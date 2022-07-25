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Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим, - Зеленський

гватемала,джамматеі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу з президентом Гватемали Алехандо Джамматтеї під час його візиту до Києва, заявив про укладення між державами міжурядової угоди щодо скасування візових вимог.

"Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв'язків між нашими країнами та народами", – заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ, із поосиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, між державами також розпочато торговельно-економічний діалог для реалізації проєктів без посередників. Одночасно гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропродукції та налагодженні з Україною торговельних зв'язків.

Окрім того, як зазначив Зеленський, сторони домовилися й надалі об'єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках із метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за розв'язану війну.

"Хочу подякувати (голові Гватемали) за підтримку санкційної політики проти РФ. Радий, що Гватемала готова приєднатися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії проти народу України", - зазначив він.

Президент України також запросив Алехандо Джамматтеї взяти участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 27 серпня у режимі онлайн.

Також дивіться: Це перший за 12 років візит до України латиноамериканського лідера, - Зеленський провів зустріч з президентом Гватемали Джамматтеі. ВIДЕО

Автор: 

Гватемала (14) безвізовий режим (1336)


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Топ коментарі
+25
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25.07.2022 19:32
+14
Теперь Зеленский всем бабуинам которые приедут в Украину будет визовый режим отменять? Чтобы потом Украина не оказалась страной транзитером нелегалов в Европу и потом ЕС не ввели нам визовый режим
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25.07.2022 19:37
+14
"Велике" досягнення "вялічайшего" боневтіка шашликовича оманського
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25.07.2022 19:38
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25.07.2022 19:32 Відповісти
Не ту шкалу вимірювань поставили
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25.07.2022 19:42 Відповісти
Вот тєпєрь зажівьом...
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25.07.2022 19:33 Відповісти
"Велике" досягнення "вялічайшего" боневтіка шашликовича оманського
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Все, блд !! Дочекався нарешті !
Іду здавать склотару, і на відпочинок, на рік ! Дяка БоневтікУ !
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25.07.2022 19:45 Відповісти
Нєєє...Недогледів 4 пляшки і дві банки !
На два, на два роки їду!!!
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25.07.2022 19:47 Відповісти
Ну так це ж друге дIло..Херсон сдали , за то в Гватемалу поIхать можна,
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25.07.2022 20:13 Відповісти
Це прорив у міжнародних відносинах)))
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25.07.2022 21:14 Відповісти
Це якраз сьогодні на часі. Нам цього дуже не вистачало, а то пройшла епоха бідності, нарід розбагатів, скрізь все побував, а в цій країні ще ні. Який Валодя маладца, так 73%, чи не на часі критикувати?
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25.07.2022 19:36 Відповісти
Особисто я не бачу нічого поганого в ще одному безвізі, вас не змушують туди їхати і витрачати кошти. Та й не вийде, скоріше за все, якщо ви чоловік.
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25.07.2022 19:45 Відповісти
Та шо Ви, шо Ви, шо Ви, це все правильно, то коли Порошенко отримав безвіз, то всі кричали за що їхати всі бідні, а сьогодні є з чим їхати і ніякої загрози. Тут буває їсти немає бажання, коли думаєш про війну, за тисячі вбитих, за ракети, які кожного дня падають на голови миколаївців. Підкажіть Володі, що за його успіх в будівництві доріг з країни вже виїхало більше 6 мільйонів найкращих і половина вже точно не повернеться.
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25.07.2022 19:57 Відповісти
Випала можливість і домовився. Я ще раз кажу, вас ніхто не примушує туди їхати.
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25.07.2022 20:16 Відповісти
Випади з вікна дегенерат зелений
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25.07.2022 20:27 Відповісти
Я живу на першому поверсі, а ви й*бнутий? На неандертальца зараз схожі, я не висловлював позиції в виправдання президента, а лиш констатував факт, що ніхто туди не висилає, як це здається Анатолію. Самі ж накручуєте, агресію виражаєте, ведете себе як примати-пропагандони з сходу. Акстіться!
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25.07.2022 21:02 Відповісти
В таком разі можна сходити в жек і взяти ключі від даху. І вже звідти униз з криком "хуже не будет!"
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25.07.2022 21:43 Відповісти
Чому ви це мені пишите?
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25.07.2022 21:51 Відповісти
Бо Ви -ЗЕбіл. Не йшла мова за те їхати, чи не їхати, а за "радісну новину" під час війни.
Ви, напевно, чекали і дні рахували, коли в Гватемалу по-безвізу можно буде відвідати.... І от, якби не було такої новини, то всім погано було би... А так - новий відосік можна зашпиляти ZЕбільному клоунярі.🤡💩
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25.07.2022 22:00 Відповісти
Ви неправі. Я на неї не розраховував, тим паче і не проти, якщо безоплатно дають, бо головне можливість. Я і у Польщі жодного разу не був до 2014 року, але я не кричав, навіщо цей безвіз, або що у країні війна (нагадую, вона тоді вже була, хоч і не така масштабна). У коментаторів вище логіка з цього приводу страждає, або це просто боти. Самі з пустого місця срач влаштували та ще й мене сюди втягнули і обісрали, і не соромно ще щось казати про країни третього світу... На себе подивіться, чим ви заслуговуєте на щось краще.
І де ви тут побачили радісну новину? Зеленський, наче, на фото, не танцює та не посміхається.
P.S. Зеленського я не підтримую у більшості рішень, голосувати за нього не збираюсь. На цьому і закінчимо, бо бачу не достукатись.
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25.07.2022 22:15 Відповісти
"вас ніхто не примушує туди їхати"

Дійсно, бо ми й так нікуди невиїздні)) Ось така зелена "логіка" для дебілів.
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25.07.2022 20:50 Відповісти
Мої права також ущемляють, як і ваші, але я не нию і нікого не ображаю, ви ведете себе як типове бидло. Росія паде, безвіз залишиться, охочі поїдуть світ пізнавати.
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25.07.2022 21:08 Відповісти
А вы, любезный, должно быть полагаете что теперь туристы из Гватемалы валом повалят в Украину и поднимут нам экономику ? Или какой-то другой солидный профит Украине будет от этого гениального решения Бонивтика Оманского ?
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25.07.2022 20:50 Відповісти
Я гадаю, що краще так, чим ніяк (на прикладі постійних популістичних відосиків). Можливо, коли все закінчиться, я буду подорожувати і в цю країну.
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25.07.2022 21:05 Відповісти
"буду порожувати" - кацап-зєбіл? гукгл-транслейт якшы?
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25.07.2022 22:08 Відповісти
Я написав подорожувати, якщо погано бачите - одягніть окуляри, якщо вирішили до*батися - ідіть нах*уй.
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25.07.2022 22:19 Відповісти
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25.07.2022 22:47 Відповісти
Логіка справжнього ЗЕбіла: "Нема безвізу - не поїду, а є безвіз, то поїду". 😂"Я чому до Гватемали не їздив, бо безвізу не було..."🤣
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25.07.2022 22:14 Відповісти
Випийте проносного, може вийде з вас гівно.
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25.07.2022 22:18 Відповісти
Це тільки тобі допомагає, бо в тобі саме гімно🤣
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25.07.2022 22:41 Відповісти
Добраніч
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25.07.2022 22:46 Відповісти
І тобі солодких снів про Гватемалу
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25.07.2022 22:48 Відповісти
me=small
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25.07.2022 22:17 Відповісти
Ви ще забули про казіно, маріхуану у ліковальних цілях, хвойд.
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25.07.2022 20:57 Відповісти
Теперь Зеленский всем бабуинам которые приедут в Украину будет визовый режим отменять? Чтобы потом Украина не оказалась страной транзитером нелегалов в Европу и потом ЕС не ввели нам визовый режим
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25.07.2022 19:37 Відповісти
або ще краще - надасть їм українське громадянство, щоб вони за нього проголосували. Не він перший, не він останній.
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Та кому ми треба. Ми в Украині самі як бабуіни будем
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25.07.2022 20:26 Відповісти
Дякуємо Гватемалі за підтримку України. В Гватемалі завжди щемили комуняк.
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Держись, Украина, безвиз с Гватемалой нас спасет...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B Экономика Гватемалы

