МИД Китая: Мы ничего не знаем об атаке на Киев

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибли пять гражданских, и призвали к "общей деэскалации".

Об этом сообщил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября - он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", - сказал Вэньбин.

Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай ускорит создание армии мирового уровня