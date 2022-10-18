Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ
Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News.
По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.
"Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию", - добавили напоследок.
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+5 Bob Fayn
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Танк оснащений ********* французькими прицільними засобами, зокрема й нічного бачення і вже служить ЗСУhttps://t.me/AFUStratCom/8342
Ну з макароном більше ні про що й говорити не можна. І його "глибока стурбованість" виявилася значно глибшою, я впевнений.
Єдина надія, шо пані Трасс приїздила вправити мізки і змусити надавати більшу військову допомогу Україні. Хоча, може розтлумачила Макрону тези, які він повинен буде сказати плєшивому при наступній телефонній розмові...
зараз буде видно що франція і агнлія думають про ядерний шантаж росії.
якщо перестануть давати зброю і почнуть відкараскуватися санкціями то ми самі залишаємося, америка і 6 наших друзів.