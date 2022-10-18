Кабмин утвердил безвиз с Гватемалой
18 октября Правительство утвердило Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Положениями Соглашения предусматривается возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемала в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Вступление Соглашения в силу и его имплементация позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок граждан Украины и граждан Республики Гватемала, что будет способствовать увеличению объемов торговли и развития межчеловеческих контактов, а также туризму, как только разрешит ситуация с безопасностью, отметили в министерстве.
"О дате начала применения Соглашения сообщим дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной", – говорится в сообщении.
В МИД напомнили, что в настоящее время к гражданам Украины, которые намерены совершить краткосрочное путешествие в Республику Гватемала с туристической, деловой или частной целью, визовые требования не применяются в соответствии с односторонним решением Республики Гватемала.
Гражданам Республики Гватемала для въезда в Украину оформляются визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).
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