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МЗС Китаю: Ми нічого не знаємо про атаку на Київ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ван,веньбін

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "нічого не знають" про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло п’ять цивільних, та закликали до "спільної деескалації".

Про повідомив це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Дипломата запитали, яким є коментар Китаю з приводу атаки Києва дронами-камікадзе 17 жовтня - він відповів, що "нічого не знає про згадане".

"Позиція Китаю з українського питання послідовна і зрозуміла. У нинішніх обставинах усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість", - сказав Веньбін.

Він заявив, що необхідно "заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню для спільної деескалації ситуації".

Також читайте: Кількість загиблих внаслідок атаки дронів на Київ зросла до 5

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
Схоже таки в цих дронах є китайські комплектуючі, тому вони і валяють дурака. Типу ми тут ні до чого, навіть не чули про факт застосування дронів.
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19.10.2022 07:51
+42
Ну да, не знают. Типичная азиатская хитрость от комунокитайоз.
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19.10.2022 07:45
+32
в ці дні оглухли і осліпли
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19.10.2022 07:49
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Ну да, не знают. Типичная азиатская хитрость от комунокитайоз.
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19.10.2022 07:45 Відповісти
треба було його перепитати : "Ви тупий?". 你傻嗎
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19.10.2022 08:40 Відповісти
- Я нічого не знаю про це
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19.10.2022 08:47 Відповісти
Не розумію, чому наше МЗС не виступає з подібними підʼйопками заявами стосовно відносин кєтаю і Тайваню?! це болюча тема для кєтайоз, треба на неї регулярно натискати
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19.10.2022 09:31 Відповісти
Тоб, ты сдох ‼️Вонючка, возьми и узнай , если не знаешь🤮
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19.10.2022 09:34 Відповісти
а шо посольства Китаю в Києві немає?
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19.10.2022 07:48 Відповісти
в ці дні оглухли і осліпли
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19.10.2022 07:49 Відповісти
Сліпий не бачить, глухий не чує, німій не скаже, Китай не знає
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19.10.2022 08:28 Відповісти
Є, але поштові голуби з диппоштою ще не долетіли з Києва до Пекіну.
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19.10.2022 07:51 Відповісти
Голуби не справляться а скільки караван буде йти навіть не знаю - може рік може більше а тоді вони висловлять своєю глибоку стурбованність(може).
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19.10.2022 08:06 Відповісти
большой китайский друг Арахамия не доложил?
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19.10.2022 08:03 Відповісти
Вы помните японских болванчиков - "Ничего не вижу", "Ничего не слышу", "Ничего ни кому не скажу"? Так это и есть китайские дипломаты(не путать с кулинарным изделием "дипломат" ).

" )!
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19.10.2022 08:11 Відповісти
Піз#аболи.
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19.10.2022 07:48 Відповісти
Знищення правоохоронних та судовими органами демократичных цінностей вплинуло на оцінку ситуації сторонніми спостерігачами. Адже поліція в суди цілонаправлено та безкарно знищували і знищують українців позбавляючи їх житла і інших цінностей, що неодноразово було доведено.
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19.10.2022 07:50 Відповісти
Схоже таки в цих дронах є китайські комплектуючі, тому вони і валяють дурака. Типу ми тут ні до чого, навіть не чули про факт застосування дронів.
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19.10.2022 07:51 Відповісти
Боятся санкцій, значит розуміють шо рильце в пушку
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19.10.2022 07:58 Відповісти
А що вони повинні сказать? Якщо вони Тайваню готують ту саму долю?
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19.10.2022 08:14 Відповісти
Вони ніколи не нападуть на Тайвань, вислів останнє китайське попередження не просто так з'явився... Та і санкції амери не введуть проти свого же виробництва там, при демах точно, це така дипломатична гра...
Китайці навідміну від раші дружать з головою... В них бізнес вище імперських інтересів...

