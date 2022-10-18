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За поточну добу ППО збили Су-25, шість "шахедів" та п’ять крилатих ракет

ракета,крилата

18 жовтня силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 12 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Також військовослужбовцями ПвК "Південь" уночі знищено п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" збито чотири крилаті ракети "Калібр" та один дрон-камікадзе, а зенітниками повітряного командування "Центр" – крилату ракету Х-101/Х-555.

Також читайте: Авіація ЗСУ за день 17 жовтня завдала понад 11 ударів по угрупованнях окупантів, а ППО збила 25 дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

ППО (3164) знищення (7172) Повітряні сили (2610)


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12 су-34 самоликвидировались из 136 всего произведенных с 2014 года. Гамнище полно а не самолёт. https://www.currenttime.tv/a/esli-by-vylet-byl-boevoy-poloviny-doma-by-ne-bylo-aviatsionnyy-ekspert/32088538.html
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18.10.2022 12:11 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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18.10.2022 13:21 Відповісти
 
 