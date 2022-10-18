За поточну добу ППО збили Су-25, шість "шахедів" та п’ять крилатих ракет

18 жовтня силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 12 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Також військовослужбовцями ПвК "Південь" уночі знищено п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" збито чотири крилаті ракети "Калібр" та один дрон-камікадзе, а зенітниками повітряного командування "Центр" – крилату ракету Х-101/Х-555.

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