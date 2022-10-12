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Новости Санкции против России
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Британский бизнесмен Бонэм-Картер помогал Дерипаске обходить санкции. Его арестовали

дерипаска,олег

В Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции.

Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

США намерены потребовать экстрадиции задержанного.

Следствие считает, что Бонэм-Картер осуществлял платежи за американскую недвижимость Дерипаски и пытался нелегально вывезти принадлежащие российскому олигарху произведения искусства из США за границу.

По данным следствия, в 2021 году Бонэм-Картер перевел около $1 млн с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на банковский счет в Нью-Йорке для компании Gracetown Inc, управляющей жилой недвижимостью Дерипаски в США.

Читайте: Нет гарантий, что мы зафиксируем подготовку России к ядерному удару, - глава спецслужбы Британии Флеминг

Бонэм-Картеру инкриминируют три уголовных правонарушения: сговор с целью нарушения и обхода санкций США, нарушение санкционного законодательства и мошенничество с использованием электронных средств.

Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

62-летний британец работает на Дерипаску с 2003 года и, среди прочего, руководил имениями олигарха в Великобритании и Евросоюзе, включая дом на Белгрейв-сквер в Лондоне.

Также читайте: Российского олигарха Дерипаску могут посадить в США на 20 лет за уклонение от санкций

Даже после введения санкций против Дерипаски Бонэм-Картер продолжил работать на олигарха и в своих электронных письмах называл его "боссом".

арест (10454) Великобритания (4922) Дерипаска (81) олигарх (1027) россия (95361) санкции (11257) США (26401)


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Топ комментарии
+35
Коли заарештують обізяну в нас?
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12.10.2022 11:01
+15
Тільки-но по нашому окопаційному радіо сказали, що на кримському мості в результаті "теракту" скончаляся ще одна людина - суддя московського суду!
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12.10.2022 11:02
+12
первый пошел
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12.10.2022 11:01
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Коли заарештують обізяну в нас?
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12.10.2022 11:01 Ответить
Напевне Штатам варто було б попросити, як це зробили сиововно цього Бонема-Картера. Впевнений, шо саме тепер у Штатів є аргументи для Зєлєнского. Щодо уього Бонема-Картера, то його арешт і сподіваюся - вирок і термін років 20 змусять інших добре замислитись, чи варто виконувати вказівки кчцапськиз босів, чи ну їх на*уй.
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12.10.2022 11:21 Ответить
Вот это справедливость ‼️А АРОХЛАМидия🦠🐒 письма слезные писал в защиту кошелька№1 ***** Абрамовича , д'ерьмак 8 месяцев блокирует арест имущества рашистских одихарковнатерритррии Украины‼️
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12.10.2022 12:18 Ответить
Про абрамовича подбав зеленський.https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/
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12.10.2022 13:16 Ответить
з язика зняв
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12.10.2022 17:47 Ответить
первый пошел
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12.10.2022 11:01 Ответить
Это должно происходить в Украине‼️‼️‼️‼️‼️
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12.10.2022 12:20 Ответить
Это должно происходить в Украине‼️‼️‼️‼️‼️
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12.10.2022 12:26 Ответить
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12.10.2022 11:02 Ответить
А иог яким боком .
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12.10.2022 11:02 Ответить
Сидит на нескольких стульях враскоряку.
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12.10.2022 11:06 Ответить
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12.10.2022 11:11 Ответить
спецслужбы как раз очень любят вербовать в таких клубах по интересах: клубы рокеров, йогов, качков, занятий карате и т.д. (вспомните клубы "Ночные волки" или харьковский "Оплот")

