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Новости Война
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Активы Януковича, Курченко и Дерипаски заблокированы, дальше будет иск об их конфискации, - Малюська

янукович

Активы Виктора Януковича, экс-министра обороны Павла Лебедева, олигархов Сергея Курченко и Олега Дерипаски заблокированы, правоохранители собирают доказательства для оформления искового заявления в Высший антикоррупционный суд по их конфискации.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас указ президента зафиксировал наложение на отдельных "выдающихся" фигур санкций в виде блокирования активов. ...Активы Курченко, Януковича, Лебедева... и Дерипаски... пока на данном этапе заблокированы. Мы отправили запросы правоохранителям для того, чтобы они предоставили нам все материалы, которые у них есть относительно активов таких лиц и всех коллаборационных действий, которые эти лица совершали, начиная с широкомасштабного вторжения. Собрав эти материалы, мы собственно оформляем их в исковое заявление в Высший антикоррупционный суд для того, чтобы получить решение о, собственно, конфискации активов", - сказал Малюська.

Он отметил, что судебное разбирательство этого дела продлится недолго, самый сложный этап - это сбор доказательств и оформление их в качестве доказательной базы к иску.

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По словам Малюськи, продолжительность сбора доказательств будет зависеть от индивидуальных обстоятельств.

"Ключевая проблема, которая у нас была и остается, это то, что все политики или околополитические фигуры, или российские олигархи всегда предпочитали оформление своих бизнес-активов на номиналов - фигуры, которые являются лишь формально владельцами активов... То есть, Янукович на себя компании не оформлял, его знаменитый "Танталит" ему напрямую не принадлежит. Или Дерипаска немалое количество активов оформлял на других лиц. Соответственно эта цепочка, что на самом деле владельцы являются номинальными фигурами, а реальным владельцем, контролирующим бизнес, является Янукович или Дерипаска, это и нам предстоит доказать в суде", - пояснил Малюська.

Он отметил, что стандарт доказывания должен быть "очень и очень высоким".

"Мы понимаем, что как только мы получим решение ВАКС о конфискации активов, мы сразу же получим иск в международный арбитраж или заявление в ЕСПЧ. То есть, нам придется доказывать, что мы правы, в международных инстанциях иностранным юристам", - подчеркнул министр юстиции.

Автор: 

