "Русь", "русичі", "русини"
русский - то є російський, а точніше "московський", "московитський"
московити вкрали, присвоїли та спаплюжили стародавню назву українців - "Русь". Тому, коли ви називаєте московитів "руськими" ви знважаєте українців.
"Русь" є стародавньою назвою українського народу і використовувати її можна лише в цьому контексті. Московія, Володимиро-Суздальське князівство, або ж Залісся часів Русі ніколи Руссю, власне й не було, хоча й підпорядковувалось певний час Русі на чолі з Києвом, платило Русі данину, і Русь певний час ставила там своїх князів, адміністрацію, але ментально, історично, культурно, етнічно - було абсолютно чуже Русі.
окрім вкраденої історичної самоназви України "Русь", в РФ-ії певна частина населення походить з захоплених та зросійщених й денаціоналізованих українців (історично русинів) та білорусів (історично литвинів), на чому росія теж намагається спекулювати, брехливо називаючи себе "руссю".
Назва "Русь" має залишитися тим, чим вона й є - історичною самоназвою українців, як одна з багатьох історичних назв українського народу, й не більше. Називати рф-їю-московію "руссю", "руськіми" - є злочинним. Це все одно, що бути співучасником крадіжки.
Власне, саме через вкрадену московією історичну назву України "Русь", ця війна, цей геноцид українців "росією" й триває. Бо московія-росія, зрекшися своєї власної ідентичності, присвоїла чужу, відмінну від неї, українську, нашу. І тому прагне знищити Україну й Українців за будь-що, аби за рахунок нашого спадку, подовжити своє манкуртське існування. Існування, котре доводить поневолені російські народи лише до люмпенізації, виродження, стагнації та деградації. І за рахунок "перетравлення" котрих, злочинне, нелюдське угруповування "московія", "росія" або ж "російська федерація" подовжує своє ганебне, людиноненависницьке існування.
15.05.2022 18:21 Ответить
Кто ишака не трахал, тот не мужчина. Почему? Женщины под запретом. Убить могут обоих. Почему не ишачку? Тоже женщина. Можно еще между собой туда-сюда. За междусобой не наказывают? Нет, такое у всех было.
Мой реальный базар с нохчи
15.05.2022 18:14 Ответить
Угу..А если получилось трахнуть белого ишака-статус ******* резко возрастает.Это как купить айфон последней модели.
16.05.2022 08:54 Ответить
КАДЫРКИНЫ )))
15.05.2022 22:11 Ответить
Домой, домой, пора домой...
16.05.2022 06:09 Ответить
 
 