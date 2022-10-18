Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News.

По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.

"Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию", - добавили напоследок.

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