МЗС Китаю: Ми нічого не знаємо про атаку на Київ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "нічого не знають" про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло п’ять цивільних, та закликали до "спільної деескалації".
Про повідомив це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Дипломата запитали, яким є коментар Китаю з приводу атаки Києва дронами-камікадзе 17 жовтня - він відповів, що "нічого не знає про згадане".
"Позиція Китаю з українського питання послідовна і зрозуміла. У нинішніх обставинах усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість", - сказав Веньбін.
Він заявив, що необхідно "заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню для спільної деескалації ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
підʼйопкамизаявами стосовно відносин кєтаю і Тайваню?! це болюча тема для кєтайоз, треба на неї регулярно натискати
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Китайці навідміну від раші дружать з головою... В них бізнес вище імперських інтересів...
А те що там китайська електроніка але вона ніщо без мозку з амер... мікрухами не буде китай поставляти буде сінгапур, який зараз тайванські мікросхеми в рашу перепродає, хоча всі знають хто мажор акціонери TSMC,і ці поставки ж підпадають під санкції.... а виробник хто чіпів дронах, наприклад інтел, там же є зашитий серійник і можна відслідкувати поставку як мінімум 2400 шт в підсанкційний Іран........
Хтось почав розслідування в штатах як це сталось, Іран багато років підсанкційний?
с более-менее не старой обвязкой, которая общается с gps навигацией бытового уровня. Надо было просто иметь желание сделать все это из простой и доступной электроники. У бормолеев было такое желание, и им это удалось. Скажем так, это изделие уровня кружка авиамоделистов при господдержке.
І навігація там не побутового рівня.... що засоби наземні реб не можуть нічого, бачив інфу що тільки авіа реб можуть з ними боротись, через особливий тип антени і фільтрацію перешкод...
Это то, что касается электроники. А по авионике у нас тоже есть очень много специалистов, для которых это несложная задачка создать шайтан-аэроарбу для длительного пребывания в воздухе. Все зависит ТОЛЬКО от ЗЕвласти, а почему она не финансирует такие проекты, вопрос к найвелычнишому фельдмаршалу вселенной, который не втик.
Я тоже думала,что не может быть....
Остается одно быть бдительными гражданами и недоупускать "мотр-сич 2" Хотя на тот момент китай выглядел мягким и пушистым если невдаватся в детали
Лайно..Кожен хоче використати біду, смерть і мати на костях бізнес. Браво. Цей світ пробив земне ядро...
Але холодильник ... блін ... білоруський. Два двигуна. Працює нормально. Хех ...
Не на тех ставите.....
Вопрос: Это госполитика китайского правительства или недоработка наших властей? Сколько наших правительственных чиновников работают во всевозможных консульствах, миссиях, представительствах в Китае? Чем они все занимаются? Есть ли сейчас работа важнее, чем формирование проукраинского общественного мнения? Какая работа для этого ведется? (Вангую: или "никакая", или 5% от того что можно и дОлжно делать)
Я вам дав чітку відповідь.Як що ви ще не зрозуміли:Там комуняги при владі!!!!