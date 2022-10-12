РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11218 посетителей онлайн
Новости
3 332 59

Против Януковича, Лебедева, Курченко и Дерипаски введены персональные санкции, - указ Зеленского

янукович

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается: "Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования".

Читайте также: Британский бизнесмен Бонэм-Картер помогал Дерипаске обходить санкции. Его арестовали

Само решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" также опубликовано на президентском сайте.

В нем, в частности, говорится: "Согласно статье 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Поддержать внесенные Кабинетом Министров Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

2. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению.

3. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиций 12, 14 и 27 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенного в действие Указом президента Украины от 9 апреля 2021 года №151/2021, цифру и слова "1) блокирование активов ‒ временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.

4. В графе "Вид ограничительного мероприятия (в соответствии с Законом Украины "О санкциях")" позиции 12 приложения 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом президента Украины от 24 июня 2021 №266/2021, цифру и слова "1) блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключить.

5. Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 этого решения.

6. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Читайте также: Зеленский на заседании G7: Энергетический сектор РФ нужно заблокировать санкциями

В приложении к решению СНБО отмечается, что "блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественны по содержанию осуществлению права распоряжения ими" введены на 10 лет против следующих лиц: Курченко Сергей Витальевич, Янукович Виктор Федорович, Лебедев Павел Валентинович и Дерипаска Олег Владимирович.

Автор: 

Дерипаска Олег (82) Зеленский Владимир (20239) Лебедев Павел (136) санкции (11258) Янукович Виктор (30785) Курченко Сергей (485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
10 000 украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину, чтобы воевать. Это уже вторая группа военнослужащих , завершившая обучение в Великобритании.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32
+22
А против Коломойского, дЕрьмака,Ахметова, Пинчука, квартала 95, и прочей сволочи санкции будут?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32
+17
Астанавітєсь!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Астанавітєсь!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:31 Ответить
якби ще оту картинку "Астанавітесь!"
показать весь комментарий
12.10.2022 20:33 Ответить
А чего интересно ,только на 10 лет ( санкции)
показать весь комментарий
13.10.2022 05:35 Ответить
10 000 украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину, чтобы воевать. Это уже вторая группа военнослужащих , завершившая обучение в Великобритании.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить
Маманя!!!!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:37 Ответить
Нехай щастить, хлопці! Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям!!!!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:43 Ответить
Ні фігааааааааааа, оце потужно.............ну всьо, тепер їм торба
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить
А против Коломойского, дЕрьмака,Ахметова, Пинчука, квартала 95, и прочей сволочи санкции будут?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить
А хто це?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:34 Ответить
це боси найвеличнішошо походу....
показать весь комментарий
12.10.2022 20:36 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:55 Ответить
Зеленский только в половину меньше
показать весь комментарий
12.10.2022 21:05 Ответить
Та да,о чём же это я, ведь это жёны Цезаря. И они вне подозрения.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:35 Ответить
Та ви шо??? Не на часі! Дороги треба будувати!
Та й де ж вони "харчєваться будут" так, що б "і внукам хватіло"?
То ж не "бариги", а "новьіє ліца"!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:32 Ответить
своїм все!!!
а остальні, пішли наххххх.й
цей принцип існує вже 3 роки
показать весь комментарий
12.10.2022 23:12 Ответить
а проти Бені?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:33 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:48 Ответить
а де ж тепер столуваться буде абхазька мавпа агрохімія? невже на зп депутута виживе ущербне?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:34 Ответить
буде худнути
показать весь комментарий
12.10.2022 20:41 Ответить
Вас шановна десь не було давненько, мабуть борщ варила?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:45 Ответить
інші теми))
показать весь комментарий
12.10.2022 20:47 Ответить
Ага, ну-ну , але ж і Україна понад усе!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:52 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:50 Ответить
як,блєать,удобно...
а можна спочатку трахнути тих,хто поруч?не за порєбріком..
показать весь комментарий
12.10.2022 20:34 Ответить
А до речі, не по темі - А Де САВІК ШУСТРИЙ???
показать весь комментарий
12.10.2022 20:35 Ответить
оппа! Вову застукали! ))
показать весь комментарий
12.10.2022 20:36 Ответить
Зажучили
показать весь комментарий
12.10.2022 20:53 Ответить
Скільки років пройшло і тільки сьогодні згадали !! Я - націоналіст !
Чому шоколадна-дупа , коли була при владі не запровадила отакі санкції !??
показать весь комментарий
12.10.2022 20:37 Ответить
ти поц патєрпєвший а не націоналіст.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:40 Ответить
****** це твоє дівоче прізвище?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:47 Ответить
я не порохобот але.... бізнес і нічого зайвого....
показать весь комментарий
12.10.2022 20:40 Ответить
не порохобот?...а чий ти бот?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:46 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:59 Ответить
Розумію ваш запал і обурення.Але чому пана Зеленського називаєте "шоколадна дупа" ?????
Хоча....вам видніше.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/es-skasuvav-sanktsii-proti-yanukovicha-ta-pshonki-za-roztratu-derzhkoshtiv%3famp https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/es-skasuvav-sanktsii-proti-yanukovicha-ta-pshonki-za-roztratu-derzhkoshtiv%3famp

