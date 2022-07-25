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Между Украиной и Гватемалой отменен визовый режим, - Зеленский

гватемала,джамматеі

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, заявил о подписании между государствами межправительственного соглашения об отмене визовых требований.

"Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Уверен, что это только будет содействовать развитию бизнес и социальных связей между нашими странами и народами", – заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, между государствами начат торгово-экономический диалог для реализации проектов без посредников. При этом, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской агропродукции и налаживании с Украиной торговых связей.

Кроме того, как отметил Зеленский, стороны договорились и дальше объединять совместные усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за развязанную войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первый за 12 лет визит в Украину латиноамериканского лидера, - Зеленский провел встречу с президентом Гватемалы Джамматтеи. ВИДЕО

"Хочу поблагодарить (главу Гватемалы) за поддержку санкционной политики против РФ. Рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы создания специального трибунала против России за преступление агрессии против народа Украины", - сказал он.

Президент Украины также пригласил Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите "Крымской платформы", которая пройдет 27 августа в режиме онлайн.

Читайте также: Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гватемала (15) безвизовый режим (1552)


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Топ комментарии
+25
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25.07.2022 19:32
+14
Теперь Зеленский всем бабуинам которые приедут в Украину будет визовый режим отменять? Чтобы потом Украина не оказалась страной транзитером нелегалов в Европу и потом ЕС не ввели нам визовый режим
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25.07.2022 19:37
+14
"Велике" досягнення "вялічайшего" боневтіка шашликовича оманського
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25.07.2022 19:38
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Правила форума Совет форумчан
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25.07.2022 19:32 Ответить
Не ту шкалу вимірювань поставили
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25.07.2022 19:42 Ответить
Вот тєпєрь зажівьом...
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25.07.2022 19:33 Ответить
"Велике" досягнення "вялічайшего" боневтіка шашликовича оманського
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25.07.2022 19:38 Ответить
Все, блд !! Дочекався нарешті !
Іду здавать склотару, і на відпочинок, на рік ! Дяка БоневтікУ !
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25.07.2022 19:45 Ответить
Нєєє...Недогледів 4 пляшки і дві банки !
На два, на два роки їду!!!
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25.07.2022 19:47 Ответить
Ну так це ж друге дIло..Херсон сдали , за то в Гватемалу поIхать можна,
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25.07.2022 20:13 Ответить
Це прорив у міжнародних відносинах)))
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25.07.2022 21:14 Ответить
Це якраз сьогодні на часі. Нам цього дуже не вистачало, а то пройшла епоха бідності, нарід розбагатів, скрізь все побував, а в цій країні ще ні. Який Валодя маладца, так 73%, чи не на часі критикувати?
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25.07.2022 19:36 Ответить
Особисто я не бачу нічого поганого в ще одному безвізі, вас не змушують туди їхати і витрачати кошти. Та й не вийде, скоріше за все, якщо ви чоловік.
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25.07.2022 19:45 Ответить
Та шо Ви, шо Ви, шо Ви, це все правильно, то коли Порошенко отримав безвіз, то всі кричали за що їхати всі бідні, а сьогодні є з чим їхати і ніякої загрози. Тут буває їсти немає бажання, коли думаєш про війну, за тисячі вбитих, за ракети, які кожного дня падають на голови миколаївців. Підкажіть Володі, що за його успіх в будівництві доріг з країни вже виїхало більше 6 мільйонів найкращих і половина вже точно не повернеться.
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25.07.2022 19:57 Ответить
Випала можливість і домовився. Я ще раз кажу, вас ніхто не примушує туди їхати.
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25.07.2022 20:16 Ответить
Випади з вікна дегенерат зелений
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25.07.2022 20:27 Ответить
Я живу на першому поверсі, а ви й*бнутий? На неандертальца зараз схожі, я не висловлював позиції в виправдання президента, а лиш констатував факт, що ніхто туди не висилає, як це здається Анатолію. Самі ж накручуєте, агресію виражаєте, ведете себе як примати-пропагандони з сходу. Акстіться!
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25.07.2022 21:02 Ответить
В таком разі можна сходити в жек і взяти ключі від даху. І вже звідти униз з криком "хуже не будет!"
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25.07.2022 21:43 Ответить
Чому ви це мені пишите?
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25.07.2022 21:51 Ответить
Бо Ви -ЗЕбіл. Не йшла мова за те їхати, чи не їхати, а за "радісну новину" під час війни.
Ви, напевно, чекали і дні рахували, коли в Гватемалу по-безвізу можно буде відвідати.... І от, якби не було такої новини, то всім погано було би... А так - новий відосік можна зашпиляти ZЕбільному клоунярі.🤡💩
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25.07.2022 22:00 Ответить
Ви неправі. Я на неї не розраховував, тим паче і не проти, якщо безоплатно дають, бо головне можливість. Я і у Польщі жодного разу не був до 2014 року, але я не кричав, навіщо цей безвіз, або що у країні війна (нагадую, вона тоді вже була, хоч і не така масштабна). У коментаторів вище логіка з цього приводу страждає, або це просто боти. Самі з пустого місця срач влаштували та ще й мене сюди втягнули і обісрали, і не соромно ще щось казати про країни третього світу... На себе подивіться, чим ви заслуговуєте на щось краще.
І де ви тут побачили радісну новину? Зеленський, наче, на фото, не танцює та не посміхається.
P.S. Зеленського я не підтримую у більшості рішень, голосувати за нього не збираюсь. На цьому і закінчимо, бо бачу не достукатись.
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25.07.2022 22:15 Ответить
"вас ніхто не примушує туди їхати"

