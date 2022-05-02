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Новости Война
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Оккупанты пригнали украденные в Мелитополе комбайны в Чечню, но не могут их включить, - CNN

комбайн

Украинцы, которым принадлежат украденные комбайны, дистанционно заблокированы свою технику и теперь захватчики не могут ее включить.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Российские войска украли сельхозтехнику с временно захваченной территории Украины как минимум на сумму $5 миллионов, однако ее владельцы дистанционно заблокировали оборудование.

Телеканал отмечает, что россияне вывезли из дилерских центров Мелитополя в Чечню все оборудование. Его общая стоимость составляет $5 млн.

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"За последние несколько недель начало поступать все больше сообщений о том, что российские войска воруют сельскохозяйственное оборудование, зерно и даже строительные материалы, кроме массовых ограблений жилых домов. Но изъятие ценной сельскохозяйственной техники из дилерского центра John Deere в Мелитополе говорит о все более организованной операции , в рамках которой даже используется российский военный транспорт", – говорится в материале.

По словам источника, из Мелитополя вывезли 27 единиц дорогостоящей техники. Благодаря установленным GPS на технике удалось выяснить, что ее доставили в Чечню.

"Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно", - сказал собеседник издания.

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Оборудование сейчас находится на ферме под Грозным. По словам источника, похоже, оккупанты нашли в России специалистов, которые попытаются обойти защиту. Если ничего не получится, технику разберут на запчасти.

По словам собеседников телеканала, из оккупированной части Украины также воруют зерно и везут его в Крым. К примеру, на прошлой неделе мэр Мелитополя опубликовал видео, на котором колонна грузовиков выезжает из Мелитополя, якобы с зерном.

Напомним, с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине, кадыровцы угнали три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.

Компании удалось вычислить, куда россияне вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного. Агрофирма связана с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

мародерство (462) оккупация (10181) россия (96001) Чечня (637)


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Топ комментарии
+50
Как тут завести аппарат и чем, если зоофилы не понимают разницу между комбайном и овцой.
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02.05.2022 11:06
+46
Есть дубликат ключей от этих тракторов в Чернобаевке, - пусть заедут.
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02.05.2022 11:07
+28
Розумово відсталі злодії та мародери , дон.
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02.05.2022 11:06
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Как тут завести аппарат и чем, если зоофилы не понимают разницу между комбайном и овцой.
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02.05.2022 11:06 Ответить
Злодюгам по заслугам!
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02.05.2022 11:06 Ответить
Розумово відсталі злодії та мародери , дон.
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02.05.2022 11:06 Ответить
********* знає як уві увімкнуть
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02.05.2022 11:07 Ответить
умикнуть
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02.05.2022 13:56 Ответить
Це вам не ішаків трахати, академіки хєрови.
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02.05.2022 11:07 Ответить
Есть дубликат ключей от этих тракторов в Чернобаевке, - пусть заедут.
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02.05.2022 11:07 Ответить
Крым ворует воду, зерно, пора и им услышать хлопки.
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02.05.2022 11:09 Ответить
А дистанционного взрывателя там нету? Хорошо бы в технике и телевизорах устанавливать мины замедленного действия. Чтобы орков истреблять в их логове. Например можно даже почту разии через которую едут украденные вещи можно положить
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02.05.2022 11:09 Ответить
Нужен взрыватель с GPS, как только окажется на более 100 км. за границей Украины - взрыв.
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02.05.2022 11:14 Ответить
Код доступу...скажить Поляниця!!! Гарантоване Враження Рашистов.
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02.05.2022 11:35 Ответить
Нашо цим високогорним гамадрилам комбайни?
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02.05.2022 11:10 Ответить
Торговать будут.
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02.05.2022 11:19 Ответить
Північні райони чечні рівнинні.
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02.05.2022 13:25 Ответить
путін - ***** у вихлопну кричати пробували?
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02.05.2022 11:10 Ответить
Хай проконсультуються в Лукашенка , він знає все.
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02.05.2022 11:10 Ответить
У нього і карта є.
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02.05.2022 12:03 Ответить
лавров, твой выход
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02.05.2022 11:11 Ответить
Атакуда такой рюсафобия, дон?!
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02.05.2022 11:12 Ответить
Комбайн не ишак так просто не заведешь.
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02.05.2022 11:12 Ответить
Руzzкамировци ви й дальше дрочите на раху і смкчете в ***** ? Значить кадировці вже йдуть до вам, падмивайтесь шоп им била удопно і все добро виносьте на поріг гарно спакованим, шоп зашчитники нє нєрвничали и не напрягались. Вот исчо што, сами всьо свае нажитое пагрузите сами, ну шоп не правацировать асвабатилей
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02.05.2022 11:12 Ответить
Как я понимаю, можно обойти защиту купив убитый комбайн, но с рабочей начинкой и переставить начинку в заблокированый
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02.05.2022 11:14 Ответить
Для цього потрібно ще більше мізків.
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02.05.2022 12:05 Ответить
завести технику конечно заведут, там не очень сложно обойти защиту. Но факт остаётся фактом , что кацапы приехали даже не оккупировать Украину ,а тупо гграбить.
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02.05.2022 11:16 Ответить
завести двигатель это одно. В комбайне масса других устройств, управляемых бортовым компьютером
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02.05.2022 13:15 Ответить
Стадо дебільних варварів. Нічого. З конфіскованих кацапських активів вернуть з відсотками.
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02.05.2022 11:17 Ответить
Заблудились два кацапа в лесу. Один второму говорит - Иван! Давай стрелять, может кто нибудь нас услышит и придут на помощь. Целый час они стреляли так и не дождавшись помощи. Иван говорит - прекращаем стрелять. Здесь могут волки быть или медведь нас учуют, нападут, а у нас стрелы кончились...
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02.05.2022 11:18 Ответить
биомусор!
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02.05.2022 11:20 Ответить
жаль, что в такой тяжелой ***** не предусмотрена функция самоликвидации. Всего-то добавило бы к весу каких-то двадцать кг.
И да, вопрос: когда будет блокироваться техника на расии?? Пусть переходят на Дон-1500.
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02.05.2022 11:21 Ответить
Иван! Ты говорил что этой китайской пилы хватит на 20 кубов леса, а я уже 40 кубов порезал... Ты Иван какой бензин то заливал? Иван в ответ - а разве сюда еще бензин заливается?
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02.05.2022 11:21 Ответить
Хай вони з товкача спробують, ці вузколобі овцейоби.
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02.05.2022 11:22 Ответить
Зачем им комбайны в горах?
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02.05.2022 11:23 Ответить
Воровство и агрессивность - в характере кацапов!Не пойдет вам впрок и награбленное в Украине!Гореть вам,рашисты,в пекле во всех поколениях за злодеяния в моей стране!Будте прокляты,орки!
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02.05.2022 11:25 Ответить
Говорять що та техніка , вкрадена з виставки сільгосптехніки компанії Джон Дір . І що компанія встановлює на техніці свого виробництва , якийсь електронний захист , який не можна обійти . А блокування те , знімається лише при продажі техніки , коли гроші вже надійдуть на рахунок компанії . Ну тобто - немає грошей - техніка не заведеться , де б вона не була . .
Прийдеться кадиркиним вівцей.бам , жнивувати з косами та граблями і далі .
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02.05.2022 11:26 Ответить
Їх жуков такий самий награбував море майна але не пригодилося , у кацапа в крові жага до злодійства
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02.05.2022 11:28 Ответить
Академік дон нехай підключе 😂
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02.05.2022 11:30 Ответить
Оно и понятно, это вам не осла **...ть товарищи ))))
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02.05.2022 11:31 Ответить
Шкода виробник не не заклав функцію самознищення вибухом ліцензійної с/г техніки, яку викрали чурбани.
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02.05.2022 11:35 Ответить
Діди варавалє, а онуки пафтарілі та роблять так само.

