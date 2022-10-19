У России проблемы с количеством ракет большой дальности, - Politiko

По данным издания Politiko, у России проблемы с количеством высокоточных ракет большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Западные чиновники заявили, что Кремль "применяет умышленную стратегию по уничтожению украинской электросети", но все больше полагается на иранские беспилотники "Shahed", потому что запасы крылатых ракет заканчиваются.

"Наша оценка такова, что способность россиян продолжать эти насыщенные залпы высокоточного оружия сейчас доходит до точки, когда это станет невозможным", – говорится в материале.

Отмечается, что украинские силы "эффективно нейтрализуют" иранские беспилотники, прежде чем они попадают в ключевые стратегические цели.

"Они летают довольно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключалась в следующем: использовать их массово в надежде, что кто-то прорвется", – объясняют западные чиновники.

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Ранее в Министерстве обороны Великобритании открыто подвергли сомнению способность России наносить ракетные удары большой дальности, заявив, что российская оборонная промышленность "вероятно, не способна производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся".