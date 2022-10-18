УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9451 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 143 23

Росія має проблеми з кількістю ракет великої дальності, - Politiko

ракета,рф,ракети

За даними видання Politiko, Росія має проблеми з кількістю високоточних ракет великої дальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Західні чиновники заявили, що Кремль "застосовує навмисну стратегію зі знищення української електромережі", але все більше покладається на іранські безпілотники "Shahed", тому що запаси крилатих ракет закінчуються.

"Наша оцінка така, що здатність росіян продовжувати ці насичені залпи високоточної зброї зараз доходить до точки, коли це стане неможливим", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що українські сили "ефективно нейтралізують" іранські безпілотники, перш ніж вони влучають у ключові стратегічні цілі.

"Вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягала в наступному: використовувати їх масово в надії, що хтось прорветься", – пояснюють західні чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетними ударами та мобілізацією Росії не вдалося переламати хід війни, - Washington Post

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії відкрито поставили під сумнів здатність Росії завдавати ракетних ударів великої дальності, заявивши, що російська оборонна промисловість "ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються".

Автор: 

крилаті ракети (1071) ракети (4012) росія (65002)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Ага. Мы видим. А у нас нет проблем с ракетами с большой дальностю. Потому что нет ракет
показати весь коментар
19.10.2022 00:20
+9
Кацапи мАють проблеми із мізками 😡
показати весь коментар
19.10.2022 00:06
+9
замість того щоб дати нам ППО ви заспокоюєте нас що в кацапів закінчуються ракети ! в Україні закінчуються місця куда ракети ще не прилітали !
показати весь коментар
19.10.2022 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи мАють проблеми із мізками 😡
показати весь коментар
19.10.2022 00:06 Відповісти
Вони їх давно пропили.
показати весь коментар
19.10.2022 00:09 Відповісти
Виробництво деяких типів ракет і систем може зайняти близько двох років, як наприклад в США ракета повітряного базування Патріот Адванцед Цапабіліти ПАЦ-2 /ПАЦ-3, крилата ракета повітряного базування «Томагавк В» і високоточна ударна ракета великої дальності. І мова йде про дату поставки перших ракет, а не останньої.
показати весь коментар
19.10.2022 00:14 Відповісти
цОПЫ: иНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ ОР нО СУЦХ ФИЛЕ / ДИРЕЦТОРЫ

(перепрошую за спам -- хто в темі, той зрозуміє )
показати весь коментар
19.10.2022 00:36 Відповісти
У кацапів є союзники, які цю проблему швидко вирішать за масковські гроші
показати весь коментар
19.10.2022 00:15 Відповісти
Все правильно, при наявності коштів власне виробництво всього озброєння не обов'язкове.
показати весь коментар
19.10.2022 00:17 Відповісти
Ага. Мы видим. А у нас нет проблем с ракетами с большой дальностю. Потому что нет ракет
показати весь коментар
19.10.2022 00:20 Відповісти
Точно в крапку
показати весь коментар
19.10.2022 00:25 Відповісти
Ну зрозуміло що є проблеми, тому і замовляють їх в Ірану
показати весь коментар
19.10.2022 00:22 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 00:24 Відповісти
простіше сказати з чим нароссія не має проблем. Я токого навіть не знаю
показати весь коментар
19.10.2022 00:29 Відповісти
про наші проблеми з ракетною зброєю не думав? і чому є так, а не інакше?
показати весь коментар
19.10.2022 00:52 Відповісти
У мокшандії ніколи не було проблем з довбодятлами, проблема лише в тому, що навіть мокшанські довбодятли не дуже хочуть дохнути частинами.
показати весь коментар
19.10.2022 00:30 Відповісти
замість того щоб дати нам ППО ви заспокоюєте нас що в кацапів закінчуються ракети ! в Україні закінчуються місця куда ракети ще не прилітали !
показати весь коментар
19.10.2022 00:42 Відповісти
Ну і як бачіте ці проблеми вони рішають доволі бистро за допомогою ірану і захід х*й що робить їм у відповідь
показати весь коментар
19.10.2022 00:48 Відповісти
А там ще й свиньонок ын щось підкине
показати весь коментар
19.10.2022 00:53 Відповісти
проте не мають проблем кожен день руйнувати обстрілами Україну
показати весь коментар
19.10.2022 05:56 Відповісти
Россия имеет проблемы с думаньем на перспективу.
показати весь коментар
19.10.2022 06:29 Відповісти
Нічого, іран скоро допоможе їх вирішити
показати весь коментар
19.10.2022 07:25 Відповісти
Так им ещё подбросят , и никакой эскалации или третьей мировой . Только Украине низзя , а то путин нападёт .
показати весь коментар
19.10.2022 08:14 Відповісти
Give Ukraine anti-drones against Shahed's. 🚁
показати весь коментар
19.10.2022 09:27 Відповісти
не вижу зрадое...ов которые с утра до вечера рыготали тут над информацией о том, что у РФ проблемы с ракетами... позатыкались, теперь нашли зраду в том, что РФ ракеты купит у Ирана и сразу 100500 штук ) обрадовались, успокоились )
показати весь коментар
19.10.2022 10:53 Відповісти
 
 