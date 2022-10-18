Число погибших в результате атаки дронов на Киев выросло до 5
В результате атаки дронов-камикадзе на Киев 17 октября известно о 5 погибших.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября.
Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", - говорится в сообщении.
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82