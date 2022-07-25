Между Украиной и Гватемалой отменен визовый режим, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, заявил о подписании между государствами межправительственного соглашения об отмене визовых требований.
"Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Уверен, что это только будет содействовать развитию бизнес и социальных связей между нашими странами и народами", – заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам президента, между государствами начат торгово-экономический диалог для реализации проектов без посредников. При этом, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской агропродукции и налаживании с Украиной торговых связей.
Кроме того, как отметил Зеленский, стороны договорились и дальше объединять совместные усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за развязанную войну.
"Хочу поблагодарить (главу Гватемалы) за поддержку санкционной политики против РФ. Рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы создания специального трибунала против России за преступление агрессии против народа Украины", - сказал он.
Президент Украины также пригласил Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите "Крымской платформы", которая пройдет 27 августа в режиме онлайн.
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Іду здавать склотару, і на відпочинок, на рік ! Дяка БоневтікУ !
На два, на два роки їду!!!
Ви, напевно, чекали і дні рахували, коли в Гватемалу по-безвізу можно буде відвідати.... І от, якби не було такої новини, то всім погано було би... А так - новий відосік можна зашпиляти ZЕбільному клоунярі.🤡💩
І де ви тут побачили радісну новину? Зеленський, наче, на фото, не танцює та не посміхається.
P.S. Зеленського я не підтримую у більшості рішень, голосувати за нього не збираюсь. На цьому і закінчимо, бо бачу не достукатись.
Дійсно, бо ми й так нікуди невиїздні)) Ось така зелена "логіка" для дебілів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B Экономика Гватемалы
В сельском хозяйстве занято 50 % работающих (14 % ВВП), 15 % - в промышленности (25 % ВВП), 35 % - в сфере обслуживания (61 % ВВП).
ВВП (2017): 68,2 млрд долларов (на душу населения по паритету покупательной способности - 4,47 тыс. долл., 102-е место в мире). Ниже уровня бедности - 56 % населения (в 2004 году).
Основа экономики: сельское хозяйство. Господствует крупное землевладение: на долю помещиков-латифундистов и иностранных компаний (0,2 % всех хозяйств) приходится 3/4 всей обрабатываемой земли, владельцы мелких участков (около 9/10 хозяйств) имеют в собственности лишь 15 % земли.
в голові моей опилки - єто да.
І тут як тут - безвіз з Гватемалою. Я - Ванга)
Гватемала - це майбутнє місце, де буде переховуватися зєльонкін
Іншої причини скасовувати візові режими з сумлінними країнами я НЕ БАЧУ!
Тьфу!
Нарешті зможу поїхати у Гватемалу!
...ще би домовилися, щоб міг поїхати у Гваделупу.....
Дозвіл-бо сильно душу гріє і пишатись одразу тягне.!