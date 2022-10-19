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Новости Война
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У России проблемы с количеством ракет большой дальности, - Politiko

ракета,рф,ракети

По данным издания Politiko, у России проблемы с количеством высокоточных ракет большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Западные чиновники заявили, что Кремль "применяет умышленную стратегию по уничтожению украинской электросети", но все больше полагается на иранские беспилотники "Shahed", потому что запасы крылатых ракет заканчиваются.

"Наша оценка такова, что способность россиян продолжать эти насыщенные залпы высокоточного оружия сейчас доходит до точки, когда это станет невозможным", – говорится в материале.

Отмечается, что украинские силы "эффективно нейтрализуют" иранские беспилотники, прежде чем они попадают в ключевые стратегические цели.

"Они летают довольно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключалась в следующем: использовать их массово в надежде, что кто-то прорвется", – объясняют западные чиновники.

Также читайте: В Пентагоне не подтвердили информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию

Ранее в Министерстве обороны Великобритании открыто подвергли сомнению способность России наносить ракетные удары большой дальности, заявив, что российская оборонная промышленность "вероятно, не способна производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся".

крылатые ракеты (879) ракеты (3561) россия (95418)


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Топ комментарии
+21
Ага. Мы видим. А у нас нет проблем с ракетами с большой дальностю. Потому что нет ракет
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19.10.2022 00:20
+9
Кацапи мАють проблеми із мізками 😡
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19.10.2022 00:06
+9
замість того щоб дати нам ППО ви заспокоюєте нас що в кацапів закінчуються ракети ! в Україні закінчуються місця куда ракети ще не прилітали !
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19.10.2022 00:42
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Кацапи мАють проблеми із мізками 😡
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19.10.2022 00:06 Ответить
Вони їх давно пропили.
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19.10.2022 00:09 Ответить
Виробництво деяких типів ракет і систем може зайняти близько двох років, як наприклад в США ракета повітряного базування Патріот Адванцед Цапабіліти ПАЦ-2 /ПАЦ-3, крилата ракета повітряного базування «Томагавк В» і високоточна ударна ракета великої дальності. І мова йде про дату поставки перших ракет, а не останньої.
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19.10.2022 00:14 Ответить
цОПЫ: иНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ ОР нО СУЦХ ФИЛЕ / ДИРЕЦТОРЫ

(перепрошую за спам -- хто в темі, той зрозуміє )
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19.10.2022 00:36 Ответить
У кацапів є союзники, які цю проблему швидко вирішать за масковські гроші
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19.10.2022 00:15 Ответить
Все правильно, при наявності коштів власне виробництво всього озброєння не обов'язкове.
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19.10.2022 00:17 Ответить
Ага. Мы видим. А у нас нет проблем с ракетами с большой дальностю. Потому что нет ракет
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19.10.2022 00:20 Ответить
Точно в крапку
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19.10.2022 00:25 Ответить
Ну зрозуміло що є проблеми, тому і замовляють їх в Ірану
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19.10.2022 00:22 Ответить
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19.10.2022 00:24 Ответить
простіше сказати з чим нароссія не має проблем. Я токого навіть не знаю
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19.10.2022 00:29 Ответить
про наші проблеми з ракетною зброєю не думав? і чому є так, а не інакше?
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19.10.2022 00:52 Ответить
У мокшандії ніколи не було проблем з довбодятлами, проблема лише в тому, що навіть мокшанські довбодятли не дуже хочуть дохнути частинами.
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19.10.2022 00:30 Ответить
замість того щоб дати нам ППО ви заспокоюєте нас що в кацапів закінчуються ракети ! в Україні закінчуються місця куда ракети ще не прилітали !
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19.10.2022 00:42 Ответить
Ну і як бачіте ці проблеми вони рішають доволі бистро за допомогою ірану і захід х*й що робить їм у відповідь
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19.10.2022 00:48 Ответить
А там ще й свиньонок ын щось підкине
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19.10.2022 00:53 Ответить
проте не мають проблем кожен день руйнувати обстрілами Україну
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19.10.2022 05:56 Ответить
Россия имеет проблемы с думаньем на перспективу.
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19.10.2022 06:29 Ответить
Нічого, іран скоро допоможе їх вирішити
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19.10.2022 07:25 Ответить
Так им ещё подбросят , и никакой эскалации или третьей мировой . Только Украине низзя , а то путин нападёт .
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19.10.2022 08:14 Ответить
Give Ukraine anti-drones against Shahed's. 🚁
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19.10.2022 09:27 Ответить
не вижу зрадое...ов которые с утра до вечера рыготали тут над информацией о том, что у РФ проблемы с ракетами... позатыкались, теперь нашли зраду в том, что РФ ракеты купит у Ирана и сразу 100500 штук ) обрадовались, успокоились )
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19.10.2022 10:53 Ответить
 
 