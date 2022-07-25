Между Украиной и Гватемалой отменен визовый режим, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, заявил о подписании между государствами межправительственного соглашения об отмене визовых требований.

"Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Уверен, что это только будет содействовать развитию бизнес и социальных связей между нашими странами и народами", – заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, между государствами начат торгово-экономический диалог для реализации проектов без посредников. При этом, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской агропродукции и налаживании с Украиной торговых связей.

Кроме того, как отметил Зеленский, стороны договорились и дальше объединять совместные усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за развязанную войну.

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"Хочу поблагодарить (главу Гватемалы) за поддержку санкционной политики против РФ. Рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы создания специального трибунала против России за преступление агрессии против народа Украины", - сказал он.

Президент Украины также пригласил Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите "Крымской платформы", которая пройдет 27 августа в режиме онлайн.

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