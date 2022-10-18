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Новости Война
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Число погибших в результате атаки дронов на Киев выросло до 5

богачук,київ

В результате атаки дронов-камикадзе на Киев 17 октября известно о 5 погибших.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября.

Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", - говорится в сообщении.

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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Киев (25490) Кличко Виталий (4637)


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Іранське посольство ціле?
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18.10.2022 12:03 Ответить
і білорашинське теж
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18.10.2022 12:04 Ответить
кстати да, затрофеить несколько дронов и во время прилёта парашных, вжарить ими по парашному и иранскому. ошибка прошивки ))
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18.10.2022 12:10 Ответить
Як там 90 млрд, які забрали у ЗСУ і напрвили на дороги? Все норм? Це навіть гроші не на ремонт і будівництво важливої інфраструктури та будівель - ЦЕ ПРОСТО НА ДОРОГИ. ВДУМАЙТЕСЬ БЛ. Чи чим більше руйнувань, тим більше можна вкрасти з міжнародної допомоги? Я розумію ППО і ПРО швидко не можна купити, але протидронні засоби можна ж було бл. Ви скільки місяців знали що русня купила у ірана мопеди? Знову пр#балі як південь?
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18.10.2022 12:12 Ответить
После того, как зеля начал ныть про сохранение жизней в начале своей каденце, все выглядит логично. Теперь ***** террором мирняка заставляет его сесть за стол переговоров, шоб то сдало часть Украины.
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18.10.2022 12:20 Ответить
Зєлі вже давно пора не пустопоржніми відосіками займатись, а офіційно попередити усатого бульбонського мудака - ще раз прилетить з бульбонії - ми вас...
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18.10.2022 12:27 Ответить
Аеростати проти дронiв?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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18.10.2022 12:28 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 13:23 Ответить
 
 