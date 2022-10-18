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ПЦУ дозволила єпархіям відзначати Різдво за новоюліанським календарем 25 грудня

різдво

Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на офіційному сайті ПЦУ. 

: Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року".

Церква каже, що взяла до уваги численні запити та враховала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.

 "Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній

Автор: 

Різдво (262) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+53
Там не только Рождество там все праздники надо отмечать со всем миром а не с касапскими сатанистами.
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18.10.2022 20:08
+31
По логіці якщо літочислення йде від Різдва, то має бути спочатку Різдво, а потім Новий рік...
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18.10.2022 20:12
+30
Маленький однак потужний крок до від рашистів з їхнім совковим сатанатом до цивілізованих країн.
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18.10.2022 20:15
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маячня..скільки років поспіль вже таке є..
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18.10.2022 20:05 Відповісти
Українці спокон віку святкували Різдво 25 грудня, потім московити заборонили, а після 91 року, знову масово пачали святкувати 25.
То вата, аби був привід забухати, гуляють й 25 й 1 й 7 й 13 й 23 .... День взятія Бастілії даром прашьол....
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18.10.2022 21:02 Відповісти
а я про що
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18.10.2022 21:08 Відповісти
доречі, я не про весь календар..з бастілею, комуною..але 8 березня святкуємо всі..день народження чоловіка))
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18.10.2022 21:13 Відповісти
Тут мається на увазі, що буде проводитись богослужіння на честь Різдва Христового. Раніше богослужіння не проводилось. А без цього свято - не свято.
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18.10.2022 21:19 Відповісти
то декілька років вже проводять..й не тільки на Західній
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18.10.2022 21:42 Відповісти
на День взяття Бастилії в мене День Народження ! тож парад на Елисейских полях на мою честь !
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18.10.2022 23:43 Відповісти
до сих пір користувалися юліанським (старий стиль)
новоюліанський точніший григоріанського в тищу раз
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18.10.2022 21:05 Відповісти
Перш ніж писати дурню, ознайомився б із першоджерелами.

Так званий "новоюліанський" календар "точніший" за григоріанський чисто умовно, оскільки різниця в 1 добу порівняно з астрономічним часом накопичиться в новоюліанському календарі за 43500 р., а в григоріанському - за 3200 років. Але ці цифри умовні, оскільки астрономічний час не є абсолютом - рух Землі по орбіті збурюється впливом інших планет.

"Фішка" в тому, що (читайте Вікіпедію) новоюліанський календар було розроблено виключно для того щоб не співпадати з григоріанським (яким користується, зокрема, УГКЦ). Таким чином, вказана постанова ПЦУ забиває клин між єднанням двох патріотичних українских церков.

Чому не можна просто святкувати Різдво разом із усім християнським світом? Чому потрібно придумувати чергову дурню, за яку вчепляться "православні суки" і інші українофоби?
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18.10.2022 22:53 Відповісти
гарна іллюстрація ефекту Даннінґа-Крюґера)
увесь твій праведний гнів повертається тобі, потороча
от тільки яка православнута **** тобі аж дві вподобайки тицьнула?
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20.10.2022 10:48 Відповісти
тю... в мене з поконвіку різдво було 25 грудня...
бо дід/баби - католики

ЗІ. єслі шо, Житомирщина.
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18.10.2022 21:28 Відповісти
У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

