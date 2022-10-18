РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5416 посетителей онлайн
Новости
10 989 72

ПЦУ разрешила епархиям отмечать Рождество по Новоюлианскому календарю 25 декабря

різдво

Православная церковь Украины разрешила епархиям в 2022 году проводить богослужения на Рождество по Новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.

Согласно сообщению, 18 октября состоялось заседание Священного синода ПЦУ. На нем, среди прочего, было принято решение "О возможности совершения богослужения в честь Рождества по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года".

Церковь говорит, что приняла во внимание многочисленные запросы и учла дискуссию, которая в течение многих лет идет в Церкви и в обществе.

"Предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) решил: там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста".

Читайте также: ПЦУ впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей

Автор: 

Рождество (381) ПЦУ (788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Там не только Рождество там все праздники надо отмечать со всем миром а не с касапскими сатанистами.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:08
+31
По логіці якщо літочислення йде від Різдва, то має бути спочатку Різдво, а потім Новий рік...
показать весь комментарий
18.10.2022 20:12
+30
Маленький однак потужний крок до від рашистів з їхнім совковим сатанатом до цивілізованих країн.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маячня..скільки років поспіль вже таке є..
показать весь комментарий
18.10.2022 20:05 Ответить
Українці спокон віку святкували Різдво 25 грудня, потім московити заборонили, а після 91 року, знову масово пачали святкувати 25.
То вата, аби був привід забухати, гуляють й 25 й 1 й 7 й 13 й 23 .... День взятія Бастілії даром прашьол....
показать весь комментарий
18.10.2022 21:02 Ответить
а я про що
показать весь комментарий
18.10.2022 21:08 Ответить
доречі, я не про весь календар..з бастілею, комуною..але 8 березня святкуємо всі..день народження чоловіка))
показать весь комментарий
18.10.2022 21:13 Ответить
Тут мається на увазі, що буде проводитись богослужіння на честь Різдва Христового. Раніше богослужіння не проводилось. А без цього свято - не свято.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:19 Ответить
то декілька років вже проводять..й не тільки на Західній
показать весь комментарий
18.10.2022 21:42 Ответить
на День взяття Бастилії в мене День Народження ! тож парад на Елисейских полях на мою честь !
показать весь комментарий
18.10.2022 23:43 Ответить
до сих пір користувалися юліанським (старий стиль)
новоюліанський точніший григоріанського в тищу раз
показать весь комментарий
18.10.2022 21:05 Ответить
Перш ніж писати дурню, ознайомився б із першоджерелами.

Так званий "новоюліанський" календар "точніший" за григоріанський чисто умовно, оскільки різниця в 1 добу порівняно з астрономічним часом накопичиться в новоюліанському календарі за 43500 р., а в григоріанському - за 3200 років. Але ці цифри умовні, оскільки астрономічний час не є абсолютом - рух Землі по орбіті збурюється впливом інших планет.

"Фішка" в тому, що (читайте Вікіпедію) новоюліанський календар було розроблено виключно для того щоб не співпадати з григоріанським (яким користується, зокрема, УГКЦ). Таким чином, вказана постанова ПЦУ забиває клин між єднанням двох патріотичних українских церков.

Чому не можна просто святкувати Різдво разом із усім християнським світом? Чому потрібно придумувати чергову дурню, за яку вчепляться "православні суки" і інші українофоби?
показать весь комментарий
18.10.2022 22:53 Ответить
гарна іллюстрація ефекту Даннінґа-Крюґера)
увесь твій праведний гнів повертається тобі, потороча
от тільки яка православнута **** тобі аж дві вподобайки тицьнула?
показать весь комментарий
20.10.2022 10:48 Ответить
тю... в мене з поконвіку різдво було 25 грудня...
бо дід/баби - католики

ЗІ. єслі шо, Житомирщина.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:28 Ответить
У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