Дійсно, бо ми й так нікуди невиїздні)) Ось така зелена "логіка" для дебілів.
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25.07.2022 20:50 Ответить
Мої права також ущемляють, як і ваші, але я не нию і нікого не ображаю, ви ведете себе як типове бидло. Росія паде, безвіз залишиться, охочі поїдуть світ пізнавати.
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25.07.2022 21:08 Ответить
А вы, любезный, должно быть полагаете что теперь туристы из Гватемалы валом повалят в Украину и поднимут нам экономику ? Или какой-то другой солидный профит Украине будет от этого гениального решения Бонивтика Оманского ?
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25.07.2022 20:50 Ответить
Я гадаю, що краще так, чим ніяк (на прикладі постійних популістичних відосиків). Можливо, коли все закінчиться, я буду подорожувати і в цю країну.
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25.07.2022 21:05 Ответить
"буду порожувати" - кацап-зєбіл? гукгл-транслейт якшы?
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25.07.2022 22:08 Ответить
Я написав подорожувати, якщо погано бачите - одягніть окуляри, якщо вирішили до*батися - ідіть нах*уй.
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25.07.2022 22:19 Ответить
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25.07.2022 22:47 Ответить
Логіка справжнього ЗЕбіла: "Нема безвізу - не поїду, а є безвіз, то поїду". 😂"Я чому до Гватемали не їздив, бо безвізу не було..."🤣
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25.07.2022 22:14 Ответить
Випийте проносного, може вийде з вас гівно.
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25.07.2022 22:18 Ответить
Це тільки тобі допомагає, бо в тобі саме гімно🤣
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25.07.2022 22:41 Ответить
Добраніч
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25.07.2022 22:46 Ответить
І тобі солодких снів про Гватемалу
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25.07.2022 22:48 Ответить
me=small
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25.07.2022 22:17 Ответить
Ви ще забули про казіно, маріхуану у ліковальних цілях, хвойд.
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25.07.2022 20:57 Ответить
Теперь Зеленский всем бабуинам которые приедут в Украину будет визовый режим отменять? Чтобы потом Украина не оказалась страной транзитером нелегалов в Европу и потом ЕС не ввели нам визовый режим
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25.07.2022 19:37 Ответить
або ще краще - надасть їм українське громадянство, щоб вони за нього проголосували. Не він перший, не він останній.
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25.07.2022 19:38 Ответить
Та кому ми треба. Ми в Украині самі як бабуіни будем
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25.07.2022 20:26 Ответить
Дякуємо Гватемалі за підтримку України. В Гватемалі завжди щемили комуняк.
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25.07.2022 19:38 Ответить
Держись, Украина, безвиз с Гватемалой нас спасет...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B Экономика Гватемалы