В сельском хозяйстве занято 50 % работающих (14 % ВВП), 15 % - в промышленности (25 % ВВП), 35 % - в сфере обслуживания (61 % ВВП).

ВВП (2017): 68,2 млрд долларов (на душу населения по паритету покупательной способности - 4,47 тыс. долл., 102-е место в мире). Ниже уровня бедности - 56 % населения (в 2004 году).

Основа экономики: сельское хозяйство. Господствует крупное землевладение: на долю помещиков-латифундистов и иностранных компаний (0,2 % всех хозяйств) приходится 3/4 всей обрабатываемой земли, владельцы мелких участков (около 9/10 хозяйств) имеют в собственности лишь 15 % земли.
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Кокаинум))!
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25.07.2022 20:28 Відповісти
Интересно, где они нарыли такого громоздкого мужика в президенты? В Гватемале живут исключительно майя, это вполне привлекательные люди, правда все небольшого роста. Зеля среди них был бы вполне внушиельной персоной.
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25.07.2022 19:39 Відповісти
Атож, трохи відгодують і засмажать. Тепер "Боже помогай", щоб цього ZЕбілa туди забрали.🤡💩
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25.07.2022 23:05 Відповісти
От курва зелена! А йому сьогодні більше нема чим зайнятись?! Безвіз з Гватемалою то зараз найважливіше?
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25.07.2022 19:41 Відповісти
я гнусавий буратіно - вам песда,
в голові моей опилки - єто да.
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25.07.2022 21:05 Відповісти
я думаю, за рік не буває практично ні жодного українця, який їде в Гватемалу. із Гватемали, можливо, приїздить парочка студентів. приїздила раніше, тобто. сама ж Гватемала - надзвичайно відстала країна, де більшість людей взагалі неписемні. живуть в шалашах, готують їжу на вогнищі і не знають про існування трусів чи там презервативів.
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25.07.2022 19:41 Відповісти
А ви там були?
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25.07.2022 19:49 Відповісти
Тебя в гугле забанили, "гусева"?
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25.07.2022 22:11 Відповісти
А що, бажаєте скористуватися безвізом і заощадити пару баксів?
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25.07.2022 23:08 Відповісти
От реально, коли тільки прочитав новину про зустріч Гватемальця із Зе-Боневтіком, відразу ж про себе подумав: "Буде у нас безвіз з Гватемалою. Нам же це так зараз "потрібно", під час війни з Ордою..."
І тут як тут - безвіз з Гватемалою. Я - Ванга)
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25.07.2022 19:42 Відповісти
Ви не розумієте)))

