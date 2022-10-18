Комплекс IRIS-T уже показал первые результаты в Украине, - Воздушные Силы
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. У него хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - отметил он.
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+9 Dmytro Shevchenko #525989
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Так що ось вам тема на подумать про важливість регіонів.
Я в Нерубайському в середині літа два тижні був, по справам робочим. Так ось; за два тижні тільки два дні був кіпеш, при чому з прилітом саме сюди. А так, усе нормально. Нормально, коли дружина з Миколаєва в три години ночі шле тобі повідомлення, на кшталт: почалось, 10, 15, 20, 30 вибухів... І так, кожної ночі на протязі двух тижнів, 14 діб. А зараз кожної ночі, нам прилітають С-300, від 3 до 10 штук. Останні по самому що не є ЦЕНТРУ. А це, як на Дерібасівську впала *******.
Так що щирий Одесит дивана, будь більш ввічливим та слухай старших, хто щитом стоїть на захисті.
А може тому що Одеса та околиці це логістичний плацдарм для визволення усього Півдня, що зараз є задачею #1
Немає в світі комплексів які забезпечують 100 відсоткове збиття. Просто немає.
Зате Київська ППО тепер пропускає більше, а саме завдяки мудрому наріду.....
Вчора дронами момковити проклали маршрут до "інфраструктурного обєкта на лівому березі".
Наші хайпожери виклали фото з номерами дронів.
Сьогодні кацапи добили цей обєкт 3 ракетами........
Проти шахідів потрібна така штука (Oerlikon Skynex 35mm Revolver Gun Mk3):
https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE
Загалом класний купол "Oerlikon Skynex Air Defence System":
https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak