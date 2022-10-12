Британський бізнесмен Бонем-Картер допомагав Дерипасці обходити санкції. Його заарештували
У Великій Британії затримали бізнесмена Грема Бонем-Картера. Американське слідство підозрює, що він допомагав російському мільярдеру Олегу Дерипасці обходити санкції.
Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
США збираються вимагати екстрадиції затриманого.
Слідство вважає, що Бонем-Картер здійснював платежі за американську нерухомість Дерипаски та намагався нелегально вивезти твори мистецтва, які належать російському олігарху, зі США за кордон.
За даними слідства, у 2021 році Бонем-Картер перевів близько $1 млн з російського банківського рахунку компанії, яку він контролював від імені Дерипаски, на банківський рахунок у Нью-Йорку для компанії Gracetown Inc, яка керує житловою нерухомістю Дерипаски у США.
Бонем-Картеру інкримінують три кримінальних правопорушення: змову з метою порушення та обходу санкцій США, порушення санкційного законодавства та шахрайство з використанням електронних засобів.
Кожне з них передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
62-річний британець працює на Дерипаску з 2003 року і, з-поміж іншого, керував маєтками олігарха у Великій Британії та Євросоюзі, включно з будинком на Белгрейв-сквер у Лондоні.
Навіть після запровадження санкцій проти Дерипаски Бонем-Картер продовжив працювати на олігарха й у своїх електронних листах називав його "босом".
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Не удивлюсь если и в клубах "анонимных алкоголиков" они работают (потому что там можно все узнать о вербуемом обьекте а также влиять на его убеждения) И людьми, у которых есть зависимости, очень легко управлять....
Уточніть, будь ласка.
Проте, чому "як"?