Британский бизнесмен Бонэм-Картер помогал Дерипаске обходить санкции. Его арестовали

В Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции.

Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

США намерены потребовать экстрадиции задержанного.

Следствие считает, что Бонэм-Картер осуществлял платежи за американскую недвижимость Дерипаски и пытался нелегально вывезти принадлежащие российскому олигарху произведения искусства из США за границу.

По данным следствия, в 2021 году Бонэм-Картер перевел около $1 млн с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на банковский счет в Нью-Йорке для компании Gracetown Inc, управляющей жилой недвижимостью Дерипаски в США.

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Бонэм-Картеру инкриминируют три уголовных правонарушения: сговор с целью нарушения и обхода санкций США, нарушение санкционного законодательства и мошенничество с использованием электронных средств.

Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

62-летний британец работает на Дерипаску с 2003 года и, среди прочего, руководил имениями олигарха в Великобритании и Евросоюзе, включая дом на Белгрейв-сквер в Лондоне.

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Даже после введения санкций против Дерипаски Бонэм-Картер продолжил работать на олигарха и в своих электронных письмах называл его "боссом".