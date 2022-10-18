Кабмін затвердив безвіз із Гватемалою

18 жовтня Уряд затвердив Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Положеннями Угоди передбачається можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Республіки Гватемала в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Набрання Угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначили в міністерстві.

"Про дату початку застосування Угоди повідомимо додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною", - йдеться в повідомленні.

В МЗС нагадали, що нині до громадян України, що мають намір здійснити короткострокову подорож до Республіки Гватемала з туристичною, діловою або приватною метою, візові вимоги не застосовуються відповідно до одностороннього рішення Республіки Гватемала.

Громадянам Республіки Гватемала для в’їзду в Україну оформлюються візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

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