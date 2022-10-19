МЗС Китаю: Ми нічого не знаємо про атаку на Київ

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "нічого не знають" про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло п’ять цивільних, та закликали до "спільної деескалації".

Про повідомив це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Дипломата запитали, яким є коментар Китаю з приводу атаки Києва дронами-камікадзе 17 жовтня - він відповів, що "нічого не знає про згадане".

"Позиція Китаю з українського питання послідовна і зрозуміла. У нинішніх обставинах усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість", - сказав Веньбін.

Він заявив, що необхідно "заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню для спільної деескалації ситуації".

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