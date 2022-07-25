Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу з президентом Гватемали Алехандо Джамматтеї під час його візиту до Києва, заявив про укладення між державами міжурядової угоди щодо скасування візових вимог.

"Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв'язків між нашими країнами та народами", – заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ, із поосиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, між державами також розпочато торговельно-економічний діалог для реалізації проєктів без посередників. Одночасно гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропродукції та налагодженні з Україною торговельних зв'язків.

Окрім того, як зазначив Зеленський, сторони домовилися й надалі об'єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках із метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за розв'язану війну.

"Хочу подякувати (голові Гватемали) за підтримку санкційної політики проти РФ. Радий, що Гватемала готова приєднатися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії проти народу України", - зазначив він.

Президент України також запросив Алехандо Джамматтеї взяти участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 27 серпня у режимі онлайн.

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