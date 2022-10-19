РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Война
33 502 100

МИД Китая: Мы ничего не знаем об атаке на Киев

ван,веньбін

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибли пять гражданских, и призвали к "общей деэскалации".

Об этом сообщил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября - он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", - сказал Вэньбин.

Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ускорит создание армии мирового уровня

Киев (25495) Китай (2946) обстрел (26995)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Схоже таки в цих дронах є китайські комплектуючі, тому вони і валяють дурака. Типу ми тут ні до чого, навіть не чули про факт застосування дронів.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:51
+42
Ну да, не знают. Типичная азиатская хитрость от комунокитайоз.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:45
+32
в ці дні оглухли і осліпли
показать весь комментарий
19.10.2022 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, не знают. Типичная азиатская хитрость от комунокитайоз.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:45 Ответить
треба було його перепитати : "Ви тупий?". 你傻嗎
показать весь комментарий
19.10.2022 08:40 Ответить
- Я нічого не знаю про це
показать весь комментарий
19.10.2022 08:47 Ответить
Не розумію, чому наше МЗС не виступає з подібними підʼйопками заявами стосовно відносин кєтаю і Тайваню?! це болюча тема для кєтайоз, треба на неї регулярно натискати
показать весь комментарий
19.10.2022 09:31 Ответить
Тоб, ты сдох ‼️Вонючка, возьми и узнай , если не знаешь🤮
показать весь комментарий
19.10.2022 09:34 Ответить
а шо посольства Китаю в Києві немає?
показать весь комментарий
19.10.2022 07:48 Ответить
в ці дні оглухли і осліпли
показать весь комментарий
19.10.2022 07:49 Ответить
Сліпий не бачить, глухий не чує, німій не скаже, Китай не знає
показать весь комментарий
19.10.2022 08:28 Ответить
Є, але поштові голуби з диппоштою ще не долетіли з Києва до Пекіну.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:51 Ответить
Голуби не справляться а скільки караван буде йти навіть не знаю - може рік може більше а тоді вони висловлять своєю глибоку стурбованність(може).
показать весь комментарий
19.10.2022 08:06 Ответить
большой китайский друг Арахамия не доложил?
показать весь комментарий
19.10.2022 08:03 Ответить
Вы помните японских болванчиков - "Ничего не вижу", "Ничего не слышу", "Ничего ни кому не скажу"? Так это и есть китайские дипломаты(не путать с кулинарным изделием "дипломат" ).

" )!
показать весь комментарий
19.10.2022 08:11 Ответить
Піз#аболи.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:48 Ответить
Знищення правоохоронних та судовими органами демократичных цінностей вплинуло на оцінку ситуації сторонніми спостерігачами. Адже поліція в суди цілонаправлено та безкарно знищували і знищують українців позбавляючи їх житла і інших цінностей, що неодноразово було доведено.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:50 Ответить
Схоже таки в цих дронах є китайські комплектуючі, тому вони і валяють дурака. Типу ми тут ні до чого, навіть не чули про факт застосування дронів.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:51 Ответить
Боятся санкцій, значит розуміють шо рильце в пушку
показать весь комментарий
19.10.2022 07:58 Ответить
А що вони повинні сказать? Якщо вони Тайваню готують ту саму долю?
показать весь комментарий
19.10.2022 08:14 Ответить
Вони ніколи не нападуть на Тайвань, вислів останнє китайське попередження не просто так з'явився... Та і санкції амери не введуть проти свого же виробництва там, при демах точно, це така дипломатична гра...
Китайці навідміну від раші дружать з головою... В них бізнес вище імперських інтересів...