100 грам на Новий рік із чистою совістю
це аргумент !
показать весь комментарий
18.10.2022 21:34 Ответить
Ви не пам'ятаєте хто придумав новий рік?))
показать весь комментарий
18.10.2022 21:38 Ответить
Новий рік це календарне свято всіх часів і народів
святкується у всіх у різний час, але сенс один - Відродження
показать весь комментарий
18.10.2022 22:12 Ответить
Там не только Рождество там все праздники надо отмечать со всем миром а не с касапскими сатанистами.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:08 Ответить
Як на мене, то це більш логічно: спочатку народження, а потім святкування. Ніхто ж не святкує за тиждень до народження...
Хоча я можу й помилятися.
Але Новий рік ми святкуємо за нови стилем (за старим - 13-го), а Різдво - за старим. Наче так.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:10 Ответить
По логіці якщо літочислення йде від Різдва, то має бути спочатку Різдво, а потім Новий рік...
показать весь комментарий
18.10.2022 20:12 Ответить
Можливо й так, але чому ж тоді що за старим стилем, що за новим - Різдво передує Новому року?
Та й в житті саме так.
Історія і теологія - не моє, тому й сказав, що можу помилятися. Але ж цікаво!
показать весь комментарий
18.10.2022 21:16 Ответить
Не даєш ради зрозуміти елементарні речі- то й не підскакуй отут, людей не сміши і сам не ганьбися... А матчасть все ж трохи вчи... Знатимеш, які букви натискати...
показать весь комментарий
18.10.2022 21:21 Ответить
Ну так правильно, якщо літочислення йде від Різдва, значить Різдво мусить передувати Новому року...
показать весь комментарий
18.10.2022 21:22 Ответить
Йой! Я не так зрозумів вас, пане! Бо тут якесь прикацаплене собі на бояру заробляє - збило з пантелику.
Сподіваюсь, що не образив вас своїм дописом.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:34 Ответить
Новий рік це восьмий день від Різдва. На восьмий день проводять обрізання.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:36 Ответить
Це так. І коли обрізання Ісуса (Новий Рік) раптом виявилось ще перед народженням (Різдво за юліаньским літописом), це, м'яко кажучі, трохи дивно))) Але, звичайно, лише для того, хто розуміє сенс усього цього
показать весь комментарий
19.10.2022 01:08 Ответить
а у попів є таке свято "новий рік"?
показать весь комментарий
18.10.2022 21:32 Ответить
Треба збуватися всіх атрибутів кацапського світу. Нехай собі живуть в своєму власному вигаданому світі.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:12 Ответить
Маленький однак потужний крок до від рашистів з їхнім совковим сатанатом до цивілізованих країн.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:15 Ответить
Як мовив горбачов, "процес пошол"
показать весь комментарий
18.10.2022 20:21 Ответить
Виходить не церква веде народ, а народ церкву! І на що вони розраховують, якщо не в змозі бути попереду процесу, а просто реагують. Не наважився Епіфаній раніше це зробити - тепер буде наздоганяти. Слабаки!
показать весь комментарий
18.10.2022 20:21 Ответить
так чому не приймуть Григоріанський календар
показать весь комментарий
18.10.2022 20:28 Ответить
Так паства ж не готова була.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:50 Ответить
Вони навіть зараз намагаються усидіти на двох стільцях. Якщо відзначання Нового року за новим стилем, а Різдва за старим - це маразм, то в рамках однієї церкви відзначати два різдва (пишу навмисне з маленької) - це вже повна відсутність принципів.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:54 Ответить
Відкрию секрет, у рамках православної церкви деякі патріархії чи митрополії святкують 25.12, а деякі - 7.01.
Зокрема, 25.12 святкують: Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.
А 7.01 святкують значно менше православних церков - Православна Церква України, Єрусалимський патріархат, російська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська апостольська автокефальна православна церква, Польська автокефальна православна церква
показать весь комментарий
18.10.2022 20:59 Ответить
так, але кожна окремо взята патріархія чи метрополія святкує в один певний день, або - або. а не двічі...
показать весь комментарий
18.10.2022 21:37 Ответить
Так мова про ПЦУ, а не православ'я взагалі. Якщо у відриві від контексту, то слово "митрополія" було доречнішим.
показать весь комментарий
18.10.2022 22:01 Ответить
Григоріанський хоч і значно точніший за юліанський, але при його використанні виникає казус, який століттями не влаштовував православну церкву: Христа розіп'яли ПІСЛЯ святкування єврейського Пейсаху, але якщо використовувати юліанський календар, то Пасха постійно припадатиме на дати ПІСЛЯ Пейсаху, а от якщо використовувати григоріанський, то може бути всяко (і після, і до). Це була одна з причин категоричної відмови (у минулому) православних церков не переходити на григоріанський календар.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:04 Ответить
григоріанський прийняти - визнати правоту схизматів-єретиків, бо то католицький календар. Новоюліанський точніший за григоріанський в тищу раз. В майбутньому людство прийме новоюліанський календар як загальний стандарт в світі
показать весь комментарий
18.10.2022 21:09 Ответить
Конечно, Рождество только 25. Коммунякам удалось подменить елку и Рождество на Новый Год.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:24 Ответить
Помню в молодости на курсах итальянского языка в Риме меня спросили почему у нас столько Новых годов?Сказал тогда что из-за революции.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:32 Ответить
Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошел ко мне и сказал:

- Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата......, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан кощунственными именами; у него было семь голов и десять рогов. 4 Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша,
показать весь комментарий
18.10.2022 20:36 Ответить
російське откровєніє.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:44 Ответить
Давно вже на часі
показать весь комментарий
18.10.2022 20:40 Ответить
Святкувати будь яке церковне свято паралельно з кацапськими сектантами феесбе-гундяєва западло. Ми маємо святкувати як всі ******* люди і разом з усім християнським світом.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:51 Ответить
Тим більше, що навіть серед православних більшість уже давно святкує 25 грудня разом з усім християнським світом
показать весь комментарий
18.10.2022 21:00 Ответить
наконец то! лучше поздно чем никогда
показать весь комментарий
18.10.2022 21:05 Ответить
Давно пора. Это в ублюдков пришпешников парашинского патриархата все наоборот.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:06 Ответить
На календарі ссср 1929 року дата 25.12 значиться Різдво Христове! в 1930 вже цю дату змінили...
показать весь комментарий
18.10.2022 21:32 Ответить
А от греко-католики до такого ще не прийшли. А здавалось, що їм сам Бог велів зробити це першими. Чудасія тай годі.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:39 Ответить
https://glavcom.ua/publications/dorohi-brati-ta-sestri-spisok-svjashchennikiv-z-ukrajini-jaki-dosi-sluzhat-kirilu-dokumenti-882835.html Видання "Главком" оприлюднило низку внутрішніх документів філіалу РПЦвУ (т.зв. УПЦМП) та інструкцій, які надійшли від підлеглих Кирила/Гундяєва зі столиці ворога мокші. Їх надали представники цієї секти, які мають проукраїнську позицію . Вони висловлюють обурення фактами продовження співпраці "незалежної" УПЦ з Москвою. На доказ цього редакція отримала документальні свідоцтва роботи на ворожу державу та її церкву.
Наприклад, виявилось, що Управління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов'язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.

Отже, дивіться документи (їх багато, запасітьсяся терпінням):



При цьому з послання фактично випливає, що у щоденних жертвах російських ракетних ударів в 21-му столітті, винні ********** більшовики, які, за версією Кремля, і "створили Україну". А треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.Натомість 11 травня 2022 року - в самий розпал так званої "спецоперації" - патріарх Кирило запрошує всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання.



Не забувають представники релігійних організацій РПЦ та УПЦ МП "по старій пам'яті" обмінюватися і вітаннями з нагоди різних свят. А таких свят багато - від хіротонії до Великодня.

















Водночас окрім загальних побажань "миру у всьому світі", не можна не виділити документ про те, як РПЦ обґрунтовує збройну агресію напередодні вторгнення в Україну. Нібито церква і визнає війну та вбивства злом, але з певними "винятками". Причому трактувати ці виключення можна так широко, що під них може потрапляти буквально все.
Так, "Церква не забороняє своїм чадам брати участь у бойових діях, якщо йдеться про захист Вітчизни та відновлення справедливості". Є навіть посилання на правило святого Афанасія Великого, що вбивати ворогів на брані "і законно, і похвали гідно". І взагалі молитва за воїнів є стійкою церковною практикою.
А слова московського Філарета: "Ухиляючись від смерті за честь віри та за свободу Вітчизни, ти помреш злочинцем чи рабом; помри за віру та Батьківщину - ти приймеш життя та вінець на небі" взагалі можна повісити на стендах російських військкоматів.