В сельском хозяйстве занято 50 % работающих (14 % ВВП), 15 % - в промышленности (25 % ВВП), 35 % - в сфере обслуживания (61 % ВВП).

ВВП (2017): 68,2 млрд долларов (на душу населения по паритету покупательной способности - 4,47 тыс. долл., 102-е место в мире). Ниже уровня бедности - 56 % населения (в 2004 году).

Основа экономики: сельское хозяйство. Господствует крупное землевладение: на долю помещиков-латифундистов и иностранных компаний (0,2 % всех хозяйств) приходится 3/4 всей обрабатываемой земли, владельцы мелких участков (около 9/10 хозяйств) имеют в собственности лишь 15 % земли.
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25.07.2022 19:38 Ответить
Кокаинум))!
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25.07.2022 20:28 Ответить
Интересно, где они нарыли такого громоздкого мужика в президенты? В Гватемале живут исключительно майя, это вполне привлекательные люди, правда все небольшого роста. Зеля среди них был бы вполне внушиельной персоной.
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25.07.2022 19:39 Ответить
Атож, трохи відгодують і засмажать. Тепер "Боже помогай", щоб цього ZЕбілa туди забрали.🤡💩
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25.07.2022 23:05 Ответить
От курва зелена! А йому сьогодні більше нема чим зайнятись?! Безвіз з Гватемалою то зараз найважливіше?
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25.07.2022 19:41 Ответить
я гнусавий буратіно - вам песда,
в голові моей опилки - єто да.
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25.07.2022 21:05 Ответить
я думаю, за рік не буває практично ні жодного українця, який їде в Гватемалу. із Гватемали, можливо, приїздить парочка студентів. приїздила раніше, тобто. сама ж Гватемала - надзвичайно відстала країна, де більшість людей взагалі неписемні. живуть в шалашах, готують їжу на вогнищі і не знають про існування трусів чи там презервативів.
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25.07.2022 19:41 Ответить
А ви там були?
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25.07.2022 19:49 Ответить
Тебя в гугле забанили, "гусева"?
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25.07.2022 22:11 Ответить
А що, бажаєте скористуватися безвізом і заощадити пару баксів?
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25.07.2022 23:08 Ответить
От реально, коли тільки прочитав новину про зустріч Гватемальця із Зе-Боневтіком, відразу ж про себе подумав: "Буде у нас безвіз з Гватемалою. Нам же це так зараз "потрібно", під час війни з Ордою..."
І тут як тут - безвіз з Гватемалою. Я - Ванга)
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25.07.2022 19:42 Ответить
Ви не розумієте)))

