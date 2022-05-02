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Окупанти пригнали вкрадені в Мелітополі комбайни до Чечні, але не можуть їх увімкнути, - CNN

комбайн

Українці, яким належать вкрадені комбайни, дистанційно заблокували свою техніку, і тепер загарбники не можуть її включити.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Російські війська вкрали сільгосптехніку з тимчасово захопленої території України щонайменше на суму $5 мільйонів, однак її власники дистанційно заблокували обладнання.

Телеканал зазначає, що росіяни вивезли з дилерських центрів Мелітополя до Чечні все обладнання. Його загальна вартість становить $5 млн.

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"За останні кілька тижнів почало надходити все більше повідомлень про те, що російські війська крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно і навіть будівельні матеріали, крім масових пограбувань житлових будинків. Але вилучення цінної сільськогосподарської техніки з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт", - йдеться у матеріалі.

За словами джерела, з Мелітополя вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки встановленим GPS на техніці вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні.

"Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно", - сказав співрозмовник видання.

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Обладнання зараз знаходиться на фермі під Грозним. За словами джерела, схоже, окупанти знайшли в Росії фахівців, які спробують обійти захист. Якщо ж нічого не вийде, техніку розберуть на запчастини.

За словами співрозмовників телеканалу, з окупованої частини України також крадуть зерно та везуть його до Криму. Наприклад, минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито із зерном.

Нагадаємо, з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного. Агрофірма пов'язана з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Автор: 

мародерство (340) окупація (6739) росія (65829) Чечня (284)


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Топ коментарі
+50
Как тут завести аппарат и чем, если зоофилы не понимают разницу между комбайном и овцой.
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02.05.2022 11:06
+46
Есть дубликат ключей от этих тракторов в Чернобаевке, - пусть заедут.
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02.05.2022 11:07
+28
Розумово відсталі злодії та мародери , дон.
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02.05.2022 11:06
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Как тут завести аппарат и чем, если зоофилы не понимают разницу между комбайном и овцой.
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02.05.2022 11:06 Відповісти
Злодюгам по заслугам!
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02.05.2022 11:06 Відповісти
Розумово відсталі злодії та мародери , дон.
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02.05.2022 11:06 Відповісти
********* знає як уві увімкнуть
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02.05.2022 11:07 Відповісти
умикнуть
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02.05.2022 13:56 Відповісти
Це вам не ішаків трахати, академіки хєрови.
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02.05.2022 11:07 Відповісти
Есть дубликат ключей от этих тракторов в Чернобаевке, - пусть заедут.
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02.05.2022 11:07 Відповісти
Крым ворует воду, зерно, пора и им услышать хлопки.
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02.05.2022 11:09 Відповісти
А дистанционного взрывателя там нету? Хорошо бы в технике и телевизорах устанавливать мины замедленного действия. Чтобы орков истреблять в их логове. Например можно даже почту разии через которую едут украденные вещи можно положить
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02.05.2022 11:09 Відповісти
Нужен взрыватель с GPS, как только окажется на более 100 км. за границей Украины - взрыв.
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02.05.2022 11:14 Відповісти
Код доступу...скажить Поляниця!!! Гарантоване Враження Рашистов.
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02.05.2022 11:35 Відповісти
Нашо цим високогорним гамадрилам комбайни?
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02.05.2022 11:10 Відповісти
Торговать будут.
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02.05.2022 11:19 Відповісти
Північні райони чечні рівнинні.
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02.05.2022 13:25 Відповісти
путін - ***** у вихлопну кричати пробували?
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02.05.2022 11:10 Відповісти
Хай проконсультуються в Лукашенка , він знає все.
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02.05.2022 11:10 Відповісти
У нього і карта є.
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02.05.2022 12:03 Відповісти
лавров, твой выход
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02.05.2022 11:11 Відповісти
Атакуда такой рюсафобия, дон?!
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02.05.2022 11:12 Відповісти
Комбайн не ишак так просто не заведешь.
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02.05.2022 11:12 Відповісти
Руzzкамировци ви й дальше дрочите на раху і смкчете в ***** ? Значить кадировці вже йдуть до вам, падмивайтесь шоп им била удопно і все добро виносьте на поріг гарно спакованим, шоп зашчитники нє нєрвничали и не напрягались. Вот исчо што, сами всьо свае нажитое пагрузите сами, ну шоп не правацировать асвабатилей
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02.05.2022 11:12 Відповісти
Как я понимаю, можно обойти защиту купив убитый комбайн, но с рабочей начинкой и переставить начинку в заблокированый
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02.05.2022 11:14 Відповісти
Для цього потрібно ще більше мізків.
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02.05.2022 12:05 Відповісти
завести технику конечно заведут, там не очень сложно обойти защиту. Но факт остаётся фактом , что кацапы приехали даже не оккупировать Украину ,а тупо гграбить.
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02.05.2022 11:16 Відповісти
завести двигатель это одно. В комбайне масса других устройств, управляемых бортовым компьютером
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02.05.2022 13:15 Відповісти
Стадо дебільних варварів. Нічого. З конфіскованих кацапських активів вернуть з відсотками.
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02.05.2022 11:17 Відповісти
Заблудились два кацапа в лесу. Один второму говорит - Иван! Давай стрелять, может кто нибудь нас услышит и придут на помощь. Целый час они стреляли так и не дождавшись помощи. Иван говорит - прекращаем стрелять. Здесь могут волки быть или медведь нас учуют, нападут, а у нас стрелы кончились...
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02.05.2022 11:18 Відповісти
биомусор!
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02.05.2022 11:20 Відповісти
жаль, что в такой тяжелой ***** не предусмотрена функция самоликвидации. Всего-то добавило бы к весу каких-то двадцать кг.
И да, вопрос: когда будет блокироваться техника на расии?? Пусть переходят на Дон-1500.
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02.05.2022 11:21 Відповісти
Иван! Ты говорил что этой китайской пилы хватит на 20 кубов леса, а я уже 40 кубов порезал... Ты Иван какой бензин то заливал? Иван в ответ - а разве сюда еще бензин заливается?
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02.05.2022 11:21 Відповісти
Хай вони з товкача спробують, ці вузколобі овцейоби.
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02.05.2022 11:22 Відповісти
Зачем им комбайны в горах?
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02.05.2022 11:23 Відповісти
Воровство и агрессивность - в характере кацапов!Не пойдет вам впрок и награбленное в Украине!Гореть вам,рашисты,в пекле во всех поколениях за злодеяния в моей стране!Будте прокляты,орки!
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02.05.2022 11:25 Відповісти
Говорять що та техніка , вкрадена з виставки сільгосптехніки компанії Джон Дір . І що компанія встановлює на техніці свого виробництва , якийсь електронний захист , який не можна обійти . А блокування те , знімається лише при продажі техніки , коли гроші вже надійдуть на рахунок компанії . Ну тобто - немає грошей - техніка не заведеться , де б вона не була . .
Прийдеться кадиркиним вівцей.бам , жнивувати з косами та граблями і далі .
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02.05.2022 11:26 Відповісти
Їх жуков такий самий награбував море майна але не пригодилося , у кацапа в крові жага до злодійства
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02.05.2022 11:28 Відповісти
Академік дон нехай підключе 😂
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02.05.2022 11:30 Відповісти
Оно и понятно, это вам не осла **...ть товарищи ))))
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02.05.2022 11:31 Відповісти
Шкода виробник не не заклав функцію самознищення вибухом ліцензійної с/г техніки, яку викрали чурбани.
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02.05.2022 11:35 Відповісти
Діди варавалє, а онуки пафтарілі та роблять так само.

