Окупанти пригнали вкрадені в Мелітополі комбайни до Чечні, але не можуть їх увімкнути, - CNN

Українці, яким належать вкрадені комбайни, дистанційно заблокували свою техніку, і тепер загарбники не можуть її включити.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Російські війська вкрали сільгосптехніку з тимчасово захопленої території України щонайменше на суму $5 мільйонів, однак її власники дистанційно заблокували обладнання.

Телеканал зазначає, що росіяни вивезли з дилерських центрів Мелітополя до Чечні все обладнання. Його загальна вартість становить $5 млн.

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"За останні кілька тижнів почало надходити все більше повідомлень про те, що російські війська крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно і навіть будівельні матеріали, крім масових пограбувань житлових будинків. Але вилучення цінної сільськогосподарської техніки з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт", - йдеться у матеріалі.

За словами джерела, з Мелітополя вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки встановленим GPS на техніці вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні.

"Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно", - сказав співрозмовник видання.

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Обладнання зараз знаходиться на фермі під Грозним. За словами джерела, схоже, окупанти знайшли в Росії фахівців, які спробують обійти захист. Якщо ж нічого не вийде, техніку розберуть на запчастини.

За словами співрозмовників телеканалу, з окупованої частини України також крадуть зерно та везуть його до Криму. Наприклад, минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито із зерном.

Нагадаємо, з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка перебуває у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного. Агрофірма пов'язана з главою Чечні Рамзаном Кадировим.