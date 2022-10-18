УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9612 відвідувачів онлайн
Новини
3 560 48

Кабмін затвердив безвіз із Гватемалою

гватемала

18 жовтня Уряд затвердив Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Положеннями Угоди передбачається можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Республіки Гватемала в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Набрання Угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначили в міністерстві.

"Про дату початку застосування Угоди повідомимо додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною", - йдеться в повідомленні.

В МЗС нагадали, що нині до громадян України, що мають намір здійснити короткострокову подорож до Республіки Гватемала з туристичною, діловою або приватною метою, візові вимоги не застосовуються відповідно до одностороннього рішення Республіки Гватемала.

Громадянам Республіки Гватемала для в’їзду в Україну оформлюються візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Також читайте: В Україні сьогодні запрацював "митний безвіз": вантажі вже прямують в обох напрямках під процедурою спільного транзиту, - Мінфін

Автор: 

Гватемала (14) безвізовий режим (1336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Ну всьо, собираю вализы... Ай блин, мне ж нельзя пересекать границу ))
показати весь коментар
18.10.2022 18:31
+11
оце заживьом!!
показати весь коментар
18.10.2022 18:27
+11
Ви знущаєтесь?
показати весь коментар
18.10.2022 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце заживьом!!
показати весь коментар
18.10.2022 18:27 Відповісти
Ну всьо...тепер гватемальци будут ездить к нам за салом, 😂😂😂
показати весь коментар
18.10.2022 18:27 Відповісти
А ми за бананамі)) Чи що там росте?
показати весь коментар
18.10.2022 18:32 Відповісти
В Гватемалі вирощують чудову каву-арабіку(кращу ніж в Колумбії і Бразілії). Її можна купити в Києві і Львові(тре знати точку)
показати весь коментар
18.10.2022 19:35 Відповісти
Не ображайте Гватемалу(це вам не Гондурас). Рівень життя там вищий ніж в Україні, Люди симпатизують нам, бо боролись за свою незалежність, проливаючи кров
показати весь коментар
18.10.2022 19:56 Відповісти
Гватемала, у свій час, не дала отаборитись в себе комунякам Куби і СССРу, це цивілізована демократична країна
показати весь коментар
18.10.2022 20:03 Відповісти
Потужно працюють!
показати весь коментар
18.10.2022 18:28 Відповісти
Ви знущаєтесь?
показати весь коментар
18.10.2022 18:28 Відповісти
так, сірий та черний нал + наемники нужни
показати весь коментар
18.10.2022 19:22 Відповісти
ІКД
показати весь коментар
18.10.2022 18:28 Відповісти
через 5 хв з останьої маршрутки пересідаю... і в гватемалу .. А ЧОМУ НЕ ГОНДУРАС ?? шмигаль-я хочу в гондурас-не той що на півночі а той що далеко
показати весь коментар
18.10.2022 18:30 Відповісти
Ну всьо, собираю вализы... Ай блин, мне ж нельзя пересекать границу ))
показати весь коментар
18.10.2022 18:31 Відповісти
а шо, вже усі бажаючі не влазять у бат."Монако" ? Буде спецбат."Гватемало" ?
показати весь коментар
18.10.2022 18:32 Відповісти
повний і безнадійний їбанаріум
показати весь коментар
18.10.2022 18:35 Відповісти
Прекрасно!!! А з Гондурасом?
показати весь коментар
18.10.2022 18:36 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 18:53 Відповісти
Гондурас Крим визнав рашистським
показати весь коментар
18.10.2022 19:40 Відповісти
це вже знущання 80 лвл, чи зачекати?
показати весь коментар
18.10.2022 18:36 Відповісти
Який сенс зараз
показати весь коментар
18.10.2022 18:37 Відповісти
патужні успіхи по единим телевізійним помиям показувати ж треба
показати весь коментар
18.10.2022 18:53 Відповісти
Стаєш на лижі в Буковелі і опиняєшся, вже не в Омані, а в Гватемалі.
показати весь коментар
18.10.2022 18:37 Відповісти
Оце так перемога! Всі до Гватемали!
Чи може це вони для себе місце знайшли куди після нашої перемоги тікатимуть?
