Активы Януковича, Курченко и Дерипаски заблокированы, дальше будет иск об их конфискации, - Малюська

Активы Виктора Януковича, экс-министра обороны Павла Лебедева, олигархов Сергея Курченко и Олега Дерипаски заблокированы, правоохранители собирают доказательства для оформления искового заявления в Высший антикоррупционный суд по их конфискации.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас указ президента зафиксировал наложение на отдельных "выдающихся" фигур санкций в виде блокирования активов. ...Активы Курченко, Януковича, Лебедева... и Дерипаски... пока на данном этапе заблокированы. Мы отправили запросы правоохранителям для того, чтобы они предоставили нам все материалы, которые у них есть относительно активов таких лиц и всех коллаборационных действий, которые эти лица совершали, начиная с широкомасштабного вторжения. Собрав эти материалы, мы собственно оформляем их в исковое заявление в Высший антикоррупционный суд для того, чтобы получить решение о, собственно, конфискации активов", - сказал Малюська.

Он отметил, что судебное разбирательство этого дела продлится недолго, самый сложный этап - это сбор доказательств и оформление их в качестве доказательной базы к иску.

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По словам Малюськи, продолжительность сбора доказательств будет зависеть от индивидуальных обстоятельств.

"Ключевая проблема, которая у нас была и остается, это то, что все политики или околополитические фигуры, или российские олигархи всегда предпочитали оформление своих бизнес-активов на номиналов - фигуры, которые являются лишь формально владельцами активов... То есть, Янукович на себя компании не оформлял, его знаменитый "Танталит" ему напрямую не принадлежит. Или Дерипаска немалое количество активов оформлял на других лиц. Соответственно эта цепочка, что на самом деле владельцы являются номинальными фигурами, а реальным владельцем, контролирующим бизнес, является Янукович или Дерипаска, это и нам предстоит доказать в суде", - пояснил Малюська.

Он отметил, что стандарт доказывания должен быть "очень и очень высоким".

"Мы понимаем, что как только мы получим решение ВАКС о конфискации активов, мы сразу же получим иск в международный арбитраж или заявление в ЕСПЧ. То есть, нам придется доказывать, что мы правы, в международных инстанциях иностранным юристам", - подчеркнул министр юстиции.