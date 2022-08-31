ПЦУ впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей
Православная церковь Украины впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей, которое состоялось в немецком городе Карлсруэ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря сообщил в Фейсбуке.
"Впервые официально Православная церковь Украины представлена на собрании Всемирного совета церквей. Пока как наблюдатели, но процесс обретения полноценного членства уже начат", - отметил Зоря.
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Зараз треба виділити ПЦУ якийсь храм в Лаврі (що вони й просять). І потихеньку витісняти тих.
Всесвітня рада церков (ВРЦ, англ. The World Council of Churches) - міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 в Амстердамі, у яку входить 348[3] християнських церков різних традицій; одна з міжхристиянських організацій, що є провідним осередком екуменічного руху.
екуменія -річ на перший погляд ніби й позитивна. бо і у великій ектенії звучить прохання про об'єднання. Але це нездісненна мрія - занадто різні погляди і амбіції.