Не удивлюсь если и в клубах "анонимных алкоголиков" они работают (потому что там можно все узнать о вербуемом обьекте а также влиять на его убеждения) И людьми, у которых есть зависимости, очень легко управлять....
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12.10.2022 11:20 Ответить
Тільки-но по нашому окопаційному радіо сказали, що на кримському мості в результаті "теракту" скончаляся ще одна людина - суддя московського суду!
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12.10.2022 11:02 Ответить
Она, эта людына, там на мосту все это время валялась? Впрочем, не удивительно как для кацапов.
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12.10.2022 11:07 Ответить
Людина, чи суддя мацковського суду? Чи людина і суддя московського суду?
Уточніть, будь ласка.
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12.10.2022 13:07 Ответить
мама так и не смогла научить маленького Грема не водиться с дурной компанией.
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12.10.2022 11:05 Ответить
Хорошо, однако, работать на Дерипаску. Обычный британский лощеный дворецкий становится миллионером.(управлял поместьями русского магната)
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12.10.2022 11:06 Ответить
О, неплохие так-то сроки. Адвокаты конечно подрежут их, но тут основное наказание в том, что юридические услуги даже в случае победы в суде никто не компенсирует. И эти люди потеряют очень много своих денег. И это запугает остальных помогать кацапам. Вот нам надо брать пример с такой судебной системы. Не просто сделать так, чтобы угрожало 20 лет только за ерунду какую-то, но и всегда обязывать платить очень много адвокатам и без этого никак. Сразу народ станет вести себя законопослушнее, а не как сейчас дал на лапу судье ленд крузер и все, свободен.
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12.10.2022 11:07 Ответить
Свідок -- ви знаєте шо вам буде за неправдиві показання . Да -- Беху обіцяли .
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12.10.2022 11:17 Ответить
А у нас Беня все еще на свободе
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12.10.2022 11:08 Ответить
Бєня Казламойскій-свящєнная карова...
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12.10.2022 11:20 Ответить
А може бартером на хаймарси?
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12.10.2022 11:41 Ответить
Не можна трогати по стану здоровья - бо він не те що йогою не займається, а навідь і не робить банальні присидання зранку!
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12.10.2022 11:21 Ответить
он ещё и йогом был?
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12.10.2022 11:08 Ответить
У нас за таке треба половину працівників ОП пересадити
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12.10.2022 11:10 Ответить
Йог не йог, єслі якшався з дєріпаской --- в тюрму.
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12.10.2022 11:12 Ответить
Арахамію теж треба, по аналогії
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12.10.2022 11:15 Ответить
У нас есть такой дурачок Аграхимия, - в открытую паспортами Украины барыгует? Когда он до Деда Лукьяна сядет?
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12.10.2022 11:16 Ответить
Йога то за що?
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12.10.2022 11:17 Ответить
Саме це й хотів запитати! У ціх англосаксів і їх посіпак зовсім намає нічого людяного!!!
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12.10.2022 11:18 Ответить
Жажда наживы затмила разум...
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12.10.2022 11:18 Ответить
Він йог?
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12.10.2022 11:19 Ответить
Чи то білоруською?
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12.10.2022 11:20 Ответить
Прикиньте, який негідник!
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12.10.2022 11:20 Ответить
коли того чорнопикого виродка хламідію заарештують за подібний злочин?
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12.10.2022 11:32 Ответить
Йога заарештували - кога, блин...
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12.10.2022 11:38 Ответить
Ёга.
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12.10.2022 11:43 Ответить
Интересно: актриса Хелена Бонем-Картер имеет к этому бизнесмену какое-то отношение?
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12.10.2022 11:47 Ответить
наскільки бачу,то ні.У Хелени в родині є один Грем,але то старенький 83 річний геолог.
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12.10.2022 13:44 Ответить
я теж подивився, та нічого спільного не знайшов.
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12.10.2022 14:00 Ответить
А актіви деріпаски в Україні вже націоналізували ? Цікаво знати, як Деріпаска їх заграбастав . Не даремно Чечетов із Окна сиганув, а Семенюк застрелилась из ружья
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12.10.2022 12:15 Ответить
В дерипаски пика, як в бандюка з кацапських фільмів.
Проте, чому "як"?
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12.10.2022 13:09 Ответить
Напомніть, а скільки в нас таких арештантів? Мабуть зеро?
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12.10.2022 13:38 Ответить
 
 