показати весь коментар
18.10.2022 18:37 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 18:40 Відповісти
А что,очень даже актуально...
показати весь коментар
18.10.2022 18:41 Відповісти
Круто! За безвиз со всем миром, кроме кацапии и ее сателлитов
показати весь коментар
18.10.2022 18:47 Відповісти
Цікаво а коли все таки хоч на папері запрацює безвіз з Монголією?! Вже роки два минуло, як ми завершили усі внутрішньодержавні процедури.
показати весь коментар
18.10.2022 18:51 Відповісти
Ти ближче не міг знайти країну?
показати весь коментар
18.10.2022 19:32 Відповісти
там тепло...
показати весь коментар
18.10.2022 18:52 Відповісти
Оце вже успіх. А коли вже ж з Гондурасом?
показати весь коментар
18.10.2022 18:52 Відповісти
Безвіз на 90 днів. Вже давно.
показати весь коментар
18.10.2022 19:31 Відповісти
Наконец то.
показати весь коментар
18.10.2022 18:54 Відповісти
Назва країни означає «Місце, де росте багато дерев».
А це значить ... найЗеленішим виконана обіцянка про мільйон посаджених дерев.
"Совпадєніє"?
показати весь коментар
18.10.2022 18:57 Відповісти
Зайвим не буде, чого ви ************, в нас і так безвіз з Європою, а ця країна теж добаве рейтингу нашому паспорту.
показати весь коментар
18.10.2022 19:05 Відповісти
А що, таке на часі? Чи це може "хтось'' робить собі "теплий запасний аеродромчик"?
показати весь коментар
18.10.2022 19:07 Відповісти
Так мнє предлагалі сєрьгу в нос-- Бєрєг Слоновой Кості-- так я отказался--Льолік.
показати весь коментар
18.10.2022 19:08 Відповісти
Нічого цікавого в тій Гватемалі нема. Кілька згаслих вулканів, а решта - суцільні фавели. Навіть колоніальної іспанської архітектури нема
показати весь коментар
18.10.2022 19:10 Відповісти
Нарешті! Здійснилося!
показати весь коментар
18.10.2022 19:13 Відповісти
от чого чого...навіть уявити собі не міг
показати весь коментар
18.10.2022 19:16 Відповісти
Непонятно откуда столько негатива и сарказма к новости, в отличии от множества своих латинских соседей Гватемала всеми руками ЗА Украину и против свиней в ООН с 2014 года, при начале военных действий их лидер одним из первых приехал в нашу страну оказав поддержку и подписав договоры о сотрудничестве, они выгнали москаляк дипломатов со своей страны при начале нашей войны, они деловые и торговые партнеры США. Безвизовый режим обычная заявка о дружбе и партнерстве между странами. Да и людям авось пригодится.
показати весь коментар
18.10.2022 19:16 Відповісти
Згоден, ще, доречі це сама демократична країна в латинській Америці, в відмінності від ******** венісуелли, Аргентини і інших прокацапських країн хвойд. Гватемала має нормальні відносини з усьома країнами світу, і нікуди зі "своїм міром" не лізе. А за наших соромно, дивлячись на коментарі, як бидло, обсирають іншу країну, і "серьгі в нос" і "дикуни", яка різниця між вами і кацапами *** його знає.
показати весь коментар
18.10.2022 19:23 Відповісти
Ніхто мабуть нічого проти не має Гватемали ми про наш доблесний км якому під час війни нічим зайнятись
показати весь коментар
18.10.2022 22:39 Відповісти
Вони не за салом їздитимуть,а за нашими шмоньками сюди...А на рахунок архітектури,то там бомбезна архітектура майя,до якій гішпанській колоніальній як до Місяця рачки)
показати весь коментар
18.10.2022 19:21 Відповісти
Це на часі?
показати весь коментар
18.10.2022 19:23 Відповісти
нещодавно дивився міжнародну статистику, яка показує актуальну кількість безвізових країн для кожної держави. Україна зараз #1 на постарадянському просторі не рахуючи країни Балтії. У нас більше 140 безвізових країн і це десь 35 місце у світі за свободою пересування. Для порівняння ісраїль на пару сходинок вище нас, а парашия далеко позаду. Так що після нашої перемоги буде куди поїхати відпочивати.
показати весь коментар
18.10.2022 19:28 Відповісти
Монако вже не в тренді? Журналюги зельоних там вирахували.
показати весь коментар
18.10.2022 19:58 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 22:12 Відповісти
 
 