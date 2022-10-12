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Новини Санкції проти Росії
13 120 44

Британський бізнесмен Бонем-Картер допомагав Дерипасці обходити санкції. Його заарештували

дерипаска,олег

У Великій Британії затримали бізнесмена Грема Бонем-Картера. Американське слідство підозрює, що він допомагав російському мільярдеру Олегу Дерипасці обходити санкції.

Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

США збираються вимагати екстрадиції затриманого.

Слідство вважає, що Бонем-Картер здійснював платежі за американську нерухомість Дерипаски та намагався нелегально вивезти твори мистецтва, які належать російському олігарху, зі США за кордон.

За даними слідства, у 2021 році Бонем-Картер перевів близько $1 млн з російського банківського рахунку компанії, яку він контролював від імені Дерипаски, на банківський рахунок у Нью-Йорку для компанії Gracetown Inc, яка керує житловою нерухомістю Дерипаски у США.

Читайте: Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про скасування санкцій, - Bloomberg

Бонем-Картеру інкримінують три кримінальних правопорушення: змову з метою порушення та обходу санкцій США, порушення санкційного законодавства та шахрайство з використанням електронних засобів.

Кожне з них передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

62-річний британець працює на Дерипаску з 2003 року і, з-поміж іншого, керував маєтками олігарха у Великій Британії та Євросоюзі, включно з будинком на Белгрейв-сквер у Лондоні.

Також читайте: Італія заморозила нерухомість російських олігархів Худайнатова та Берьозкіна, - Reuters

Навіть після запровадження санкцій проти Дерипаски Бонем-Картер продовжив працювати на олігарха й у своїх електронних листах називав його "босом".

Автор: 

арешт (2520) Велика Британія (5541) Дерипаска (237) олігарх (930) росія (64911) санкції (11763) США (22473)


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Топ коментарі
+35
Коли заарештують обізяну в нас?
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12.10.2022 11:01
+15
Тільки-но по нашому окопаційному радіо сказали, що на кримському мості в результаті "теракту" скончаляся ще одна людина - суддя московського суду!
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12.10.2022 11:02
+12
первый пошел
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12.10.2022 11:01
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Коли заарештують обізяну в нас?
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Напевне Штатам варто було б попросити, як це зробили сиововно цього Бонема-Картера. Впевнений, шо саме тепер у Штатів є аргументи для Зєлєнского. Щодо уього Бонема-Картера, то його арешт і сподіваюся - вирок і термін років 20 змусять інших добре замислитись, чи варто виконувати вказівки кчцапськиз босів, чи ну їх на*уй.
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12.10.2022 11:21 Відповісти
Вот это справедливость ‼️А АРОХЛАМидия🦠🐒 письма слезные писал в защиту кошелька№1 ***** Абрамовича , д'ерьмак 8 месяцев блокирует арест имущества рашистских одихарковнатерритррии Украины‼️
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12.10.2022 12:18 Відповісти
Про абрамовича подбав зеленський.https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/
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12.10.2022 13:16 Відповісти
з язика зняв
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12.10.2022 17:47 Відповісти
первый пошел
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Это должно происходить в Украине‼️‼️‼️‼️‼️
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12.10.2022 12:20 Відповісти
Это должно происходить в Украине‼️‼️‼️‼️‼️
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12.10.2022 12:26 Відповісти
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12.10.2022 11:02 Відповісти
А иог яким боком .
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Сидит на нескольких стульях враскоряку.
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12.10.2022 11:06 Відповісти
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12.10.2022 11:11 Відповісти
спецслужбы как раз очень любят вербовать в таких клубах по интересах: клубы рокеров, йогов, качков, занятий карате и т.д. (вспомните клубы "Ночные волки" или харьковский "Оплот")

