Против Януковича, Лебедева, Курченко и Дерипаски введены персональные санкции, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
В тексте указа отмечается: "Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:
1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования".
Само решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" также опубликовано на президентском сайте.
В нем, в частности, говорится: "Согласно статье 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
1. Поддержать внесенные Кабинетом Министров Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
2. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению.
3. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиций 12, 14 и 27 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенного в действие Указом президента Украины от 9 апреля 2021 года №151/2021, цифру и слова "1) блокирование активов ‒ временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.
4. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиции 12 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом президента Украины от 24 июня 2021 №266/2021, цифру и слова "1) блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.
5. Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 этого решения.
6. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".
В приложении к решению СНБО отмечается, что "блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественны по содержанию осуществлению права распоряжения ими" введены на 10 лет против следующих лиц: Курченко Сергей Витальевич, Янукович Виктор Федорович, Лебедев Павел Валентинович и Дерипаска Олег Владимирович.
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Та й де ж вони "харчєваться будут" так, що б "і внукам хватіло"?
То ж не "бариги", а "новьіє ліца"!
а остальні, пішли наххххх.й
цей принцип існує вже 3 роки
а можна спочатку трахнути тих,хто поруч?не за порєбріком..
Чому шоколадна-дупа , коли була при владі не запровадила отакі санкції !??
Хоча....вам видніше.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/es-skasuvav-sanktsii-proti-yanukovicha-ta-pshonki-za-roztratu-derzhkoshtiv%3famp https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/es-skasuvav-sanktsii-proti-yanukovicha-ta-pshonki-za-roztratu-derzhkoshtiv%3famp
Може Подоляка чи Татарова під санкції?
8 років я гадав, що в нього імунитет.
Щось у лісі здохло. Чи в ОП?
Імітація діяльності.
-Всё собрали?- спрашивает рядовых приехавший майор.
-Так точно, кажется всё.
-Ну, теперь пусть в ростовском морге мозги себе ****, а мне *****, что у них одно ДНК в трёх мешках оказалось!т
Чи будемо і далі в квартал гратися?
Теж стосується і прокуратури. Виписує підозри тим, до кого ніколи не дотягнеться.
@malitskiy_
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https://twitter.com/malitskiy_/status/1580156325828653056 7 ч
1/2 Британський бізнесмен Бонем Картер заарештований. Бо допомагав одному із гаманців путіна обходити санкції.
Очільник фракції "Слуга народа" теж лобіював зняття санкцій з гаманця путіна. Не арештований.
Продовжує перебувати на високій посаді. І поза критикою яйценосців. Чому?