А те що там китайська електроніка але вона ніщо без мозку з амер... мікрухами не буде китай поставляти буде сінгапур, який зараз тайванські мікросхеми в рашу перепродає, хоча всі знають хто мажор акціонери TSMC,і ці поставки ж підпадають під санкції.... а виробник хто чіпів дронах, наприклад інтел, там же є зашитий серійник і можна відслідкувати поставку як мінімум 2400 шт в підсанкційний Іран........
Хтось почав розслідування в штатах як це сталось, Іран багато років підсанкційний?
показать весь комментарий
19.10.2022 08:45 Ответить
Не думаю, что в иранских дронах установлен суперкомпьютер, там хватит и процессора уровня 486 ( 90-е года прошлого столетия) или 32х разрядный микроконтроллер бытового уровня от Microchip, Silicon Lаbs, Nuvoton, Megawin или множества других для бытовой техники
с более-менее не старой обвязкой, которая общается с gps навигацией бытового уровня. Надо было просто иметь желание сделать все это из простой и доступной электроники. У бормолеев было такое желание, и им это удалось. Скажем так, это изделие уровня кружка авиамоделистов при господдержке.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:24 Ответить
Якщо навігація заглушена він атакує найближчі великі будівлі який рівень 486?)))
І навігація там не побутового рівня.... що засоби наземні реб не можуть нічого, бачив інфу що тільки авіа реб можуть з ними боротись, через особливий тип антени і фільтрацію перешкод...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:29 Ответить
Процессор выполняет простые задачи. Если по шине данных пришла команда , допустим, А, то он опрашивает, что нужно сделать постоянное запоминающее устройство, в компе это операционная система, а в дроне намного примитивнее, в котором забиты все задачи в виде комбинаций нолей и единичек. Это всего лишь програмное устройство низкого уровня а не искусственный интеллект. Нашим электронщикам и программистам это вполне по плечу, это задание для студентов 5го курса.
Это то, что касается электроники. А по авионике у нас тоже есть очень много специалистов, для которых это несложная задачка создать шайтан-аэроарбу для длительного пребывания в воздухе. Все зависит ТОЛЬКО от ЗЕвласти, а почему она не финансирует такие проекты, вопрос к найвелычнишому фельдмаршалу вселенной, который не втик.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:31 Ответить
Я це знаю, що складнощів немає нам зробити, тим більше що ми виробників двигунів.... Нажаль маємо те що маємо
показать весь комментарий
19.10.2022 13:27 Ответить
Скажу вам більше-вони самі і виробляють ці дрони для ірана. Мовляв, що ірану можуть зробити, він же і так під санкціями. А нам (китаю)не вигідно ср...тися з штатами...Хитро..обані китайози...
показать весь комментарий
22.10.2022 10:12 Ответить
підори
показать весь комментарий
19.10.2022 07:51 Ответить
коли Янцзи і Хуанхе вийдуть з берегів і втоплять 20 млн китайців- ми теж нічого не будемо знати
показать весь комментарий
19.10.2022 07:52 Ответить
Це лише якась пара сіл!
показать весь комментарий
19.10.2022 08:14 Ответить
20 лямів кєтайців? - не смішіть! За кєтайсською військовою доктриною, війна в якій загине менше ніж 200 лямів кєтайців (природє очищення нації) кєтайським "власьтям" ( кпк і импєратору кєтая) - не цікаві.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:51 Ответить
😡
показать весь комментарий
19.10.2022 07:53 Ответить
Відморозки жовтопикі. Недодавила їх Японія в свій час нажаль.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:54 Ответить
Додавила.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:56 Ответить
Мерзкая, лживая и грязная нация.
показать весь комментарий
19.10.2022 07:56 Ответить
але тої швалі скоро стане 2 міліарди...і з цим треба рахуватися.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:13 Ответить
🙈🙉🙊
показать весь комментарий
