ПЦУ вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков
Православна церква України вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков, яке відбулось у німецькому місті Карлсруе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря повідомив у Фейсбуці.
"Вперше офіційно Православна церква України представлена на зібранні Всесвітньої ради церков. Поки що як спостерігачі, але процес набуття повноцінного членства вже розпочато", - зазначив Зоря.
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Зараз треба виділити ПЦУ якийсь храм в Лаврі (що вони й просять). І потихеньку витісняти тих.
Всесвітня рада церков (ВРЦ, англ. The World Council of Churches) - міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 в Амстердамі, у яку входить 348[3] християнських церков різних традицій; одна з міжхристиянських організацій, що є провідним осередком екуменічного руху.
екуменія -річ на перший погляд ніби й позитивна. бо і у великій ектенії звучить прохання про об'єднання. Але це нездісненна мрія - занадто різні погляди і амбіції.