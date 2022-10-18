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Кабмин утвердил безвиз с Гватемалой

гватемала

18 октября Правительство утвердило Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Положениями Соглашения предусматривается возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемала в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Вступление Соглашения в силу и его имплементация позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок граждан Украины и граждан Республики Гватемала, что будет способствовать увеличению объемов торговли и развития межчеловеческих контактов, а также туризму, как только разрешит ситуация с безопасностью, отметили в министерстве.

"О дате начала применения Соглашения сообщим дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной", – говорится в сообщении.

Читайте также: Между Украиной и Гватемалой отменен визовый режим, - Зеленский

В МИД напомнили, что в настоящее время к гражданам Украины, которые намерены совершить краткосрочное путешествие в Республику Гватемала с туристической, деловой или частной целью, визовые требования не применяются в соответствии с односторонним решением Республики Гватемала.

Гражданам Республики Гватемала для въезда в Украину оформляются визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

Автор: 

Гватемала (15) безвизовый режим (1552)


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Топ комментарии
+12
Ну всьо, собираю вализы... Ай блин, мне ж нельзя пересекать границу ))
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18.10.2022 18:31
+11
оце заживьом!!
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18.10.2022 18:27
+11
Ви знущаєтесь?
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18.10.2022 18:28
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Правила форума Совет форумчан
оце заживьом!!
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18.10.2022 18:27 Ответить
Ну всьо...тепер гватемальци будут ездить к нам за салом, 😂😂😂
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18.10.2022 18:27 Ответить
А ми за бананамі)) Чи що там росте?
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18.10.2022 18:32 Ответить
В Гватемалі вирощують чудову каву-арабіку(кращу ніж в Колумбії і Бразілії). Її можна купити в Києві і Львові(тре знати точку)
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18.10.2022 19:35 Ответить
Не ображайте Гватемалу(це вам не Гондурас). Рівень життя там вищий ніж в Україні, Люди симпатизують нам, бо боролись за свою незалежність, проливаючи кров
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18.10.2022 19:56 Ответить
Гватемала, у свій час, не дала отаборитись в себе комунякам Куби і СССРу, це цивілізована демократична країна
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18.10.2022 20:03 Ответить
Потужно працюють!
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18.10.2022 18:28 Ответить
Ви знущаєтесь?
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18.10.2022 18:28 Ответить
так, сірий та черний нал + наемники нужни
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18.10.2022 19:22 Ответить
ІКД
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18.10.2022 18:28 Ответить
через 5 хв з останьої маршрутки пересідаю... і в гватемалу .. А ЧОМУ НЕ ГОНДУРАС ?? шмигаль-я хочу в гондурас-не той що на півночі а той що далеко
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18.10.2022 18:30 Ответить
Ну всьо, собираю вализы... Ай блин, мне ж нельзя пересекать границу ))
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18.10.2022 18:31 Ответить
а шо, вже усі бажаючі не влазять у бат."Монако" ? Буде спецбат."Гватемало" ?
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18.10.2022 18:32 Ответить
повний і безнадійний їбанаріум
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18.10.2022 18:35 Ответить
Прекрасно!!! А з Гондурасом?
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18.10.2022 18:36 Ответить
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18.10.2022 18:53 Ответить
Гондурас Крим визнав рашистським
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18.10.2022 19:40 Ответить
це вже знущання 80 лвл, чи зачекати?
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18.10.2022 18:36 Ответить
Який сенс зараз
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18.10.2022 18:37 Ответить
патужні успіхи по единим телевізійним помиям показувати ж треба
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18.10.2022 18:53 Ответить
Стаєш на лижі в Буковелі і опиняєшся, вже не в Омані, а в Гватемалі.
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18.10.2022 18:37 Ответить