Гватемала - це майбутнє місце, де буде переховуватися зєльонкін
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25.07.2022 19:44 Ответить
правда, там іще й Гондурас десь поруч
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25.07.2022 19:45 Ответить
після відправки ZEбіла до гватемали буде "Гондурас в Гватемалі". "Два в одному"
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25.07.2022 23:10 Ответить
Щоб рашисти з гватимальськими паспортами могли спокійно в'їжджати?
Іншої причини скасовувати візові режими з сумлінними країнами я НЕ БАЧУ!
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25.07.2022 19:46 Ответить
Ймовірно або якась інша огидна причина. Ц
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25.07.2022 21:55 Ответить
Всі в Гватемалу!
Тьфу!
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25.07.2022 19:47 Ответить
это заслуживает победного видосика
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25.07.2022 19:48 Ответить
Наркобарони встають у чергу за квитками до України
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25.07.2022 19:48 Ответить
Ой, вей! Спасибо, ***!!!!!
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25.07.2022 19:50 Ответить
И хто туда поедет, может ермак!
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25.07.2022 19:51 Ответить
В Гватемалу ещё ни кто не посылал??? Я просто спросил!!
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25.07.2022 19:53 Ответить
У меня тут свет кончился, в Одессе! Тритий час жду! Но если в Гватемалу выпустят!? Можно теперь музчинам, сразу в Гватемалу?
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25.07.2022 19:59 Ответить
Коротше, якщо хтось не знає де на карті Гватемала, а розкажу. Це поруч з Гондурасом. А де Гондурас? Все там же - у сраці. Так що при баксі 40 і повністю закритими кордонами для чоловіків, той безвіз з Гватемалою потрібен українцям, як зайцю стоп-сигнал. Тобто, Zелений виродок просто пройобує час на роботі замість того аби пушити реформи, які зараз дуже потрібні країні для розвитку у ближньому майбутньому.
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25.07.2022 19:59 Ответить
WTF? Ще одна якась замануха! Щось зелена шобла знову мутить!
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25.07.2022 20:05 Ответить
ZЕбіл - "сеньор Гондурас-гватеМалий"🤡💩
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25.07.2022 23:13 Ответить
За 30 лет в морях, ниразу там не был! Если что в Гондурасе был!!)))даже пиво пил!!
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25.07.2022 20:06 Ответить
Хух... Нарешті... А то я вже занєрвнічав...
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25.07.2022 20:19 Ответить
Для чого?
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25.07.2022 20:26 Ответить
.......дочекалися.....
Нарешті зможу поїхати у Гватемалу!
...ще би домовилися, щоб міг поїхати у Гваделупу.....
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25.07.2022 20:32 Ответить
Це тепер гватемальці будуть заселяти Україну замість вбитих на війні.
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25.07.2022 20:43 Ответить
+ там безвізовий з рф. Отже закрили візами рф, та відкрили діру діверсантам з Гватемали.
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25.07.2022 20:47 Ответить
В Гваделупу давно можно. Это заморская территория Франции.
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25.07.2022 22:11 Ответить
Це зрада чи перемога?
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25.07.2022 20:35 Ответить
Ну теперь как хлынут к нам гватемальцы и гватемалки
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25.07.2022 20:37 Ответить
ну накінець то!
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25.07.2022 20:50 Ответить
Куплю собi пiнджак з отливом, i в Гондурас.
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25.07.2022 20:52 Ответить
Все йде по плану коломойского. От же ж два маланці - стінка по ним плаче.
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25.07.2022 21:00 Ответить
От би ще мені дозволили на Марс злітати!
Дозвіл-бо сильно душу гріє і пишатись одразу тягне.!
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25.07.2022 21:04 Ответить
Зараз усі біженці побіжать до Гватемали!
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25.07.2022 21:40 Ответить
Слетать бы! Сколько интересно стоит? На обратный не хватит скорее всего. Девки не сильно красивые там. Отложу до весны.
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25.07.2022 21:42 Ответить
Дедушка, вам о вечном уже думать пора, а вы все по бабам
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25.07.2022 22:16 Ответить
Токаев вообще в одностороннем порядке отменил визы для китайцев, индусов и иранцев, въезжающих в Казахстан. Так что, Зеленскому ещё расти и расти до сервильности Токаева перед иностранцами.
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26.07.2022 01:13 Ответить
Токаев давно стал раком в сторону Китая, ничего особенно. Или в рот от Рассии, или в жопу от желтых товарищей.
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26.07.2022 03:03 Ответить
Лошара Зеля це показує як досягнення?
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26.07.2022 03:01 Ответить
 
 