Не удивлюсь если и в клубах "анонимных алкоголиков" они работают (потому что там можно все узнать о вербуемом обьекте а также влиять на его убеждения) И людьми, у которых есть зависимости, очень легко управлять....
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12.10.2022 11:20 Відповісти
Тільки-но по нашому окопаційному радіо сказали, що на кримському мості в результаті "теракту" скончаляся ще одна людина - суддя московського суду!
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Она, эта людына, там на мосту все это время валялась? Впрочем, не удивительно как для кацапов.
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12.10.2022 11:07 Відповісти
Людина, чи суддя мацковського суду? Чи людина і суддя московського суду?
Уточніть, будь ласка.
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12.10.2022 13:07 Відповісти
мама так и не смогла научить маленького Грема не водиться с дурной компанией.
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12.10.2022 11:05 Відповісти
Хорошо, однако, работать на Дерипаску. Обычный британский лощеный дворецкий становится миллионером.(управлял поместьями русского магната)
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12.10.2022 11:06 Відповісти
О, неплохие так-то сроки. Адвокаты конечно подрежут их, но тут основное наказание в том, что юридические услуги даже в случае победы в суде никто не компенсирует. И эти люди потеряют очень много своих денег. И это запугает остальных помогать кацапам. Вот нам надо брать пример с такой судебной системы. Не просто сделать так, чтобы угрожало 20 лет только за ерунду какую-то, но и всегда обязывать платить очень много адвокатам и без этого никак. Сразу народ станет вести себя законопослушнее, а не как сейчас дал на лапу судье ленд крузер и все, свободен.
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12.10.2022 11:07 Відповісти
Свідок -- ви знаєте шо вам буде за неправдиві показання . Да -- Беху обіцяли .
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12.10.2022 11:17 Відповісти
А у нас Беня все еще на свободе
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12.10.2022 11:08 Відповісти
Бєня Казламойскій-свящєнная карова...
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12.10.2022 11:20 Відповісти
А може бартером на хаймарси?
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12.10.2022 11:41 Відповісти
Не можна трогати по стану здоровья - бо він не те що йогою не займається, а навідь і не робить банальні присидання зранку!
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12.10.2022 11:21 Відповісти
он ещё и йогом был?
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12.10.2022 11:08 Відповісти
У нас за таке треба половину працівників ОП пересадити
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12.10.2022 11:10 Відповісти
Йог не йог, єслі якшався з дєріпаской --- в тюрму.
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12.10.2022 11:12 Відповісти
Арахамію теж треба, по аналогії
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12.10.2022 11:15 Відповісти
У нас есть такой дурачок Аграхимия, - в открытую паспортами Украины барыгует? Когда он до Деда Лукьяна сядет?
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12.10.2022 11:16 Відповісти
Йога то за що?
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12.10.2022 11:17 Відповісти
Саме це й хотів запитати! У ціх англосаксів і їх посіпак зовсім намає нічого людяного!!!
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12.10.2022 11:18 Відповісти
Жажда наживы затмила разум...
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12.10.2022 11:18 Відповісти
Він йог?
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12.10.2022 11:19 Відповісти
Чи то білоруською?
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12.10.2022 11:20 Відповісти
Прикиньте, який негідник!
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12.10.2022 11:20 Відповісти
коли того чорнопикого виродка хламідію заарештують за подібний злочин?
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12.10.2022 11:32 Відповісти
Йога заарештували - кога, блин...
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12.10.2022 11:38 Відповісти
Ёга.
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12.10.2022 11:43 Відповісти
Интересно: актриса Хелена Бонем-Картер имеет к этому бизнесмену какое-то отношение?
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12.10.2022 11:47 Відповісти
наскільки бачу,то ні.У Хелени в родині є один Грем,але то старенький 83 річний геолог.
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12.10.2022 13:44 Відповісти
я теж подивився, та нічого спільного не знайшов.
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12.10.2022 14:00 Відповісти
А актіви деріпаски в Україні вже націоналізували ? Цікаво знати, як Деріпаска їх заграбастав . Не даремно Чечетов із Окна сиганув, а Семенюк застрелилась из ружья
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12.10.2022 12:15 Відповісти
В дерипаски пика, як в бандюка з кацапських фільмів.
Проте, чому "як"?
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12.10.2022 13:09 Відповісти
Напомніть, а скільки в нас таких арештантів? Мабуть зеро?
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12.10.2022 13:38 Відповісти
 
 