А те що там китайська електроніка але вона ніщо без мозку з амер... мікрухами не буде китай поставляти буде сінгапур, який зараз тайванські мікросхеми в рашу перепродає, хоча всі знають хто мажор акціонери TSMC,і ці поставки ж підпадають під санкції.... а виробник хто чіпів дронах, наприклад інтел, там же є зашитий серійник і можна відслідкувати поставку як мінімум 2400 шт в підсанкційний Іран........
Хтось почав розслідування в штатах як це сталось, Іран багато років підсанкційний?
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19.10.2022 08:45 Відповісти
Не думаю, что в иранских дронах установлен суперкомпьютер, там хватит и процессора уровня 486 ( 90-е года прошлого столетия) или 32х разрядный микроконтроллер бытового уровня от Microchip, Silicon Lаbs, Nuvoton, Megawin или множества других для бытовой техники
с более-менее не старой обвязкой, которая общается с gps навигацией бытового уровня. Надо было просто иметь желание сделать все это из простой и доступной электроники. У бормолеев было такое желание, и им это удалось. Скажем так, это изделие уровня кружка авиамоделистов при господдержке.
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19.10.2022 09:24 Відповісти
Якщо навігація заглушена він атакує найближчі великі будівлі який рівень 486?)))
І навігація там не побутового рівня.... що засоби наземні реб не можуть нічого, бачив інфу що тільки авіа реб можуть з ними боротись, через особливий тип антени і фільтрацію перешкод...
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19.10.2022 11:29 Відповісти
Процессор выполняет простые задачи. Если по шине данных пришла команда , допустим, А, то он опрашивает, что нужно сделать постоянное запоминающее устройство, в компе это операционная система, а в дроне намного примитивнее, в котором забиты все задачи в виде комбинаций нолей и единичек. Это всего лишь програмное устройство низкого уровня а не искусственный интеллект. Нашим электронщикам и программистам это вполне по плечу, это задание для студентов 5го курса.
Это то, что касается электроники. А по авионике у нас тоже есть очень много специалистов, для которых это несложная задачка создать шайтан-аэроарбу для длительного пребывания в воздухе. Все зависит ТОЛЬКО от ЗЕвласти, а почему она не финансирует такие проекты, вопрос к найвелычнишому фельдмаршалу вселенной, который не втик.
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19.10.2022 12:31 Відповісти
Я це знаю, що складнощів немає нам зробити, тим більше що ми виробників двигунів.... Нажаль маємо те що маємо
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19.10.2022 13:27 Відповісти
Скажу вам більше-вони самі і виробляють ці дрони для ірана. Мовляв, що ірану можуть зробити, він же і так під санкціями. А нам (китаю)не вигідно ср...тися з штатами...Хитро..обані китайози...
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22.10.2022 10:12 Відповісти
підори
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19.10.2022 07:51 Відповісти
коли Янцзи і Хуанхе вийдуть з берегів і втоплять 20 млн китайців- ми теж нічого не будемо знати
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19.10.2022 07:52 Відповісти
Це лише якась пара сіл!
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19.10.2022 08:14 Відповісти
20 лямів кєтайців? - не смішіть! За кєтайсською військовою доктриною, війна в якій загине менше ніж 200 лямів кєтайців (природє очищення нації) кєтайським "власьтям" ( кпк і импєратору кєтая) - не цікаві.
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19.10.2022 08:51 Відповісти
😡
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19.10.2022 07:53 Відповісти
Відморозки жовтопикі. Недодавила їх Японія в свій час нажаль.
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19.10.2022 07:54 Відповісти
Додавила.
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19.10.2022 07:56 Відповісти
Мерзкая, лживая и грязная нация.
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19.10.2022 07:56 Відповісти
але тої швалі скоро стане 2 міліарди...і з цим треба рахуватися.
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22.10.2022 10:13 Відповісти
🙈🙉🙊
