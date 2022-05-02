Оккупанты пригнали украденные в Мелитополе комбайны в Чечню, но не могут их включить, - CNN
Украинцы, которым принадлежат украденные комбайны, дистанционно заблокированы свою технику и теперь захватчики не могут ее включить.
Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Российские войска украли сельхозтехнику с временно захваченной территории Украины как минимум на сумму $5 миллионов, однако ее владельцы дистанционно заблокировали оборудование.
Телеканал отмечает, что россияне вывезли из дилерских центров Мелитополя в Чечню все оборудование. Его общая стоимость составляет $5 млн.
"За последние несколько недель начало поступать все больше сообщений о том, что российские войска воруют сельскохозяйственное оборудование, зерно и даже строительные материалы, кроме массовых ограблений жилых домов. Но изъятие ценной сельскохозяйственной техники из дилерского центра John Deere в Мелитополе говорит о все более организованной операции , в рамках которой даже используется российский военный транспорт", – говорится в материале.
По словам источника, из Мелитополя вывезли 27 единиц дорогостоящей техники. Благодаря установленным GPS на технике удалось выяснить, что ее доставили в Чечню.
"Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно", - сказал собеседник издания.
Оборудование сейчас находится на ферме под Грозным. По словам источника, похоже, оккупанты нашли в России специалистов, которые попытаются обойти защиту. Если ничего не получится, технику разберут на запчасти.
По словам собеседников телеканала, из оккупированной части Украины также воруют зерно и везут его в Крым. К примеру, на прошлой неделе мэр Мелитополя опубликовал видео, на котором колонна грузовиков выезжает из Мелитополя, якобы с зерном.
Напомним, с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине, кадыровцы угнали три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.
Компании удалось вычислить, куда россияне вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного. Агрофирма связана с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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И да, вопрос: когда будет блокироваться техника на расии?? Пусть переходят на Дон-1500.
Прийдеться кадиркиним вівцей.бам , жнивувати з косами та граблями і далі .
А техніка реально крута, шкода, що ці варвари зараз її просто розберуть на металобрухт.
Это специальный ж/д эшелон нужен!