показать весь комментарий
12.10.2022 21:14 Ответить
Дивно ЗЄрмаки працевлаштовують людей Януковича і вводять санкції проти самого Януковича.

Може Подоляка чи Татарова під санкції?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:39 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:42 Ответить
Януковича?!!
8 років я гадав, що в нього імунитет.
Щось у лісі здохло. Чи в ОП?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:46 Ответить
Та це приблизно як повідомити про підозру гандонам, які знаходяться в лаптєстані.
Імітація діяльності.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:47 Ответить
Знов ці нікчемні рішення рнбо. Будь який суд їх зніме й не засміється. Це як і заборона партій - кидалово для лохів.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:47 Ответить
Не указ, а просто бімба, як колись казав азіров!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:55 Ответить
Чергова зелена фуєта...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:00 Ответить
Мураєв не в списку піся того як Зеленського мали усунути від влади росіяни мураєва мали класти президентом а влада до тепер соплі жує
показать весь комментарий
12.10.2022 21:00 Ответить
После нашего артобстрела русня собирает в чёрные целлофановые мешки ошмётки своих "коллег".
-Всё собрали?- спрашивает рядовых приехавший майор.
-Так точно, кажется всё.
-Ну, теперь пусть в ростовском морге мозги себе ****, а мне *****, что у них одно ДНК в трёх мешках оказалось!т
показать весь комментарий
12.10.2022 21:03 Ответить
Йолка! Аналья!
показать весь комментарий
12.10.2022 21:27 Ответить
Абрамович !?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:29 Ответить
Де підозра Портнову, за його розстрільні списки? Чому майно росолігархів в Україні не конфісковане?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:32 Ответить
а як же дружок Садового - Фрідман?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:34 Ответить
Чи будуть введені санкції проти тих, кого можна дістати?
Чи будемо і далі в квартал гратися?
Теж стосується і прокуратури. Виписує підозри тим, до кого ніколи не дотягнеться.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:35 Ответить
А как там беня, пинчук, ахметов и остальные Пи...сы и чьи интересы теперь будет пропихивать Хламидия???
показать весь комментарий
12.10.2022 21:39 Ответить
А Фридман?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:06 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 22:15 Ответить
Дід Микола

@malitskiy_

·

https://twitter.com/malitskiy_/status/1580156325828653056 7 ч

1/2 Британський бізнесмен Бонем Картер заарештований. Бо допомагав одному із гаманців путіна обходити санкції.
Очільник фракції "Слуга народа" теж лобіював зняття санкцій з гаманця путіна. Не арештований.

Продовжує перебувати на високій посаді. І поза критикою яйценосців. Чому?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:16 Ответить
А де лужніковські, невже стали священною коровою для дерьмака.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:06 Ответить
Удобно - по факту ниуя не сделать зато приятное народу сказать. Как всегда, впрочем
показать весь комментарий
13.10.2022 01:06 Ответить
Невже це тільки зараз можна було зробити ?
показать весь комментарий
13.10.2022 06:59 Ответить
 
 