А техніка реально крута, шкода, що ці варвари зараз її просто розберуть на металобрухт.
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02.05.2022 11:39 Відповісти
А зерно що окупанти вивозять як заблокувати
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Удивительное рядом. Овца от предварительньіх ласк заводится, а комбайн - нет. Бедньіе-несчастньіе дети гор
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Чтобы завести комбайн, надо сесть в кабину и трижды громко крикнуть "Слава Україні". Пробуйте.
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02.05.2022 11:45 Відповісти
Дай дурням в руки .уй кришталевий, то вони і .уй розіб'ють, і руки поріжуть - це я про інтелект какцапні )))
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02.05.2022 11:45 Відповісти
Де закон про майбутні репарації від РФ? Вони мають їх виплатити не тільки грошима а і повернути українську (до 1919 р.) Стародубщину- колиску відомих родів козацької старшини і гетьманів.
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02.05.2022 11:46 Відповісти
надо чтобы вся чечня крикнула СЛАВА УКРАИНЕ вот тогда она и заведётся.
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02.05.2022 12:02 Відповісти
Мавпи такі мавпи
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02.05.2022 12:03 Відповісти
Не ображайте мавп! Кацапи
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02.05.2022 12:39 Відповісти
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" ))
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02.05.2022 12:05 Відповісти
ни чего сложного садишься и приговариваешь что бы не только техника слышала но и горы услышали ДОН_ДОН_ДОН-КАДЫРОВ ГАНДОН!
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02.05.2022 12:07 Відповісти
То что уроды не знают как пользоваться то понятно , на то Орки , а вот что **** все таки пригнали , это плохо..
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02.05.2022 12:11 Відповісти
John Deere не хочет таким образом заблокировать ВСЮ свою технику на паРАШЕ?!
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02.05.2022 12:39 Відповісти
Кадирівці і кадиров позорять Чеченю і роблять з неї посміховисько.
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02.05.2022 12:44 Відповісти
А вы представляете - КАК доставить в Ченю 27 единиц техники?
Это специальный ж/д эшелон нужен!
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02.05.2022 13:12 Відповісти
кокодирівці, користуйтеся комбайнами "Дон", дон..
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02.05.2022 13:57 Відповісти
Как говорил М. Задорнов, они тупые!
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02.05.2022 13:58 Відповісти
А ГОВОРЯТ ЧТО НЕ ЧУРКИ !)
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02.05.2022 15:20 Відповісти
 
 