Оце так перемога! Всі до Гватемали!
Чи може це вони для себе місце знайшли куди після нашої перемоги тікатимуть?
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18.10.2022 18:37 Ответить
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18.10.2022 18:40 Ответить
А что,очень даже актуально...
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18.10.2022 18:41 Ответить
Круто! За безвиз со всем миром, кроме кацапии и ее сателлитов
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18.10.2022 18:47 Ответить
Цікаво а коли все таки хоч на папері запрацює безвіз з Монголією?! Вже роки два минуло, як ми завершили усі внутрішньодержавні процедури.
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18.10.2022 18:51 Ответить
Ти ближче не міг знайти країну?
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18.10.2022 19:32 Ответить
там тепло...
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18.10.2022 18:52 Ответить
Оце вже успіх. А коли вже ж з Гондурасом?
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18.10.2022 18:52 Ответить
Безвіз на 90 днів. Вже давно.
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18.10.2022 19:31 Ответить
Наконец то.
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18.10.2022 18:54 Ответить
Назва країни означає «Місце, де росте багато дерев».
А це значить ... найЗеленішим виконана обіцянка про мільйон посаджених дерев.
"Совпадєніє"?
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18.10.2022 18:57 Ответить
Зайвим не буде, чого ви ************, в нас і так безвіз з Європою, а ця країна теж добаве рейтингу нашому паспорту.
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18.10.2022 19:05 Ответить
А що, таке на часі? Чи це може "хтось'' робить собі "теплий запасний аеродромчик"?
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18.10.2022 19:07 Ответить
Так мнє предлагалі сєрьгу в нос-- Бєрєг Слоновой Кості-- так я отказался--Льолік.
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18.10.2022 19:08 Ответить
Нічого цікавого в тій Гватемалі нема. Кілька згаслих вулканів, а решта - суцільні фавели. Навіть колоніальної іспанської архітектури нема
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18.10.2022 19:10 Ответить
Нарешті! Здійснилося!
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18.10.2022 19:13 Ответить
от чого чого...навіть уявити собі не міг
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18.10.2022 19:16 Ответить
Непонятно откуда столько негатива и сарказма к новости, в отличии от множества своих латинских соседей Гватемала всеми руками ЗА Украину и против свиней в ООН с 2014 года, при начале военных действий их лидер одним из первых приехал в нашу страну оказав поддержку и подписав договоры о сотрудничестве, они выгнали москаляк дипломатов со своей страны при начале нашей войны, они деловые и торговые партнеры США. Безвизовый режим обычная заявка о дружбе и партнерстве между странами. Да и людям авось пригодится.
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18.10.2022 19:16 Ответить
Згоден, ще, доречі це сама демократична країна в латинській Америці, в відмінності від ******** венісуелли, Аргентини і інших прокацапських країн хвойд. Гватемала має нормальні відносини з усьома країнами світу, і нікуди зі "своїм міром" не лізе. А за наших соромно, дивлячись на коментарі, як бидло, обсирають іншу країну, і "серьгі в нос" і "дикуни", яка різниця між вами і кацапами *** його знає.
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18.10.2022 19:23 Ответить
Ніхто мабуть нічого проти не має Гватемали ми про наш доблесний км якому під час війни нічим зайнятись
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18.10.2022 22:39 Ответить
Вони не за салом їздитимуть,а за нашими шмоньками сюди...А на рахунок архітектури,то там бомбезна архітектура майя,до якій гішпанській колоніальній як до Місяця рачки)
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18.10.2022 19:21 Ответить
Це на часі?
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18.10.2022 19:23 Ответить
нещодавно дивився міжнародну статистику, яка показує актуальну кількість безвізових країн для кожної держави. Україна зараз #1 на постарадянському просторі не рахуючи країни Балтії. У нас більше 140 безвізових країн і це десь 35 місце у світі за свободою пересування. Для порівняння ісраїль на пару сходинок вище нас, а парашия далеко позаду. Так що після нашої перемоги буде куди поїхати відпочивати.
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18.10.2022 19:28 Ответить
Монако вже не в тренді? Журналюги зельоних там вирахували.
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18.10.2022 19:58 Ответить
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18.10.2022 22:12 Ответить
 
 