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Новости Война
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Комплекс IRIS-T уже показал первые результаты в Украине, - Воздушные Силы

iris

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. У него хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - отметил он.

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ПВО (2726) Воздушные силы (2270)


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Топ комментарии
+9
Если по Одессе не прилетит в ближайшее время, то да окажется крутым комплексом
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18.10.2022 15:40
+9
І навіть дах в Шольца не з'їхав, від того що він став учасником війни, лише вдячність і повага - то хай вже роздупляється на повну.
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18.10.2022 15:42
+9
Ви що, окрім фантастики нічого не читаєте?
Немає в світі комплексів які забезпечують 100 відсоткове збиття. Просто немає.
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18.10.2022 15:44
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Если по Одессе не прилетит в ближайшее время, то да окажется крутым комплексом
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18.10.2022 15:40 Ответить
І по Дніпру...
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18.10.2022 15:43 Ответить
Это информация открытая. Министр обороны ГЕрмании за нсколько дней до передачи была в Одессе и там намекали почему
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18.10.2022 15:54 Ответить
Та то не секрет взагалі. Але, саму сущность Одеси, це відкриття вільного шляху для наступу на всю Україну. Ну як Одеси... Якби не Миколаїв, то грош-ціна усім можливостям та потугам Одеси. Якби орда прорвали Миколаїв, то Дорога на захват України була б відкрита. І Одеса нічим би вже не завадила. Ну, трохи посуєтились і зламались би. І, траса Одеса-Київ відкрита, з усіма прилеглими населеними пунктами. Тим більш, з придністрів'я посунули б молдовоорки. Партизанщина б бала, і була б на дуже довго.
Так що ось вам тема на подумать про важливість регіонів.
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18.10.2022 16:05 Ответить
Для видаленого продовжу.
Я в Нерубайському в середині літа два тижні був, по справам робочим. Так ось; за два тижні тільки два дні був кіпеш, при чому з прилітом саме сюди. А так, усе нормально. Нормально, коли дружина з Миколаєва в три години ночі шле тобі повідомлення, на кшталт: почалось, 10, 15, 20, 30 вибухів... І так, кожної ночі на протязі двух тижнів, 14 діб. А зараз кожної ночі, нам прилітають С-300, від 3 до 10 штук. Останні по самому що не є ЦЕНТРУ. А це, як на Дерібасівську впала *******.
Так що щирий Одесит дивана, будь більш ввічливим та слухай старших, хто щитом стоїть на захисті.
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18.10.2022 18:20 Ответить
І Ірану кукурудзу. Щоб не голодні дрони робили.
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18.10.2022 15:53 Ответить
Бовдур, нам за це продовольство платять гроші.
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18.10.2022 15:56 Ответить
Це ти бовдур. Подивись скільки нам грошей у бюджет дають іноземці і порівняй з тим на яку суму ми експортуємо
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18.10.2022 16:02 Ответить
Обов'язково треба хєрню якусь написати?
А може тому що Одеса та околиці це логістичний плацдарм для визволення усього Півдня, що зараз є задачею #1
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18.10.2022 16:07 Ответить
Не только. Ракеты летящие в западную Украину чаще всего пролетают через Одесскую обл. Закрытое небо в Одесской обл означает защиту и для всей западной Украины.
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18.10.2022 16:21 Ответить
Не забувайте, що в цьому регіоні розташовуються протикорабельні ракетні комплекси, які потребують надійного протиповітряного захисту. До того ж через цей регіон летять ракети і дрони на західну Україну, щоб порушити постачання західної зброї.
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18.10.2022 16:52 Ответить
Ви що, окрім фантастики нічого не читаєте?
Немає в світі комплексів які забезпечують 100 відсоткове збиття. Просто немає.
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18.10.2022 15:44 Ответить
Ну если по Одессе будет лететь 24 ракеты и из них 85 процентов собьют, то да коплекс крутой, а вот если скажем 10, то все должно сбиватся. Оди коплекс это 3 установки по 8 ракет в каждой и можно на одну ракету кацапов сразу несколько противоракет запускать
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18.10.2022 15:46 Ответить
І навіть дах в Шольца не з'їхав, від того що він став учасником війни, лише вдячність і повага - то хай вже роздупляється на повну.
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18.10.2022 15:42 Ответить
Радіус дії 20 км. від пускової установки, щоб прикрити країну таких треба штук 200, як мінімум.
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18.10.2022 15:44 Ответить
В комплексе три установки. От базовой станции они могут располагатся на 20 км расттоянии, а сами уставки покрывают до 20-40 км( в зависимости от противоракет) радиус. То есть три установки закрывают приблизительно площадь круга радиусом 40-60 км
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18.10.2022 15:50 Ответить
Важнее всего эти комплексы установить в Ейске для защиты мирного населения от российских бомбандировщиков.
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18.10.2022 16:17 Ответить
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18.10.2022 17:12 Ответить
Навіщо? Літак сам впав і спалив 9-ти поверхівку, зіб'ють - знову впаде та спале 9-ти поверхівку...
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18.10.2022 17:26 Ответить
Ефективні, бо реально стало менше інформації про прильоти в Одещину.

Зате Київська ППО тепер пропускає більше, а саме завдяки мудрому наріду.....
Вчора дронами момковити проклали маршрут до "інфраструктурного обєкта на лівому березі".
Наші хайпожери виклали фото з номерами дронів.
Сьогодні кацапи добили цей обєкт 3 ракетами........
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18.10.2022 16:17 Ответить
Нам би ще такого ППО прикупить:
Проти шахідів потрібна така штука (Oerlikon Skynex 35mm Revolver Gun Mk3):

https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE

Загалом класний купол "Oerlikon Skynex Air Defence System":

https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak
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18.10.2022 16:19 Ответить
Хочется верить, что эффективнее "антидронового купола" над Киевом😓
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18.10.2022 16:23 Ответить
то збиває чи ні, яка ефективність?
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18.10.2022 16:25 Ответить
Такі коментари, наче в Одесі не люди. Ти кого більше любиш Тата чи Маму? Добре якщо ефективні. Але іде війна.
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18.10.2022 18:26 Ответить
на кой х* он в одессе.....
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18.10.2022 22:19 Ответить
 
 