19.10.2022 08:00 Ответить
Більш безглуздої відповіді годі було й чекати.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:00 Ответить
Можливо треба переглянути Дип відносини. Китай вже не буде тим економічним чудом.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:02 Ответить
"Север помнит" має стати нашою головною доктриною.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:02 Ответить
Треба терміново признати незалежність Тайваню. На заперечення Кнр відповісти, - ми нічого не знаємо про іншій Китай.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:03 Ответить
Правильно. Ичкерию ведь уже признали и территорию её признали оккупированной.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:04 Ответить
кстати, признали, да, и Грузию с Японией, кажется, тоже. а всякие карты поправили? или как всегда поляпали, типа, и так сойдет, денег не слямзить.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:30 Ответить
На всё нужно время. По щелчку пальцев карты не меняются.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:03 Ответить
и с Ичкерией нужно хотя бы представителя, что ли, если правительства\президента нет (и никто больше не признал). предложить народу там выборы\убежище\онлайн голосование\паспортизацию\перепись (адекватного) населения. потренироваться на кошках как говорится.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:38 Ответить
в общем не все так просто как кому-то возможно кажется
показать весь комментарий
19.10.2022 10:41 Ответить
У Ичкерии есть ЗАКОННОЕ правительство. Оно временно в эмиграции.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:41 Ответить
то же самое с 2000 -го или какого там года? \и\э\мират что ли? и оно работает? иначе как-то не слишком обнадеживает. хотя если есть - то нет проблем. как говорится, внутренние дела, могут посла прислать.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:46 Ответить
Правительство в изгнании республики Ичкерия. В отличии от непонятно какого статуса конторской козы Тихановской, которая недавно прохрюкала о том, что бы Киев с ней установил дипотношения, правительство Ичкерии, возглавляемое Ахмадом Закаевым, имеет правопреемственность от правительства Ичкерии, которое являлось полностью легитимным и базировалось не только на двух референдумах, но и на признании независимости москвой. Так что в этом плане - все чисто.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:52 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 08:03 Ответить
Або знищити посольства Кнр та Ірану і казати, що то кацапи.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:05 Ответить
Весь світ бачив жорстокі кадри атаки на Київ, а їх посольство не чуло і не бачило, гниди хитро..опі.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:06 Ответить
Всмотритесь в это лицо. И вы поймёте почему они этого не увидели. И да, ничего личного и тем более ни какого там расизма. Просто факт.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:14 Ответить
Я в растерянности. Если к посольству козломордых сыновей ишака и шелудивой овцы с половыми тряпками на головах можно было принести свиную голову, то, что нести к посольству Китая? Ведь они жрут ВСЁ, буквально всё, и я подозреваю, что ласточкиными гнёздами и летучими мышами они не ограничивают своё меню, а козьи шарики и бараньи катышки занимают в нём не последнее место.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:08 Ответить
Если вам интересно их питание.загуглите,как в ресторанах едят супы из эмбрионов.Из мёртвых младенцев.абортированных.
Я тоже думала,что не может быть....
показать весь комментарий
19.10.2022 09:44 Ответить
Мне не интересны их гастрономические склонности аля животное.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:58 Ответить