Гватемала - це майбутнє місце, де буде переховуватися зєльонкін
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25.07.2022 19:44 Відповісти
правда, там іще й Гондурас десь поруч
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25.07.2022 19:45 Відповісти
після відправки ZEбіла до гватемали буде "Гондурас в Гватемалі". "Два в одному"
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25.07.2022 23:10 Відповісти
Щоб рашисти з гватимальськими паспортами могли спокійно в'їжджати?
Іншої причини скасовувати візові режими з сумлінними країнами я НЕ БАЧУ!
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25.07.2022 19:46 Відповісти
Ймовірно або якась інша огидна причина. Ц
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25.07.2022 21:55 Відповісти
Всі в Гватемалу!
Тьфу!
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25.07.2022 19:47 Відповісти
это заслуживает победного видосика
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25.07.2022 19:48 Відповісти
Наркобарони встають у чергу за квитками до України
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25.07.2022 19:48 Відповісти
Ой, вей! Спасибо, ***!!!!!
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25.07.2022 19:50 Відповісти
И хто туда поедет, может ермак!
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25.07.2022 19:51 Відповісти
В Гватемалу ещё ни кто не посылал??? Я просто спросил!!
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25.07.2022 19:53 Відповісти
У меня тут свет кончился, в Одессе! Тритий час жду! Но если в Гватемалу выпустят!? Можно теперь музчинам, сразу в Гватемалу?
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25.07.2022 19:59 Відповісти
Коротше, якщо хтось не знає де на карті Гватемала, а розкажу. Це поруч з Гондурасом. А де Гондурас? Все там же - у сраці. Так що при баксі 40 і повністю закритими кордонами для чоловіків, той безвіз з Гватемалою потрібен українцям, як зайцю стоп-сигнал. Тобто, Zелений виродок просто пройобує час на роботі замість того аби пушити реформи, які зараз дуже потрібні країні для розвитку у ближньому майбутньому.
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25.07.2022 19:59 Відповісти
WTF? Ще одна якась замануха! Щось зелена шобла знову мутить!
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25.07.2022 20:05 Відповісти
ZЕбіл - "сеньор Гондурас-гватеМалий"🤡💩
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25.07.2022 23:13 Відповісти
За 30 лет в морях, ниразу там не был! Если что в Гондурасе был!!)))даже пиво пил!!
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25.07.2022 20:06 Відповісти
Хух... Нарешті... А то я вже занєрвнічав...
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25.07.2022 20:19 Відповісти
Для чого?
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25.07.2022 20:26 Відповісти
.......дочекалися.....
Нарешті зможу поїхати у Гватемалу!
...ще би домовилися, щоб міг поїхати у Гваделупу.....
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25.07.2022 20:32 Відповісти
Це тепер гватемальці будуть заселяти Україну замість вбитих на війні.
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25.07.2022 20:43 Відповісти
+ там безвізовий з рф. Отже закрили візами рф, та відкрили діру діверсантам з Гватемали.
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25.07.2022 20:47 Відповісти
В Гваделупу давно можно. Это заморская территория Франции.
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25.07.2022 22:11 Відповісти
Це зрада чи перемога?
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25.07.2022 20:35 Відповісти
Ну теперь как хлынут к нам гватемальцы и гватемалки
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25.07.2022 20:37 Відповісти
ну накінець то!
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25.07.2022 20:50 Відповісти
Куплю собi пiнджак з отливом, i в Гондурас.
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25.07.2022 20:52 Відповісти
Все йде по плану коломойского. От же ж два маланці - стінка по ним плаче.
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25.07.2022 21:00 Відповісти
От би ще мені дозволили на Марс злітати!
Дозвіл-бо сильно душу гріє і пишатись одразу тягне.!
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25.07.2022 21:04 Відповісти
Зараз усі біженці побіжать до Гватемали!
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25.07.2022 21:40 Відповісти
Слетать бы! Сколько интересно стоит? На обратный не хватит скорее всего. Девки не сильно красивые там. Отложу до весны.
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25.07.2022 21:42 Відповісти
Дедушка, вам о вечном уже думать пора, а вы все по бабам
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25.07.2022 22:16 Відповісти
Токаев вообще в одностороннем порядке отменил визы для китайцев, индусов и иранцев, въезжающих в Казахстан. Так что, Зеленскому ещё расти и расти до сервильности Токаева перед иностранцами.
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26.07.2022 01:13 Відповісти
Токаев давно стал раком в сторону Китая, ничего особенно. Или в рот от Рассии, или в жопу от желтых товарищей.
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26.07.2022 03:03 Відповісти
Лошара Зеля це показує як досягнення?
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26.07.2022 03:01 Відповісти
 
 