МИД Китая: Мы ничего не знаем об атаке на Киев
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибли пять гражданских, и призвали к "общей деэскалации".
Об этом сообщил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября - он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", - сказал Вэньбин.
Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".
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підʼйопкамизаявами стосовно відносин кєтаю і Тайваню?! це болюча тема для кєтайоз, треба на неї регулярно натискати
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Китайці навідміну від раші дружать з головою... В них бізнес вище імперських інтересів...
А те що там китайська електроніка але вона ніщо без мозку з амер... мікрухами не буде китай поставляти буде сінгапур, який зараз тайванські мікросхеми в рашу перепродає, хоча всі знають хто мажор акціонери TSMC,і ці поставки ж підпадають під санкції.... а виробник хто чіпів дронах, наприклад інтел, там же є зашитий серійник і можна відслідкувати поставку як мінімум 2400 шт в підсанкційний Іран........
Хтось почав розслідування в штатах як це сталось, Іран багато років підсанкційний?
с более-менее не старой обвязкой, которая общается с gps навигацией бытового уровня. Надо было просто иметь желание сделать все это из простой и доступной электроники. У бормолеев было такое желание, и им это удалось. Скажем так, это изделие уровня кружка авиамоделистов при господдержке.
І навігація там не побутового рівня.... що засоби наземні реб не можуть нічого, бачив інфу що тільки авіа реб можуть з ними боротись, через особливий тип антени і фільтрацію перешкод...
Это то, что касается электроники. А по авионике у нас тоже есть очень много специалистов, для которых это несложная задачка создать шайтан-аэроарбу для длительного пребывания в воздухе. Все зависит ТОЛЬКО от ЗЕвласти, а почему она не финансирует такие проекты, вопрос к найвелычнишому фельдмаршалу вселенной, который не втик.
Я тоже думала,что не может быть....
Остается одно быть бдительными гражданами и недоупускать "мотр-сич 2" Хотя на тот момент китай выглядел мягким и пушистым если невдаватся в детали
Лайно..Кожен хоче використати біду, смерть і мати на костях бізнес. Браво. Цей світ пробив земне ядро...
Але холодильник ... блін ... білоруський. Два двигуна. Працює нормально. Хех ...
Не на тех ставите.....
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей? Сколько наших правительственных чиновников работают во всевозможных консульствах, миссиях, представительствах в Китае? Чем они все занимаются? Есть ли сейчас работа важнее, чем формирование проукраинского общественного мнения? Какая работа для этого ведется? (Вангую: или "никакая", или 5% от того что можно и дОлжно делать)
Я вам дав чітку відповідь.Як що ви ще не зрозуміли:Там комуняги при владі!!!!