ПЦУ впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей

Православная церковь Украины впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей, которое состоялось в немецком городе Карлсруэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря сообщил в Фейсбуке.

"Впервые официально Православная церковь Украины представлена на собрании Всемирного совета церквей. Пока как наблюдатели, но процесс обретения полноценного членства уже начат", - отметил Зоря.

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