За поточну добу ППО збили Су-25, шість "шахедів" та п’ять крилатих ракет
18 жовтня силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 12 повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.
Також військовослужбовцями ПвК "Південь" уночі знищено п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".
Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" збито чотири крилаті ракети "Калібр" та один дрон-камікадзе, а зенітниками повітряного командування "Центр" – крилату ракету Х-101/Х-555.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alik Krass
показати весь коментар18.10.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар18.10.2022 13:21 Відповісти Мені подобається 4
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль