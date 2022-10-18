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Новини Війна
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Кількість загиблих внаслідок атаки дронів на Київ зросла до 5

богачук,київ

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня відомо про 5 загиблих.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня.

Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - йдеться в повідомленні.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Дивіться: Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) Повітряні атаки на Київ (755)


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Іранське посольство ціле?
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18.10.2022 12:03 Відповісти
і білорашинське теж
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18.10.2022 12:04 Відповісти
кстати да, затрофеить несколько дронов и во время прилёта парашных, вжарить ими по парашному и иранскому. ошибка прошивки ))
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18.10.2022 12:10 Відповісти
Як там 90 млрд, які забрали у ЗСУ і напрвили на дороги? Все норм? Це навіть гроші не на ремонт і будівництво важливої інфраструктури та будівель - ЦЕ ПРОСТО НА ДОРОГИ. ВДУМАЙТЕСЬ БЛ. Чи чим більше руйнувань, тим більше можна вкрасти з міжнародної допомоги? Я розумію ППО і ПРО швидко не можна купити, але протидронні засоби можна ж було бл. Ви скільки місяців знали що русня купила у ірана мопеди? Знову пр#балі як південь?
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18.10.2022 12:12 Відповісти
После того, как зеля начал ныть про сохранение жизней в начале своей каденце, все выглядит логично. Теперь ***** террором мирняка заставляет его сесть за стол переговоров, шоб то сдало часть Украины.
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18.10.2022 12:20 Відповісти
Зєлі вже давно пора не пустопоржніми відосіками займатись, а офіційно попередити усатого бульбонського мудака - ще раз прилетить з бульбонії - ми вас...
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18.10.2022 12:27 Відповісти
Аеростати проти дронiв?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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18.10.2022 12:28 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 13:23 Відповісти
 
 