Видання звертає увагу на те, що цю проблему з колаборантами в УПЦ МП, хоч і крізь зуби, https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds&t=1362s нарешті визнали в Офісі президента. Але для її вирішення треба підготувати відповідний законопроєкт з усіма процедурами, продираючись з боями через спротив церковного лобі. Тим часом так звані українські священники й далі спілкуються зі своїми московськими патронами, і не факт, що ці контакти обмежуються вітаннями зі святами та ювілеями.
Під час оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей у кремлівській залі були присутні явно дуже задоволені "возз'єднанням" митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), а також архимандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:48 Ответить
- Мойша, а не выпить ли нам водочки и повод хороший -рождество,
- Ты шо Абраша, мы же иудеи, рождество не празднуем.
- А шо тут такого, если два еврея выпьют за день рождения третьего
показать весь комментарий
18.10.2022 21:49 Ответить
Подалі від москальського сатанізму.
показать весь комментарий
18.10.2022 22:20 Ответить
Весь світ святкує 25 грудня, окрім совка.
показать весь комментарий
18.10.2022 22:22 Ответить
Чудова новина! Так тримати!
показать весь комментарий
18.10.2022 22:38 Ответить
Це було би добре, бо виходить так, що у нас піст перед Різдвом, аж раптом Новий Рік, салюти, застілля, і то за тиждень до Різдва. А так, 25-го Різдво, до Нового Року піст закінчується, як в Польші, а на 6,7 січна Свято Трьох Королів
показать весь комментарий
18.10.2022 23:10 Ответить
Нарешті! Це гарна новина!
показать весь комментарий
18.10.2022 23:10 Ответить
Краще пізно, ніж з москалями.
показать весь комментарий
19.10.2022 00:23 Ответить
Если по Юлианскому календарю-25 Рождество.1янв-Новый год
Если по Григорианскому-7янв Рождество.14янв-Новый год
Нельзя -один праздник по одному календарю.другой-по другому...
показать весь комментарий
19.10.2022 00:27 Ответить
Ви літописи переплутали. Все навпаки.
показать весь комментарий
19.10.2022 01:14 Ответить
Що навпаки?тиждень мiж Рiздвом та Новим роком.Коли ми святкуемо 1го сiчня новий рiк.то коли Рiздво?
Чему "старий новийрiк" святкують а" старе Рiздво нi?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:35 Ответить
Григоріанський календар (новий)- 25 Різдво, 1 НР
Юліанський календар (старий) - 7 Різдво, 14 НР

Перечитайте уважно, що Ви написали у першому дописі
показать весь комментарий
19.10.2022 11:13 Ответить
Так.вы правы...навпаки .
показать весь комментарий
19.10.2022 12:43 Ответить
ви все напутали. В будь-якому календареві Різдво на 25 грудня, а Новий Рік на перше січня.
От тільки більшість користується григоріанським календарем, а православні - юліанським
показать весь комментарий
20.10.2022 10:53 Ответить
Хм...Ви коли до православної церкви заходите, дату змінюєте на годиннику та у смартфоні? Маю припущення, що ні. Звісно, за юліанським календарем Різдво та НР 25го та 1го. Але усі люди у повсякденні користуються григоріанським календарем (навіть православні попи), у якому ці дати юліанського припадають на 6 та 14.
Не гадав, що треба пояснювати речі, які вочевидь не потребують жодного пояснення...
показать весь комментарий
20.10.2022 13:22 Ответить
от тому і доводиться пояснювати, що ви звикаєте до стану, що забуваєте як воно є насправді
показать весь комментарий
23.10.2022 07:50 Ответить
що ви звикаєте до стану, що забуваєте як воно є насправді

Ви - це хто? Ви до мене особисто? Мені не треба нічого пояснювати, якщо що. Якщо Ви перечитаєте ще раз мій попередній допис (уважно перечитаєте), то побачите що це я пояснюю Вам.

Та хочу сказати, що пересічному громадянину, який вважає себе вірянином, треба лише знати, у яку дату підняти рюмку за свято))) Він оцима підрахунками дат не дуже переймається.
Але з цим - не до мене.
показать весь комментарий
23.10.2022 11:35 Ответить
ага, також особисто. У Вас забагато сарказму щодо розумових здібностей інших людей, що свідчить про Вашу недолугість, тому саме до Вас я і звертався, бо Ви заплутались в календарях)
показать весь комментарий
26.10.2022 18:48 Ответить
Бачу, що читати Ви зовсім не вмієте; або не можете зрозуміти, що пишуть інші. Вважав, що спілкуюсь з розумною людиною, помилився. Більш спілкуватися з ********* не бачу сенсу.
показать весь комментарий
27.10.2022 03:25 Ответить
Це чудове рішення і перший крок до переходу на новий календар.Досить святкувати Різдво і Пасху з дикими орками!
показать весь комментарий
19.10.2022 07:44 Ответить
Best wishes for https://wishes.moonzori.com/merry-christmas-wishes/ Merry Christmas
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18 Ответить
 
 