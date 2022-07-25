Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу з президентом Гватемали Алехандо Джамматтеї під час його візиту до Києва, заявив про укладення між державами міжурядової угоди щодо скасування візових вимог.
"Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв'язків між нашими країнами та народами", – заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ, із поосиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами президента, між державами також розпочато торговельно-економічний діалог для реалізації проєктів без посередників. Одночасно гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропродукції та налагодженні з Україною торговельних зв'язків.
Окрім того, як зазначив Зеленський, сторони домовилися й надалі об'єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках із метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за розв'язану війну.
"Хочу подякувати (голові Гватемали) за підтримку санкційної політики проти РФ. Радий, що Гватемала готова приєднатися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії проти народу України", - зазначив він.
Президент України також запросив Алехандо Джамматтеї взяти участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 27 серпня у режимі онлайн.
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Іду здавать склотару, і на відпочинок, на рік ! Дяка БоневтікУ !
На два, на два роки їду!!!
Ви, напевно, чекали і дні рахували, коли в Гватемалу по-безвізу можно буде відвідати.... І от, якби не було такої новини, то всім погано було би... А так - новий відосік можна зашпиляти ZЕбільному клоунярі.🤡💩
І де ви тут побачили радісну новину? Зеленський, наче, на фото, не танцює та не посміхається.
P.S. Зеленського я не підтримую у більшості рішень, голосувати за нього не збираюсь. На цьому і закінчимо, бо бачу не достукатись.
Дійсно, бо ми й так нікуди невиїздні)) Ось така зелена "логіка" для дебілів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B Экономика Гватемалы
В сельском хозяйстве занято 50 % работающих (14 % ВВП), 15 % - в промышленности (25 % ВВП), 35 % - в сфере обслуживания (61 % ВВП).
ВВП (2017): 68,2 млрд долларов (на душу населения по паритету покупательной способности - 4,47 тыс. долл., 102-е место в мире). Ниже уровня бедности - 56 % населения (в 2004 году).
Основа экономики: сельское хозяйство. Господствует крупное землевладение: на долю помещиков-латифундистов и иностранных компаний (0,2 % всех хозяйств) приходится 3/4 всей обрабатываемой земли, владельцы мелких участков (около 9/10 хозяйств) имеют в собственности лишь 15 % земли.
в голові моей опилки - єто да.
І тут як тут - безвіз з Гватемалою. Я - Ванга)
Гватемала - це майбутнє місце, де буде переховуватися зєльонкін
Іншої причини скасовувати візові режими з сумлінними країнами я НЕ БАЧУ!
Тьфу!
Нарешті зможу поїхати у Гватемалу!
...ще би домовилися, щоб міг поїхати у Гваделупу.....
Дозвіл-бо сильно душу гріє і пишатись одразу тягне.!