Комплекс IRIS-T вже показав перші результати в Україні, - Повітряні Сили

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", - зазначив він.

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