100 грам на Новий рік із чистою совістю
це аргумент !
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18.10.2022 21:34 Відповісти
Ви не пам'ятаєте хто придумав новий рік?))
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18.10.2022 21:38 Відповісти
Новий рік це календарне свято всіх часів і народів
святкується у всіх у різний час, але сенс один - Відродження
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18.10.2022 22:12 Відповісти
Там не только Рождество там все праздники надо отмечать со всем миром а не с касапскими сатанистами.
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18.10.2022 20:08 Відповісти
Як на мене, то це більш логічно: спочатку народження, а потім святкування. Ніхто ж не святкує за тиждень до народження...
Хоча я можу й помилятися.
Але Новий рік ми святкуємо за нови стилем (за старим - 13-го), а Різдво - за старим. Наче так.
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18.10.2022 20:10 Відповісти
По логіці якщо літочислення йде від Різдва, то має бути спочатку Різдво, а потім Новий рік...
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18.10.2022 20:12 Відповісти
Можливо й так, але чому ж тоді що за старим стилем, що за новим - Різдво передує Новому року?
Та й в житті саме так.
Історія і теологія - не моє, тому й сказав, що можу помилятися. Але ж цікаво!
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18.10.2022 21:16 Відповісти
Не даєш ради зрозуміти елементарні речі- то й не підскакуй отут, людей не сміши і сам не ганьбися... А матчасть все ж трохи вчи... Знатимеш, які букви натискати...
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18.10.2022 21:21 Відповісти
Ну так правильно, якщо літочислення йде від Різдва, значить Різдво мусить передувати Новому року...
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18.10.2022 21:22 Відповісти
Йой! Я не так зрозумів вас, пане! Бо тут якесь прикацаплене собі на бояру заробляє - збило з пантелику.
Сподіваюсь, що не образив вас своїм дописом.
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18.10.2022 21:34 Відповісти
Новий рік це восьмий день від Різдва. На восьмий день проводять обрізання.
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18.10.2022 21:36 Відповісти
Це так. І коли обрізання Ісуса (Новий Рік) раптом виявилось ще перед народженням (Різдво за юліаньским літописом), це, м'яко кажучі, трохи дивно))) Але, звичайно, лише для того, хто розуміє сенс усього цього
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19.10.2022 01:08 Відповісти
а у попів є таке свято "новий рік"?
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18.10.2022 21:32 Відповісти
Треба збуватися всіх атрибутів кацапського світу. Нехай собі живуть в своєму власному вигаданому світі.
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18.10.2022 20:12 Відповісти
Маленький однак потужний крок до від рашистів з їхнім совковим сатанатом до цивілізованих країн.
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18.10.2022 20:15 Відповісти
Як мовив горбачов, "процес пошол"
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18.10.2022 20:21 Відповісти
Виходить не церква веде народ, а народ церкву! І на що вони розраховують, якщо не в змозі бути попереду процесу, а просто реагують. Не наважився Епіфаній раніше це зробити - тепер буде наздоганяти. Слабаки!
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18.10.2022 20:21 Відповісти
так чому не приймуть Григоріанський календар
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18.10.2022 20:28 Відповісти
Так паства ж не готова була.
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18.10.2022 20:50 Відповісти
Вони навіть зараз намагаються усидіти на двох стільцях. Якщо відзначання Нового року за новим стилем, а Різдва за старим - це маразм, то в рамках однієї церкви відзначати два різдва (пишу навмисне з маленької) - це вже повна відсутність принципів.
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18.10.2022 20:54 Відповісти
Відкрию секрет, у рамках православної церкви деякі патріархії чи митрополії святкують 25.12, а деякі - 7.01.
Зокрема, 25.12 святкують: Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.
А 7.01 святкують значно менше православних церков - Православна Церква України, Єрусалимський патріархат, російська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська апостольська автокефальна православна церква, Польська автокефальна православна церква
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18.10.2022 20:59 Відповісти
так, але кожна окремо взята патріархія чи метрополія святкує в один певний день, або - або. а не двічі...
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18.10.2022 21:37 Відповісти
Так мова про ПЦУ, а не православ'я взагалі. Якщо у відриві від контексту, то слово "митрополія" було доречнішим.
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18.10.2022 22:01 Відповісти
Григоріанський хоч і значно точніший за юліанський, але при його використанні виникає казус, який століттями не влаштовував православну церкву: Христа розіп'яли ПІСЛЯ святкування єврейського Пейсаху, але якщо використовувати юліанський календар, то Пасха постійно припадатиме на дати ПІСЛЯ Пейсаху, а от якщо використовувати григоріанський, то може бути всяко (і після, і до). Це була одна з причин категоричної відмови (у минулому) православних церков не переходити на григоріанський календар.
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18.10.2022 21:04 Відповісти
григоріанський прийняти - визнати правоту схизматів-єретиків, бо то католицький календар. Новоюліанський точніший за григоріанський в тищу раз. В майбутньому людство прийме новоюліанський календар як загальний стандарт в світі
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18.10.2022 21:09 Відповісти
Конечно, Рождество только 25. Коммунякам удалось подменить елку и Рождество на Новый Год.
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18.10.2022 20:24 Відповісти
Помню в молодости на курсах итальянского языка в Риме меня спросили почему у нас столько Новых годов?Сказал тогда что из-за революции.
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18.10.2022 20:32 Відповісти
Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошел ко мне и сказал:

- Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата......, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан кощунственными именами; у него было семь голов и десять рогов. 4 Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша,
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18.10.2022 20:36 Відповісти
російське откровєніє.
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18.10.2022 20:44 Відповісти
Давно вже на часі
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18.10.2022 20:40 Відповісти
Святкувати будь яке церковне свято паралельно з кацапськими сектантами феесбе-гундяєва западло. Ми маємо святкувати як всі ******* люди і разом з усім християнським світом.
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18.10.2022 20:51 Відповісти
Тим більше, що навіть серед православних більшість уже давно святкує 25 грудня разом з усім християнським світом
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18.10.2022 21:00 Відповісти
наконец то! лучше поздно чем никогда
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18.10.2022 21:05 Відповісти
Давно пора. Это в ублюдков пришпешников парашинского патриархата все наоборот.
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18.10.2022 21:06 Відповісти
На календарі ссср 1929 року дата 25.12 значиться Різдво Христове! в 1930 вже цю дату змінили...
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18.10.2022 21:32 Відповісти
А от греко-католики до такого ще не прийшли. А здавалось, що їм сам Бог велів зробити це першими. Чудасія тай годі.
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18.10.2022 21:39 Відповісти
https://glavcom.ua/publications/dorohi-brati-ta-sestri-spisok-svjashchennikiv-z-ukrajini-jaki-dosi-sluzhat-kirilu-dokumenti-882835.html Видання "Главком" оприлюднило низку внутрішніх документів філіалу РПЦвУ (т.зв. УПЦМП) та інструкцій, які надійшли від підлеглих Кирила/Гундяєва зі столиці ворога мокші. Їх надали представники цієї секти, які мають проукраїнську позицію . Вони висловлюють обурення фактами продовження співпраці "незалежної" УПЦ з Москвою. На доказ цього редакція отримала документальні свідоцтва роботи на ворожу державу та її церкву.
Наприклад, виявилось, що Управління справами московської патріархії РПЦ досі систематично розсилає єпархіям Української православної церкви обов'язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот, а українські священники запрошуються до Москви.

Отже, дивіться документи (їх багато, запасітьсяся терпінням):



При цьому з послання фактично випливає, що у щоденних жертвах російських ракетних ударів в 21-му столітті, винні ********** більшовики, які, за версією Кремля, і "створили Україну". А треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.Натомість 11 травня 2022 року - в самий розпал так званої "спецоперації" - патріарх Кирило запрошує всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання.



Не забувають представники релігійних організацій РПЦ та УПЦ МП "по старій пам'яті" обмінюватися і вітаннями з нагоди різних свят. А таких свят багато - від хіротонії до Великодня.

















Водночас окрім загальних побажань "миру у всьому світі", не можна не виділити документ про те, як РПЦ обґрунтовує збройну агресію напередодні вторгнення в Україну. Нібито церква і визнає війну та вбивства злом, але з певними "винятками". Причому трактувати ці виключення можна так широко, що під них може потрапляти буквально все.
Так, "Церква не забороняє своїм чадам брати участь у бойових діях, якщо йдеться про захист Вітчизни та відновлення справедливості". Є навіть посилання на правило святого Афанасія Великого, що вбивати ворогів на брані "і законно, і похвали гідно". І взагалі молитва за воїнів є стійкою церковною практикою.
А слова московського Філарета: "Ухиляючись від смерті за честь віри та за свободу Вітчизни, ти помреш злочинцем чи рабом; помри за віру та Батьківщину - ти приймеш життя та вінець на небі" взагалі можна повісити на стендах російських військкоматів.







