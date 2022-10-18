Росія має проблеми з кількістю ракет великої дальності, - Politiko

За даними видання Politiko, Росія має проблеми з кількістю високоточних ракет великої дальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Західні чиновники заявили, що Кремль "застосовує навмисну стратегію зі знищення української електромережі", але все більше покладається на іранські безпілотники "Shahed", тому що запаси крилатих ракет закінчуються.

"Наша оцінка така, що здатність росіян продовжувати ці насичені залпи високоточної зброї зараз доходить до точки, коли це стане неможливим", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що українські сили "ефективно нейтралізують" іранські безпілотники, перш ніж вони влучають у ключові стратегічні цілі.

"Вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягала в наступному: використовувати їх масово в надії, що хтось прорветься", – пояснюють західні чиновники.

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Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії відкрито поставили під сумнів здатність Росії завдавати ракетних ударів великої дальності, заявивши, що російська оборонна промисловість "ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються".