ПЦУ вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков

Православна церква України вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков, яке відбулось у німецькому місті Карлсруе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря повідомив у Фейсбуці.

"Вперше офіційно Православна церква України представлена на зібранні Всесвітньої ради церков. Поки що як спостерігачі, але процес набуття повноцінного членства вже розпочато", - зазначив Зоря.

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