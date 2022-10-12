Против Януковича, Лебедева, Курченко и Дерипаски введены персональные санкции, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается: "Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования".

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Само решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" также опубликовано на президентском сайте.

В нем, в частности, говорится: "Согласно статье 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Поддержать внесенные Кабинетом Министров Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

2. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению.

3. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиций 12, 14 и 27 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенного в действие Указом президента Украины от 9 апреля 2021 года №151/2021, цифру и слова "1) блокирование активов ‒ временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.

4. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиции 12 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом президента Украины от 24 июня 2021 №266/2021, цифру и слова "1) блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.

5. Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 этого решения.

6. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

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В приложении к решению СНБО отмечается, что "блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественны по содержанию осуществлению права распоряжения ими" введены на 10 лет против следующих лиц: Курченко Сергей Витальевич, Янукович Виктор Федорович, Лебедев Павел Валентинович и Дерипаска Олег Владимирович.