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Новости Агрессия России против Украины Война
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Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ

макрон,трасс

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News.

По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.

"Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию", - добавили напоследок.

Читайте также: Если РФ ударит по Украине ядерным оружием, Франция не будет бить по России тем же, - Макрон

Автор: 

россия (95413) Макрон Эмманюэль (1299) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+5
Макрон дивись шоб палець не застряг, коли набирати номер )(уйла будеш
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18.10.2022 20:40
+4
Не розумію.. Яка спільна тема може бути у Ксени і геронтофіла?
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18.10.2022 20:38
+3
А шо таке,Макрон? Лише три тижні тому закликав до перемовен...https://focus.ua/uk/world/530293-voyna-zakonchitsya-tolko-za-stolom-makron-prizval-k-mirnym-peregovoram "Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів
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18.10.2022 20:39
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Не розумію.. Яка спільна тема може бути у Ксени і геронтофіла?
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18.10.2022 20:38 Ответить
А шо таке,Макрон? Лише три тижні тому закликав до перемовен...https://focus.ua/uk/world/530293-voyna-zakonchitsya-tolko-za-stolom-makron-prizval-k-mirnym-peregovoram "Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів
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18.10.2022 20:39 Ответить
Макроша немного съехал с базара. Не?
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18.10.2022 20:39 Ответить
Макрон дивись шоб палець не застряг, коли набирати номер )(уйла будеш
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18.10.2022 20:40 Ответить
Бійці 2 мехбата, 54 бригади затрофеїли танк під носом у росіян, у районі Лисичаньского НПЗ.
Танк оснащений ********* французькими прицільними засобами, зокрема й нічного бачення і вже служить ЗСУhttps://t.me/AFUStratCom/8342
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18.10.2022 22:08 Ответить
"лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами" Джерело:

Ну з макароном більше ні про що й говорити не можна. І його "глибока стурбованість" виявилася значно глибшою, я впевнений.
Єдина надія, шо пані Трасс приїздила вправити мізки і змусити надавати більшу військову допомогу Україні. Хоча, може розтлумачила Макрону тези, які він повинен буде сказати плєшивому при наступній телефонній розмові...
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18.10.2022 20:44 Ответить
Може у Трасс страпон довший ніж у партерші Макрона, тому й стурбований набагато глибше.
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18.10.2022 22:30 Ответить
розмова телефонна була, читайте уважніше. Бо так як і всі, краще не читати, а своє написати?
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19.10.2022 00:51 Ответить
важлива новина хоча на перший погляд такою не здається.

зараз буде видно що франція і агнлія думають про ядерний шантаж росії.

якщо перестануть давати зброю і почнуть відкараскуватися санкціями то ми самі залишаємося, америка і 6 наших друзів.
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18.10.2022 20:51 Ответить
Ситуация будет постоянно усложняться. Я не буду объяснять с чем это связано. Просто считайте это судьбой.
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18.10.2022 20:56 Ответить
Джонсон к макрошке в гости не ездил
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18.10.2022 20:59 Ответить
під час телефонної розмови. Читаєте - чи тільки пишете коменти?
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19.10.2022 00:54 Ответить
Мабуть з Лiз Трасс все ясно, глубоке занепокоення , i др. i пр.Нема нашого друга Украiни Бориса Джонсона ...це дуже велика для нас втрата.
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18.10.2022 21:02 Ответить
сама толкова відповідь - постачання зброї
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18.10.2022 21:13 Ответить
ага, они подумают, а в киеве скоро говно в унитазе рукой сгребать будут, нет света- нет воды и тепла
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18.10.2022 21:18 Ответить
Ну для тролля вроде тебя это не проблема- будешь ходить срать в интернет.
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19.10.2022 01:06 Ответить
Какой нах терроризм во время войны? ГЕНОЦИД, а не терроризм.
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19.10.2022 08:17 Ответить
 
 