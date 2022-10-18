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Новини Війна
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Комплекс IRIS-T вже показав перші результати в Україні, - Повітряні Сили

iris

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", - зазначив він.

Читайте: За поточну добу ППО збили Су-25, шість "шахедів" та п’ять крилатих ракет

Автор: 

ППО (3164) Повітряні сили (2610)


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Топ коментарі
+9
Если по Одессе не прилетит в ближайшее время, то да окажется крутым комплексом
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18.10.2022 15:40
+9
І навіть дах в Шольца не з'їхав, від того що він став учасником війни, лише вдячність і повага - то хай вже роздупляється на повну.
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18.10.2022 15:42
+9
Ви що, окрім фантастики нічого не читаєте?
Немає в світі комплексів які забезпечують 100 відсоткове збиття. Просто немає.
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18.10.2022 15:44
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Если по Одессе не прилетит в ближайшее время, то да окажется крутым комплексом
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18.10.2022 15:40 Відповісти
І по Дніпру...
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18.10.2022 15:43 Відповісти
Это информация открытая. Министр обороны ГЕрмании за нсколько дней до передачи была в Одессе и там намекали почему
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18.10.2022 15:54 Відповісти
Та то не секрет взагалі. Але, саму сущность Одеси, це відкриття вільного шляху для наступу на всю Україну. Ну як Одеси... Якби не Миколаїв, то грош-ціна усім можливостям та потугам Одеси. Якби орда прорвали Миколаїв, то Дорога на захват України була б відкрита. І Одеса нічим би вже не завадила. Ну, трохи посуєтились і зламались би. І, траса Одеса-Київ відкрита, з усіма прилеглими населеними пунктами. Тим більш, з придністрів'я посунули б молдовоорки. Партизанщина б бала, і була б на дуже довго.
Так що ось вам тема на подумать про важливість регіонів.
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18.10.2022 16:05 Відповісти
Для видаленого продовжу.
Я в Нерубайському в середині літа два тижні був, по справам робочим. Так ось; за два тижні тільки два дні був кіпеш, при чому з прилітом саме сюди. А так, усе нормально. Нормально, коли дружина з Миколаєва в три години ночі шле тобі повідомлення, на кшталт: почалось, 10, 15, 20, 30 вибухів... І так, кожної ночі на протязі двух тижнів, 14 діб. А зараз кожної ночі, нам прилітають С-300, від 3 до 10 штук. Останні по самому що не є ЦЕНТРУ. А це, як на Дерібасівську впала *******.
Так що щирий Одесит дивана, будь більш ввічливим та слухай старших, хто щитом стоїть на захисті.
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18.10.2022 18:20 Відповісти
І Ірану кукурудзу. Щоб не голодні дрони робили.
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18.10.2022 15:53 Відповісти
Бовдур, нам за це продовольство платять гроші.
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18.10.2022 15:56 Відповісти
Це ти бовдур. Подивись скільки нам грошей у бюджет дають іноземці і порівняй з тим на яку суму ми експортуємо
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18.10.2022 16:02 Відповісти
Обов'язково треба хєрню якусь написати?
А може тому що Одеса та околиці це логістичний плацдарм для визволення усього Півдня, що зараз є задачею #1
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18.10.2022 16:07 Відповісти
Не только. Ракеты летящие в западную Украину чаще всего пролетают через Одесскую обл. Закрытое небо в Одесской обл означает защиту и для всей западной Украины.
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18.10.2022 16:21 Відповісти
Не забувайте, що в цьому регіоні розташовуються протикорабельні ракетні комплекси, які потребують надійного протиповітряного захисту. До того ж через цей регіон летять ракети і дрони на західну Україну, щоб порушити постачання західної зброї.
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18.10.2022 16:52 Відповісти
Ви що, окрім фантастики нічого не читаєте?
Немає в світі комплексів які забезпечують 100 відсоткове збиття. Просто немає.
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18.10.2022 15:44 Відповісти
Ну если по Одессе будет лететь 24 ракеты и из них 85 процентов собьют, то да коплекс крутой, а вот если скажем 10, то все должно сбиватся. Оди коплекс это 3 установки по 8 ракет в каждой и можно на одну ракету кацапов сразу несколько противоракет запускать
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18.10.2022 15:46 Відповісти
І навіть дах в Шольца не з'їхав, від того що він став учасником війни, лише вдячність і повага - то хай вже роздупляється на повну.
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18.10.2022 15:42 Відповісти
Радіус дії 20 км. від пускової установки, щоб прикрити країну таких треба штук 200, як мінімум.
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18.10.2022 15:44 Відповісти
В комплексе три установки. От базовой станции они могут располагатся на 20 км расттоянии, а сами уставки покрывают до 20-40 км( в зависимости от противоракет) радиус. То есть три установки закрывают приблизительно площадь круга радиусом 40-60 км
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18.10.2022 15:50 Відповісти
Важнее всего эти комплексы установить в Ейске для защиты мирного населения от российских бомбандировщиков.
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18.10.2022 16:17 Відповісти
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18.10.2022 17:12 Відповісти
Навіщо? Літак сам впав і спалив 9-ти поверхівку, зіб'ють - знову впаде та спале 9-ти поверхівку...
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18.10.2022 17:26 Відповісти
Ефективні, бо реально стало менше інформації про прильоти в Одещину.

Зате Київська ППО тепер пропускає більше, а саме завдяки мудрому наріду.....
Вчора дронами момковити проклали маршрут до "інфраструктурного обєкта на лівому березі".
Наші хайпожери виклали фото з номерами дронів.
Сьогодні кацапи добили цей обєкт 3 ракетами........
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18.10.2022 16:17 Відповісти
Нам би ще такого ППО прикупить:
Проти шахідів потрібна така штука (Oerlikon Skynex 35mm Revolver Gun Mk3):

https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE

Загалом класний купол "Oerlikon Skynex Air Defence System":

https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak
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18.10.2022 16:19 Відповісти
Хочется верить, что эффективнее "антидронового купола" над Киевом😓
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18.10.2022 16:23 Відповісти
то збиває чи ні, яка ефективність?
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18.10.2022 16:25 Відповісти
Такі коментари, наче в Одесі не люди. Ти кого більше любиш Тата чи Маму? Добре якщо ефективні. Але іде війна.
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18.10.2022 18:26 Відповісти
на кой х* он в одессе.....
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18.10.2022 22:19 Відповісти
 
 