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19.10.2022 08:00 Відповісти
Більш безглуздої відповіді годі було й чекати.
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19.10.2022 08:00 Відповісти
Можливо треба переглянути Дип відносини. Китай вже не буде тим економічним чудом.
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19.10.2022 08:02 Відповісти
"Север помнит" має стати нашою головною доктриною.
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19.10.2022 08:02 Відповісти
Треба терміново признати незалежність Тайваню. На заперечення Кнр відповісти, - ми нічого не знаємо про іншій Китай.
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19.10.2022 08:03 Відповісти
Правильно. Ичкерию ведь уже признали и территорию её признали оккупированной.
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19.10.2022 08:04 Відповісти
кстати, признали, да, и Грузию с Японией, кажется, тоже. а всякие карты поправили? или как всегда поляпали, типа, и так сойдет, денег не слямзить.
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19.10.2022 09:30 Відповісти
На всё нужно время. По щелчку пальцев карты не меняются.
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19.10.2022 10:03 Відповісти
и с Ичкерией нужно хотя бы представителя, что ли, если правительства\президента нет (и никто больше не признал). предложить народу там выборы\убежище\онлайн голосование\паспортизацию\перепись (адекватного) населения. потренироваться на кошках как говорится.
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19.10.2022 10:38 Відповісти
в общем не все так просто как кому-то возможно кажется
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19.10.2022 10:41 Відповісти
У Ичкерии есть ЗАКОННОЕ правительство. Оно временно в эмиграции.
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19.10.2022 10:41 Відповісти
то же самое с 2000 -го или какого там года? \и\э\мират что ли? и оно работает? иначе как-то не слишком обнадеживает. хотя если есть - то нет проблем. как говорится, внутренние дела, могут посла прислать.
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19.10.2022 10:46 Відповісти
Правительство в изгнании республики Ичкерия. В отличии от непонятно какого статуса конторской козы Тихановской, которая недавно прохрюкала о том, что бы Киев с ней установил дипотношения, правительство Ичкерии, возглавляемое Ахмадом Закаевым, имеет правопреемственность от правительства Ичкерии, которое являлось полностью легитимным и базировалось не только на двух референдумах, но и на признании независимости москвой. Так что в этом плане - все чисто.
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19.10.2022 10:52 Відповісти
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19.10.2022 08:03 Відповісти
Або знищити посольства Кнр та Ірану і казати, що то кацапи.
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19.10.2022 08:05 Відповісти
Весь світ бачив жорстокі кадри атаки на Київ, а їх посольство не чуло і не бачило, гниди хитро..опі.
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19.10.2022 08:06 Відповісти
Всмотритесь в это лицо. И вы поймёте почему они этого не увидели. И да, ничего личного и тем более ни какого там расизма. Просто факт.
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19.10.2022 08:14 Відповісти
Я в растерянности. Если к посольству козломордых сыновей ишака и шелудивой овцы с половыми тряпками на головах можно было принести свиную голову, то, что нести к посольству Китая? Ведь они жрут ВСЁ, буквально всё, и я подозреваю, что ласточкиными гнёздами и летучими мышами они не ограничивают своё меню, а козьи шарики и бараньи катышки занимают в нём не последнее место.
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19.10.2022 08:08 Відповісти
Если вам интересно их питание.загуглите,как в ресторанах едят супы из эмбрионов.Из мёртвых младенцев.абортированных.
Я тоже думала,что не может быть....
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19.10.2022 09:44 Відповісти
Мне не интересны их гастрономические склонности аля животное.
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19.10.2022 09:58 Відповісти
А навіщо там купа послів? Прикидатися валянком не вийде.
