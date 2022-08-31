УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4643 відвідувача онлайн
Новини
5 874 10

ПЦУ вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков

крещение,пцу

Православна церква України вперше взяла участь у зібранні Всесвітньої ради церков, яке відбулось у німецькому місті Карлсруе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря повідомив у Фейсбуці.

"Вперше офіційно Православна церква України представлена на зібранні Всесвітньої ради церков. Поки що як спостерігачі, але процес набуття повноцінного членства вже розпочато", - зазначив Зоря.

Читайте також: ПЦУ та УПЦ узгодили "Декларацію взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, - міністр Ткаченко

Автор: 

Євстратій Зоря (91) ПЦУ (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Каких? Зеленых, который никак МП не запретит?
показати весь коментар
31.08.2022 22:25
+6
Во время войны полномасштабной? Не смеши меня. Скорее МП выделят храм в Софии. Потому что все будет Ермак
показати весь коментар
31.08.2022 22:50
+4
Це не там, не на цих зборах ""???
показати весь коментар
31.08.2022 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новина в черговий раз змушує замислитись про перебільшену роль деяких особистостей в історії
показати весь коментар
31.08.2022 22:23 Відповісти
Каких? Зеленых, который никак МП не запретит?
показати весь коментар
31.08.2022 22:25 Відповісти
В цій ситації ніхто б з наших бувших президентів їх би не заборонив.
Зараз треба виділити ПЦУ якийсь храм в Лаврі (що вони й просять). І потихеньку витісняти тих.
показати весь коментар
31.08.2022 22:38 Відповісти
Во время войны полномасштабной? Не смеши меня. Скорее МП выделят храм в Софии. Потому что все будет Ермак
показати весь коментар
31.08.2022 22:50 Відповісти
чому це як спостерігачі? законно зареєстрована в державі релігійна організація не потребує визнання всесвітньої ради церков - написав я обурено. аж поки не поліз у вікі
Всесвітня рада церков (ВРЦ, англ. The World Council of Churches) - міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 в Амстердамі, у яку входить 348[3] християнських церков різних традицій; одна з міжхристиянських організацій, що є провідним осередком екуменічного руху.
екуменія -річ на перший погляд ніби й позитивна. бо і у великій ектенії звучить прохання про об'єднання. Але це нездісненна мрія - занадто різні погляди і амбіції.
показати весь коментар
31.08.2022 22:38 Відповісти
Теория экуменизма развилась в коммунизм, равиинства, братста и прочего толераства.
показати весь коментар
31.08.2022 22:57 Відповісти
Добра новина.
показати весь коментар
31.08.2022 22:38 Відповісти
Кого цікавлять церкви. Це ми їх цікавимо, наші гроші і влада над нами. І тільки нас цікавить теологія. Чи є бог, якщо є, то в чому або в кому він. Що не в церквах, то напевне
показати весь коментар
31.08.2022 22:39 Відповісти
Поповский шабаш 21-го века.
показати весь коментар
31.08.2022 22:54 Відповісти
Це не там, не на цих зборах ""???
показати весь коментар
31.08.2022 23:24 Відповісти
 
 