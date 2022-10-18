Кількість загиблих внаслідок атаки дронів на Київ зросла до 5

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня відомо про 5 загиблих.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня.



Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - йдеться в повідомленні.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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