А навіщо там купа послів? Прикидатися валянком не вийде.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:12 Ответить
Арахуямія не доповів мрії про шаро-кредити думки затуманили.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:12 Ответить
Це не хитрожопість. Це - відкрита в очі зневага. Треба пікет перед посольством провести з плакатами "China - Fuck Off". А у випадку зауваження китайських осіб про таке неподобство - щоб Кулеба відповів: "А ми і не побачили"
показать весь комментарий
19.10.2022 08:15 Ответить
Нічого не знаю нічого не бачу,нічого не чую,нічого нікому не скажу--ця "мудрість" дуже сповідується Китаєм. Про щось домовлятись з Китаєм,потрібно мати не тільки сталеві нерви,а і витримку,при тому знати,що домовленості можуть і не бути виконані Цю істину я засвоїв ще в далекому 1995р. при переговорах з Китаєм в Пекіні
показать весь комментарий
19.10.2022 08:16 Ответить
Нам от их сочуствия (мнимого) ни холодно ни жарко . Меня удивляет недальновидность всей нашей двадцатилетней внешней политики ，если она была вообще . А помните китайцы купили у нас бывшисй советский авианосец ，типа для ресторана или казино плавучего ，в итоге модернизировали и появилася их китайский авианосец . А помните скандал с "мотор-сич" ? Так и с росиянами все спокойно торговали , куча ихних олиграхов владеют украинскими заводами . После 2014 года ниукого нечего не дзынькнуло! Украина сама с етим всем несправится ! Тем более с китаем смысла нету даже тягатся пробовать . Для этого есть США и ЕС .
Остается одно быть бдительными гражданами и недоупускать "мотр-сич 2" Хотя на тот момент китай выглядел мягким и пушистым если невдаватся в детали
показать весь комментарий
19.10.2022 08:17 Ответить
Вони багато заводів не просто у нас у купили а для того щоб знищити там виробництво і забрати розробки.... Відслідкуйте купівлю раша олігархами і що потім там відбувалось в більшості випадків...
показать весь комментарий
19.10.2022 08:52 Ответить
С китайцами надо перенять их же древнюю мудрость. Просто ждать у реки когда мимо проплывет труп.Между прочим цивилизованный мир достали не только кацапы, но и китайцы. Этим двум нациям категорически противопоказан излишек финансов. И что-то кажется, что сейчас, под шумок, китайское чудо начали сливать. А стран, которые с радостью пойдут им на замену больше чем надо.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:05 Ответить
Китай мовча мовчав. Краще б мовчали далі чим розкрити і показати що вони собою представляють..
Лайно..Кожен хоче використати біду, смерть і мати на костях бізнес. Браво. Цей світ пробив земне ядро...
показать весь комментарий
19.10.2022 08:24 Ответить
Я бойкот всьому китайському,де це тільки можливо,звичайно,оголосив вже давно
показать весь комментарий
19.10.2022 08:25 Ответить
+++
показать весь комментарий
19.10.2022 08:35 Ответить
Якщо у вас є авто, побутова техніка або щось з електронікою то це не можливо.... там більшісь запчастин з чайни хоча самі бренди з ЄС або Штатів.... а тепер після здорожчання ресурсів цей процес ще прискорився.... тому що при виробнициві в Китаю газ, електрика і робоча сила в декілька раз дешевша....
показать весь комментарий
19.10.2022 08:57 Ответить
Тому у мене уся домашня техніка зібрана у Малайзії. Ну ... або більшість з дорогої.
Але холодильник ... блін ... білоруський. Два двигуна. Працює нормально. Хех ...
показать весь комментарий
19.10.2022 17:02 Ответить
Зібрана.... а ви впевнені що там все вироблено в малазії
показать весь комментарий
19.10.2022 17:32 Ответить
Хех ... Того я не бачу, то на душі легше.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:17 Ответить
Можливо, китайське питання свого часу також буде неважливим.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:26 Ответить
Китайсы, специально для вас и вами же сказанное: "Опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели."(с)