Дерипаска Олег (82) конфискация (599) Янукович Виктор (30785) арест имущества (298) Курченко Сергей (485) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+12
малюська, чючєло, ну і скільки ще часу правоохоронці будуть збирати докази?
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18.10.2022 18:38
+11
А Абрамовіча, Авена та власника "Бабій Яра" та "Альфа-банку" коли будуть заблоковані чи Хламідія не дає ?
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18.10.2022 18:37
+11
Напоминаю, что большинство проголосовало за Хама в 2010-м. Те же самые дегенераты составили большинство и в 2019-м.
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18.10.2022 18:50
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А Абрамовіча, Авена та власника "Бабій Яра" та "Альфа-банку" коли будуть заблоковані чи Хламідія не дає ?
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18.10.2022 18:37 Ответить
ви сепарку штепу не посадили за ці роки-які суди ви ?
спагеті вішай на вуха у верховній зраді
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18.10.2022 18:38 Ответить
малюська, чючєло, ну і скільки ще часу правоохоронці будуть збирати докази?
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18.10.2022 18:38 Ответить
А поки всі не забудуть...
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18.10.2022 18:44 Ответить
Ось їх єлекторат сьогодні
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18.10.2022 18:39 Ответить
Воно
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18.10.2022 18:41 Ответить
Але як завжди всьо просруть...по не змогли вчасно надати докази
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18.10.2022 18:39 Ответить
Щойно запит надіслали - а вже й позов оформляють, нічого собі...тобто відповіді йок, а до суду біжимо (щоб потім пшиком закінчити). Браво-браво, ну навіщо ви всіх тримаєте за ідіотів?
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18.10.2022 18:40 Ответить
Яка шалена швидкість-сама конфіскація відбудеться мабуь у наступному тисячаріччі...
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18.10.2022 18:41 Ответить
пропоную доручити цю справу Арахноїду-Агрохімії із Сухумі!
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18.10.2022 18:49 Ответить
Напоминаю, что большинство проголосовало за Хама в 2010-м. Те же самые дегенераты составили большинство и в 2019-м.
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18.10.2022 18:50 Ответить
А ви за кого голосували у другому турі 2010 року? Проти всіх? Ага Це як в анекдоті, коли професор каже "як не спитаєш, де ви були на лекціях, то півкурсу відповідає, що сидів за колоною
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18.10.2022 18:56 Ответить
Честно? За Юльку. Хотя рыгать от неё тянуло...
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18.10.2022 19:02 Ответить
Ви значить розумієте, що іноді доводиться, навіть не дивлячись на блювоту робити вибір. Респект
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18.10.2022 19:13 Ответить
А ви за кого голосували у другому турі 2019 року?
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18.10.2022 19:03 Ответить
Ну ясно. Питанням на питання Але здогадуюсь. А ось я грішний, голосував за кляту вароффку, а не за її патріотичних конкурентів та відних мущін. Тому з певністю можу сказати, що її електорат навіть не дотичен до електорату бувших видних діячів партії ригіонів
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18.10.2022 19:11 Ответить
А я в 1-м туре за Кошулинского сердцем, а во 2-м за Пороха мозгами. И мне до сих пор не стыдно за свой выбор.
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18.10.2022 19:48 Ответить
Малюська, яка сук. понесе кримінальну відповідальність за відкликання багатоміліардного позову проти кацапів за окупацію Криму?
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18.10.2022 18:55 Ответить
вісім років і 9 місяців і не минуло
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18.10.2022 18:57 Ответить
Відкрию вам таємницю.
Активи, цих ублюдків, були заморожені з 2014 року.
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18.10.2022 19:12 Ответить
Йшов восьмий рік після втечі овоща...
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18.10.2022 19:05 Ответить
Ага, це якийсь сюр.
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18.10.2022 19:11 Ответить
Як шаидко ! Нн пройшло і 9 років !
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18.10.2022 19:27 Ответить
Пройшло пів року ......
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18.10.2022 19:39 Ответить
Цікаво скільки разів можна попіаритись на блокуванні активів, які були заблоковані вже декілька років тому....
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18.10.2022 19:48 Ответить
Російський олігарх Олег Дерипаска намагається врятувати свої активи за допомогою давнього друга, харківського мільярдера Олександра Ярославського. Українець публічно не засудив Росію, не називав війну війною, а тепер - забирає управління заарештованих активів свого кума Дерипаски
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18.10.2022 19:59 Ответить
Билять, реактивные вы наши.
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18.10.2022 20:16 Ответить
Не можна ж у такому скаженому турборежимі !
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18.10.2022 21:40 Ответить
8 років
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18.10.2022 20:44 Ответить
Це в Україні,а на європейські кажись зняли санкції(молодого яника точно)т.я.за скільки років не зібрали доказів.
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18.10.2022 21:10 Ответить
Нарешті наші мусорА "збирають докази" для подання позовної заяви в суд! Ух ти!!!
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18.10.2022 21:27 Ответить
Ще 10-15 рочків і буде суд !
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18.10.2022 21:39 Ответить
Який оперативний Малюсєчка!!! Я просто охрініваю з тієї іппанутої системи... Посмертно вже блокуйте і не морочте голову собі та людям, довбні!!!
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18.10.2022 21:51 Ответить
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18.10.2022 22:06 Ответить
Чого мольска виліз краще б роботою зайнявся а не розказував як 8 років тяжко в мінюсті збирати дань
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18.10.2022 22:32 Ответить
Як щодо Фірташа? Що з титановими родовищами (глинозем)?
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18.10.2022 23:31 Ответить
 
 