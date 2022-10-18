ПЦУ разрешила епархиям отмечать Рождество по Новоюлианскому календарю 25 декабря

Православная церковь Украины разрешила епархиям в 2022 году проводить богослужения на Рождество по Новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.

Согласно сообщению, 18 октября состоялось заседание Священного синода ПЦУ. На нем, среди прочего, было принято решение "О возможности совершения богослужения в честь Рождества по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года".

Церковь говорит, что приняла во внимание многочисленные запросы и учла дискуссию, которая в течение многих лет идет в Церкви и в обществе.

"Предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста".

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