А техніка реально крута, шкода, що ці варвари зараз її просто розберуть на металобрухт.
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02.05.2022 11:39 Ответить
А зерно що окупанти вивозять як заблокувати
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02.05.2022 11:40 Ответить
Удивительное рядом. Овца от предварительньіх ласк заводится, а комбайн - нет. Бедньіе-несчастньіе дети гор
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02.05.2022 11:40 Ответить
Чтобы завести комбайн, надо сесть в кабину и трижды громко крикнуть "Слава Україні". Пробуйте.
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02.05.2022 11:45 Ответить
Дай дурням в руки .уй кришталевий, то вони і .уй розіб'ють, і руки поріжуть - це я про інтелект какцапні )))
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02.05.2022 11:45 Ответить
Де закон про майбутні репарації від РФ? Вони мають їх виплатити не тільки грошима а і повернути українську (до 1919 р.) Стародубщину- колиску відомих родів козацької старшини і гетьманів.
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02.05.2022 11:46 Ответить
надо чтобы вся чечня крикнула СЛАВА УКРАИНЕ вот тогда она и заведётся.
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02.05.2022 12:02 Ответить
Мавпи такі мавпи
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02.05.2022 12:03 Ответить
Не ображайте мавп! Кацапи
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02.05.2022 12:39 Ответить
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" ))
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02.05.2022 12:05 Ответить
ни чего сложного садишься и приговариваешь что бы не только техника слышала но и горы услышали ДОН_ДОН_ДОН-КАДЫРОВ ГАНДОН!
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02.05.2022 12:07 Ответить
То что уроды не знают как пользоваться то понятно , на то Орки , а вот что **** все таки пригнали , это плохо..
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02.05.2022 12:11 Ответить
John Deere не хочет таким образом заблокировать ВСЮ свою технику на паРАШЕ?!
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02.05.2022 12:39 Ответить
Кадирівці і кадиров позорять Чеченю і роблять з неї посміховисько.
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02.05.2022 12:44 Ответить
А вы представляете - КАК доставить в Ченю 27 единиц техники?
Это специальный ж/д эшелон нужен!
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02.05.2022 13:12 Ответить
кокодирівці, користуйтеся комбайнами "Дон", дон..
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02.05.2022 13:57 Ответить
Как говорил М. Задорнов, они тупые!
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02.05.2022 13:58 Ответить
А ГОВОРЯТ ЧТО НЕ ЧУРКИ !)
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02.05.2022 15:20 Ответить
 
 