ПЦУ разрешила епархиям отмечать Рождество по Новоюлианскому календарю 25 декабря
Православная церковь Украины разрешила епархиям в 2022 году проводить богослужения на Рождество по Новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.
Согласно сообщению, 18 октября состоялось заседание Священного синода ПЦУ. На нем, среди прочего, было принято решение "О возможности совершения богослужения в честь Рождества по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года".
Церковь говорит, что приняла во внимание многочисленные запросы и учла дискуссию, которая в течение многих лет идет в Церкви и в обществе.
"Предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста".
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То вата, аби був привід забухати, гуляють й 25 й 1 й 7 й 13 й 23 .... День взятія Бастілії даром прашьол....
новоюліанський точніший григоріанського в тищу раз
Так званий "новоюліанський" календар "точніший" за григоріанський чисто умовно, оскільки різниця в 1 добу порівняно з астрономічним часом накопичиться в новоюліанському календарі за 43500 р., а в григоріанському - за 3200 років. Але ці цифри умовні, оскільки астрономічний час не є абсолютом - рух Землі по орбіті збурюється впливом інших планет.
"Фішка" в тому, що (читайте Вікіпедію) новоюліанський календар було розроблено виключно для того щоб не співпадати з григоріанським (яким користується, зокрема, УГКЦ). Таким чином, вказана постанова ПЦУ забиває клин між єднанням двох патріотичних українских церков.
Чому не можна просто святкувати Різдво разом із усім християнським світом? Чому потрібно придумувати чергову дурню, за яку вчепляться "православні суки" і інші українофоби?
увесь твій праведний гнів повертається тобі, потороча
от тільки яка православнута **** тобі аж дві вподобайки тицьнула?
бо дід/баби - католики
ЗІ. єслі шо, Житомирщина.
100 грам на Новий рік із чистою совістю
це аргумент !
святкується у всіх у різний час, але сенс один - Відродження
Хоча я можу й помилятися.
Але Новий рік ми святкуємо за нови стилем (за старим - 13-го), а Різдво - за старим. Наче так.
Та й в житті саме так.
Історія і теологія - не моє, тому й сказав, що можу помилятися. Але ж цікаво!
Сподіваюсь, що не образив вас своїм дописом.
Зокрема, 25.12 святкують: Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.
А 7.01 святкують значно менше православних церков - Православна Церква України, Єрусалимський патріархат, російська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська апостольська автокефальна православна церква, Польська автокефальна православна церква
- Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата......, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан кощунственными именами; у него было семь голов и десять рогов. 4 Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша,
Наприклад, виявилось, що Управління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов'язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.
Отже, дивіться документи (їх багато, запасітьсяся терпінням):
При цьому з послання фактично випливає, що у щоденних жертвах російських ракетних ударів в 21-му столітті, винні ********** більшовики, які, за версією Кремля, і "створили Україну". А треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.Натомість 11 травня 2022 року - в самий розпал так званої "спецоперації" - патріарх Кирило запрошує всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання.
Не забувають представники релігійних організацій РПЦ та УПЦ МП "по старій пам'яті" обмінюватися і вітаннями з нагоди різних свят. А таких свят багато - від хіротонії до Великодня.
Водночас окрім загальних побажань "миру у всьому світі", не можна не виділити документ про те, як РПЦ обґрунтовує збройну агресію напередодні вторгнення в Україну. Нібито церква і визнає війну та вбивства злом, але з певними "винятками". Причому трактувати ці виключення можна так широко, що під них може потрапляти буквально все.
Так, "Церква не забороняє своїм чадам брати участь у бойових діях, якщо йдеться про захист Вітчизни та відновлення справедливості". Є навіть посилання на правило святого Афанасія Великого, що вбивати ворогів на брані "і законно, і похвали гідно". І взагалі молитва за воїнів є стійкою церковною практикою.
А слова московського Філарета: "Ухиляючись від смерті за честь віри та за свободу Вітчизни, ти помреш злочинцем чи рабом; помри за віру та Батьківщину - ти приймеш життя та вінець на небі" взагалі можна повісити на стендах російських військкоматів.
Видання звертає увагу на те, що цю проблему з колаборантами в УПЦ МП, хоч і крізь зуби, https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds&t=1362s нарешті визнали в Офісі президента. Але для її вирішення треба підготувати відповідний законопроєкт з усіма процедурами, продираючись з боями через спротив церковного лобі. Тим часом так звані українські священники й далі спілкуються зі своїми московськими патронами, і не факт, що ці контакти обмежуються вітаннями зі святами та ювілеями.
Під час оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей у кремлівській залі були присутні явно дуже задоволені "возз'єднанням" митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), а також архимандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.
- Ты шо Абраша, мы же иудеи, рождество не празднуем.
- А шо тут такого, если два еврея выпьют за день рождения третьего
Если по Григорианскому-7янв Рождество.14янв-Новый год
Нельзя -один праздник по одному календарю.другой-по другому...
Чему "старий новийрiк" святкують а" старе Рiздво нi?
Юліанський календар (старий) - 7 Різдво, 14 НР
Перечитайте уважно, що Ви написали у першому дописі
От тільки більшість користується григоріанським календарем, а православні - юліанським
Не гадав, що треба пояснювати речі, які вочевидь не потребують жодного пояснення...
Ви - це хто? Ви до мене особисто? Мені не треба нічого пояснювати, якщо що. Якщо Ви перечитаєте ще раз мій попередній допис (уважно перечитаєте), то побачите що це я пояснюю Вам.
Та хочу сказати, що пересічному громадянину, який вважає себе вірянином, треба лише знати, у яку дату підняти рюмку за свято))) Він оцима підрахунками дат не дуже переймається.
Але з цим - не до мене.