Не на тех ставите.....
показать весь комментарий
19.10.2022 08:29 Ответить
А ще вони придумали народну мудрість-прислів"я: " Дуже не безпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у декотрих дурнів їхні ілюзії"
показать весь комментарий
19.10.2022 09:14 Ответить
підари вузькоокі
показать весь комментарий
19.10.2022 08:37 Ответить
росія, кндр, іран, кнр - це лайно яке портить життя всьому світу. треба їх знищити
показать весь комментарий
19.10.2022 08:37 Ответить
эти узкоглазо-криворукие чмошники не знают... только разрыв отношений с этой вонючей недостраной... а заодно и с индией и таджикистаном, где собираются иранские дроны...
показать весь комментарий
19.10.2022 08:44 Ответить
Підла країна, ніякий народ і мерзотне керівництво. Ніяких цивілізаційних контактів з китаем, білоруссю, іраном бути не може, і все що в світі проти них / а воно буде/, треба підтримувати.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:45 Ответить
А ще пам'ятати, як арахамії вихваляли кетай і збирались брати у них гроші
показать весь комментарий
19.10.2022 09:00 Ответить
COVID це теж робота китайозів, скільки людей по всьому світу вбили, треба щоб відплатили заподіяну шкоду сповна
показать весь комментарий
19.10.2022 09:08 Ответить
Кляті комуняки...
показать весь комментарий
19.10.2022 08:51 Ответить
Скоти.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:55 Ответить
Косоглазые ********
показать весь комментарий
19.10.2022 08:55 Ответить
Китайоз треба посилати за рускім корабльом - це вони благословили #уйла на війну проти нас. І підтримують його у цій війні. І дрони кліпають по іранській ліцензії або без неї. І роблять вигляд, що "ой, оціня далєко кітая, ніцєво нє відім, нє слісяла". Коротше, ***** і подалі
показать весь комментарий
19.10.2022 08:57 Ответить
Брехливе китайське чмо прикинулось шлангом: нісіво нє сзаю...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:02 Ответить
Так, не знають. Саме через необізнаність закликають своїх китайців залишити Україну. Брехуни
показать весь комментарий
19.10.2022 09:22 Ответить
🤮
показать весь комментарий
19.10.2022 09:32 Ответить
****** , что ещё сказать
показать весь комментарий
19.10.2022 09:35 Ответить
Китайское посольчтво в Киеве находится возле метро "Арсенальная", но по моему оно пустое с 24 февраля....
показать весь комментарий
19.10.2022 09:36 Ответить
Космонавти...Потрібно робити бойкот китайським товарам...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:53 Ответить
Купувати китайську техніку, це державна зрада
показать весь комментарий
19.10.2022 09:55 Ответить
Знакомый 2-й год работает в Китае. Говорит, что в китайских СМИ война в Украине не освещается от слова "совсем".
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей? Сколько наших правительственных чиновников работают во всевозможных консульствах, миссиях, представительствах в Китае? Чем они все занимаются? Есть ли сейчас работа важнее, чем формирование проукраинского общественного мнения? Какая работа для этого ведется? (Вангую: или "никакая", или 5% от того что можно и дОлжно делать)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:11 Ответить
Ви запитайте у свого знайомого,скільки в Китаї працює найвідоміших соціальних мереж.А решту влада захоче покаже а не захоче не покаже.Не забувайте,там при владі комуністи.І цим все сказано.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:28 Ответить
Я задал очень четкие вопросы. Хотелось бы слышать не ваши фантазии, и не рассказы моего товарища, а ответы нашего МИДа например. Они живут на наши с вами налоги и ОБЯЗАНЫ отчитываться о работе. Именно так происходит в цивилизованных и демократических странах!
показать весь комментарий
19.10.2022 10:41 Ответить
Українська вишивка на онучах кидається в око не тільки Вам(((
показать весь комментарий
19.10.2022 10:58 Ответить
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей?
Я вам дав чітку відповідь.Як що ви ще не зрозуміли:Там комуняги при владі!!!!
показать весь комментарий
19.10.2022 12:54 Ответить
І, ось, нарешті дочекались: Китай скидає маску і також починає відверто брехати (як і всі прибічники рашки)
показать весь комментарий
19.10.2022 10:18 Ответить
Делегаты стоят минуту молчания во время церемонии открытия 20-го Национального конгресса правящей Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине, Китай, в воскресенье, 16 октября 2022 г. Всеобъемлющая тема, вытекающая из продолжающейся Коммунистической партии Китая Конгресс - это преемственность, а не изменение. Ожидается, что недельная встреча вновь назначит Си Цзиньпина лидером, подтвердит приверженность его политике на следующие пять лет и, возможно, еще больше повысит его статус как одного из самых влиятельных лидеров в современной истории Китая.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:22 Ответить
Чому мовчать ?
показать весь комментарий
19.10.2022 17:05 Ответить
Незнание - сила!
показать весь комментарий
19.10.2022 10:31 Ответить
Тю, теж мені проблема. Зливаються кацапам координати посольства в Києві - і чекаємо на стурбованість.
показать весь комментарий
19.10.2022 16:59 Ответить
Це тому, що в них вузькі очі, треба вставляти сірники, щоб побачили!
показать весь комментарий
19.10.2022 17:30 Ответить
 
 