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ПЦУ впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей

крещение,пцу

Православная церковь Украины впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей, которое состоялось в немецком городе Карлсруэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря сообщил в Фейсбуке.

"Впервые официально Православная церковь Украины представлена на собрании Всемирного совета церквей. Пока как наблюдатели, но процесс обретения полноценного членства уже начат", - отметил Зоря.

Читайте также: Следует способствовать переходу громад от церкви оккупанта в ПЦУ, а также ввести санкции против патриарха Кирилла, - Порошенко. ФОТО

Автор: 

Евстратий Зоря (95) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+11
Каких? Зеленых, который никак МП не запретит?
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31.08.2022 22:25
+6
Во время войны полномасштабной? Не смеши меня. Скорее МП выделят храм в Софии. Потому что все будет Ермак
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31.08.2022 22:50
+4
Це не там, не на цих зборах ""???
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31.08.2022 23:24
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Новина в черговий раз змушує замислитись про перебільшену роль деяких особистостей в історії
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31.08.2022 22:23 Ответить
Каких? Зеленых, который никак МП не запретит?
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31.08.2022 22:25 Ответить
В цій ситації ніхто б з наших бувших президентів їх би не заборонив.
Зараз треба виділити ПЦУ якийсь храм в Лаврі (що вони й просять). І потихеньку витісняти тих.
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31.08.2022 22:38 Ответить
Во время войны полномасштабной? Не смеши меня. Скорее МП выделят храм в Софии. Потому что все будет Ермак
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31.08.2022 22:50 Ответить
чому це як спостерігачі? законно зареєстрована в державі релігійна організація не потребує визнання всесвітньої ради церков - написав я обурено. аж поки не поліз у вікі
Всесвітня рада церков (ВРЦ, англ. The World Council of Churches) - міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 в Амстердамі, у яку входить 348[3] християнських церков різних традицій; одна з міжхристиянських організацій, що є провідним осередком екуменічного руху.
екуменія -річ на перший погляд ніби й позитивна. бо і у великій ектенії звучить прохання про об'єднання. Але це нездісненна мрія - занадто різні погляди і амбіції.
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31.08.2022 22:38 Ответить
Теория экуменизма развилась в коммунизм, равиинства, братста и прочего толераства.
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31.08.2022 22:57 Ответить
Добра новина.
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31.08.2022 22:38 Ответить
Кого цікавлять церкви. Це ми їх цікавимо, наші гроші і влада над нами. І тільки нас цікавить теологія. Чи є бог, якщо є, то в чому або в кому він. Що не в церквах, то напевне
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31.08.2022 22:39 Ответить
Поповский шабаш 21-го века.
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31.08.2022 22:54 Ответить
Це не там, не на цих зборах ""???
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31.08.2022 23:24 Ответить
 
 