Видання звертає увагу на те, що цю проблему з колаборантами в УПЦ МП, хоч і крізь зуби, https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds&t=1362s нарешті визнали в Офісі президента. Але для її вирішення треба підготувати відповідний законопроєкт з усіма процедурами, продираючись з боями через спротив церковного лобі. Тим часом так звані українські священники й далі спілкуються зі своїми московськими патронами, і не факт, що ці контакти обмежуються вітаннями зі святами та ювілеями.
Під час оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей у кремлівській залі були присутні явно дуже задоволені "возз'єднанням" митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), а також архимандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.
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18.10.2022 21:48 Відповісти
- Мойша, а не выпить ли нам водочки и повод хороший -рождество,
- Ты шо Абраша, мы же иудеи, рождество не празднуем.
- А шо тут такого, если два еврея выпьют за день рождения третьего
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18.10.2022 21:49 Відповісти
Подалі від москальського сатанізму.
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18.10.2022 22:20 Відповісти
Весь світ святкує 25 грудня, окрім совка.
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18.10.2022 22:22 Відповісти
Чудова новина! Так тримати!
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18.10.2022 22:38 Відповісти
Це було би добре, бо виходить так, що у нас піст перед Різдвом, аж раптом Новий Рік, салюти, застілля, і то за тиждень до Різдва. А так, 25-го Різдво, до Нового Року піст закінчується, як в Польші, а на 6,7 січна Свято Трьох Королів
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18.10.2022 23:10 Відповісти
Нарешті! Це гарна новина!
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18.10.2022 23:10 Відповісти
Краще пізно, ніж з москалями.
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19.10.2022 00:23 Відповісти
Если по Юлианскому календарю-25 Рождество.1янв-Новый год
Если по Григорианскому-7янв Рождество.14янв-Новый год
Нельзя -один праздник по одному календарю.другой-по другому...
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19.10.2022 00:27 Відповісти
Ви літописи переплутали. Все навпаки.
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19.10.2022 01:14 Відповісти
Що навпаки?тиждень мiж Рiздвом та Новим роком.Коли ми святкуемо 1го сiчня новий рiк.то коли Рiздво?
Чему "старий новийрiк" святкують а" старе Рiздво нi?
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19.10.2022 09:35 Відповісти
Григоріанський календар (новий)- 25 Різдво, 1 НР
Юліанський календар (старий) - 7 Різдво, 14 НР

Перечитайте уважно, що Ви написали у першому дописі
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19.10.2022 11:13 Відповісти
Так.вы правы...навпаки .
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19.10.2022 12:43 Відповісти
ви все напутали. В будь-якому календареві Різдво на 25 грудня, а Новий Рік на перше січня.
От тільки більшість користується григоріанським календарем, а православні - юліанським
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20.10.2022 10:53 Відповісти
Хм...Ви коли до православної церкви заходите, дату змінюєте на годиннику та у смартфоні? Маю припущення, що ні. Звісно, за юліанським календарем Різдво та НР 25го та 1го. Але усі люди у повсякденні користуються григоріанським календарем (навіть православні попи), у якому ці дати юліанського припадають на 6 та 14.
Не гадав, що треба пояснювати речі, які вочевидь не потребують жодного пояснення...
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20.10.2022 13:22 Відповісти
от тому і доводиться пояснювати, що ви звикаєте до стану, що забуваєте як воно є насправді
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23.10.2022 07:50 Відповісти
що ви звикаєте до стану, що забуваєте як воно є насправді

Ви - це хто? Ви до мене особисто? Мені не треба нічого пояснювати, якщо що. Якщо Ви перечитаєте ще раз мій попередній допис (уважно перечитаєте), то побачите що це я пояснюю Вам.

Та хочу сказати, що пересічному громадянину, який вважає себе вірянином, треба лише знати, у яку дату підняти рюмку за свято))) Він оцима підрахунками дат не дуже переймається.
Але з цим - не до мене.
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23.10.2022 11:35 Відповісти
ага, також особисто. У Вас забагато сарказму щодо розумових здібностей інших людей, що свідчить про Вашу недолугість, тому саме до Вас я і звертався, бо Ви заплутались в календарях)
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26.10.2022 18:48 Відповісти
Бачу, що читати Ви зовсім не вмієте; або не можете зрозуміти, що пишуть інші. Вважав, що спілкуюсь з розумною людиною, помилився. Більш спілкуватися з ********* не бачу сенсу.
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27.10.2022 03:25 Відповісти
Це чудове рішення і перший крок до переходу на новий календар.Досить святкувати Різдво і Пасху з дикими орками!
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19.10.2022 07:44 Відповісти
Best wishes for https://wishes.moonzori.com/merry-christmas-wishes/ Merry Christmas
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24.10.2022 15:18 Відповісти
 
 