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19.10.2022 08:12 Відповісти
Арахуямія не доповів мрії про шаро-кредити думки затуманили.
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19.10.2022 08:12 Відповісти
Це не хитрожопість. Це - відкрита в очі зневага. Треба пікет перед посольством провести з плакатами "China - Fuck Off". А у випадку зауваження китайських осіб про таке неподобство - щоб Кулеба відповів: "А ми і не побачили"
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19.10.2022 08:15 Відповісти
Нічого не знаю нічого не бачу,нічого не чую,нічого нікому не скажу--ця "мудрість" дуже сповідується Китаєм. Про щось домовлятись з Китаєм,потрібно мати не тільки сталеві нерви,а і витримку,при тому знати,що домовленості можуть і не бути виконані Цю істину я засвоїв ще в далекому 1995р. при переговорах з Китаєм в Пекіні
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19.10.2022 08:16 Відповісти
Нам от их сочуствия (мнимого) ни холодно ни жарко . Меня удивляет недальновидность всей нашей двадцатилетней внешней политики ，если она была вообще . А помните китайцы купили у нас бывшисй советский авианосец ，типа для ресторана или казино плавучего ，в итоге модернизировали и появилася их китайский авианосец . А помните скандал с "мотор-сич" ? Так и с росиянами все спокойно торговали , куча ихних олиграхов владеют украинскими заводами . После 2014 года ниукого нечего не дзынькнуло! Украина сама с етим всем несправится ! Тем более с китаем смысла нету даже тягатся пробовать . Для этого есть США и ЕС .
Остается одно быть бдительными гражданами и недоупускать "мотр-сич 2" Хотя на тот момент китай выглядел мягким и пушистым если невдаватся в детали
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19.10.2022 08:17 Відповісти
Вони багато заводів не просто у нас у купили а для того щоб знищити там виробництво і забрати розробки.... Відслідкуйте купівлю раша олігархами і що потім там відбувалось в більшості випадків...
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19.10.2022 08:52 Відповісти
С китайцами надо перенять их же древнюю мудрость. Просто ждать у реки когда мимо проплывет труп.Между прочим цивилизованный мир достали не только кацапы, но и китайцы. Этим двум нациям категорически противопоказан излишек финансов. И что-то кажется, что сейчас, под шумок, китайское чудо начали сливать. А стран, которые с радостью пойдут им на замену больше чем надо.
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19.10.2022 11:05 Відповісти
Китай мовча мовчав. Краще б мовчали далі чим розкрити і показати що вони собою представляють..
Лайно..Кожен хоче використати біду, смерть і мати на костях бізнес. Браво. Цей світ пробив земне ядро...
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19.10.2022 08:24 Відповісти
Я бойкот всьому китайському,де це тільки можливо,звичайно,оголосив вже давно
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19.10.2022 08:25 Відповісти
+++
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19.10.2022 08:35 Відповісти
Якщо у вас є авто, побутова техніка або щось з електронікою то це не можливо.... там більшісь запчастин з чайни хоча самі бренди з ЄС або Штатів.... а тепер після здорожчання ресурсів цей процес ще прискорився.... тому що при виробнициві в Китаю газ, електрика і робоча сила в декілька раз дешевша....
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19.10.2022 08:57 Відповісти
Тому у мене уся домашня техніка зібрана у Малайзії. Ну ... або більшість з дорогої.
Але холодильник ... блін ... білоруський. Два двигуна. Працює нормально. Хех ...
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19.10.2022 17:02 Відповісти
Зібрана.... а ви впевнені що там все вироблено в малазії
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19.10.2022 17:32 Відповісти
Хех ... Того я не бачу, то на душі легше.
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19.10.2022 19:17 Відповісти
Можливо, китайське питання свого часу також буде неважливим.
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19.10.2022 08:26 Відповісти
Китайсы, специально для вас и вами же сказанное: "Опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели."(с)

Не на тех ставите.....
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19.10.2022 08:29 Відповісти
А ще вони придумали народну мудрість-прислів"я: " Дуже не безпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у декотрих дурнів їхні ілюзії"
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19.10.2022 09:14 Відповісти
підари вузькоокі
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19.10.2022 08:37 Відповісти
росія, кндр, іран, кнр - це лайно яке портить життя всьому світу. треба їх знищити
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19.10.2022 08:37 Відповісти
эти узкоглазо-криворукие чмошники не знают... только разрыв отношений с этой вонючей недостраной... а заодно и с индией и таджикистаном, где собираются иранские дроны...
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19.10.2022 08:44 Відповісти
Підла країна, ніякий народ і мерзотне керівництво. Ніяких цивілізаційних контактів з китаем, білоруссю, іраном бути не може, і все що в світі проти них / а воно буде/, треба підтримувати.
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19.10.2022 08:45 Відповісти
А ще пам'ятати, як арахамії вихваляли кетай і збирались брати у них гроші
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19.10.2022 09:00 Відповісти
COVID це теж робота китайозів, скільки людей по всьому світу вбили, треба щоб відплатили заподіяну шкоду сповна
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19.10.2022 09:08 Відповісти
Кляті комуняки...
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19.10.2022 08:51 Відповісти
Скоти.
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19.10.2022 08:55 Відповісти
Косоглазые ********
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19.10.2022 08:55 Відповісти
Китайоз треба посилати за рускім корабльом - це вони благословили #уйла на війну проти нас. І підтримують його у цій війні. І дрони кліпають по іранській ліцензії або без неї. І роблять вигляд, що "ой, оціня далєко кітая, ніцєво нє відім, нє слісяла". Коротше, ***** і подалі
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19.10.2022 08:57 Відповісти
Брехливе китайське чмо прикинулось шлангом: нісіво нє сзаю...
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19.10.2022 09:02 Відповісти
Так, не знають. Саме через необізнаність закликають своїх китайців залишити Україну. Брехуни
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19.10.2022 09:22 Відповісти
🤮
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19.10.2022 09:32 Відповісти
****** , что ещё сказать
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19.10.2022 09:35 Відповісти
Китайское посольчтво в Киеве находится возле метро "Арсенальная", но по моему оно пустое с 24 февраля....
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19.10.2022 09:36 Відповісти
Космонавти...Потрібно робити бойкот китайським товарам...
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19.10.2022 09:53 Відповісти
Купувати китайську техніку, це державна зрада
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19.10.2022 09:55 Відповісти
Знакомый 2-й год работает в Китае. Говорит, что в китайских СМИ война в Украине не освещается от слова "совсем".
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей? Сколько наших правительственных чиновников работают во всевозможных консульствах, миссиях, представительствах в Китае? Чем они все занимаются? Есть ли сейчас работа важнее, чем формирование проукраинского общественного мнения? Какая работа для этого ведется? (Вангую: или "никакая", или 5% от того что можно и дОлжно делать)
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19.10.2022 10:11 Відповісти
Ви запитайте у свого знайомого,скільки в Китаї працює найвідоміших соціальних мереж.А решту влада захоче покаже а не захоче не покаже.Не забувайте,там при владі комуністи.І цим все сказано.
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19.10.2022 10:28 Відповісти
Я задал очень четкие вопросы. Хотелось бы слышать не ваши фантазии, и не рассказы моего товарища, а ответы нашего МИДа например. Они живут на наши с вами налоги и ОБЯЗАНЫ отчитываться о работе. Именно так происходит в цивилизованных и демократических странах!
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Українська вишивка на онучах кидається в око не тільки Вам(((
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19.10.2022 10:58 Відповісти
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей?
Я вам дав чітку відповідь.Як що ви ще не зрозуміли:Там комуняги при владі!!!!
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19.10.2022 12:54 Відповісти
І, ось, нарешті дочекались: Китай скидає маску і також починає відверто брехати (як і всі прибічники рашки)
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19.10.2022 10:18 Відповісти
Делегаты стоят минуту молчания во время церемонии открытия 20-го Национального конгресса правящей Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине, Китай, в воскресенье, 16 октября 2022 г. Всеобъемлющая тема, вытекающая из продолжающейся Коммунистической партии Китая Конгресс - это преемственность, а не изменение. Ожидается, что недельная встреча вновь назначит Си Цзиньпина лидером, подтвердит приверженность его политике на следующие пять лет и, возможно, еще больше повысит его статус как одного из самых влиятельных лидеров в современной истории Китая.
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19.10.2022 10:22 Відповісти
Чому мовчать ?
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19.10.2022 17:05 Відповісти
Незнание - сила!
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19.10.2022 10:31 Відповісти
Тю, теж мені проблема. Зливаються кацапам координати посольства в Києві - і чекаємо на стурбованість.
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19.10.2022 16:59 Відповісти
Це тому, що в них вузькі очі, треба вставляти сірники, щоб побачили!
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19.10.2022 17:30 Відповісти
 
 