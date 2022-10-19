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Новости
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США подняли истребители, чтобы перехватить два российских бомбардировщика возле Аляски

винищувач

США в понедельник 18 октября подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата пары российских бомбардировщиков, которые летели близко к границам на Аляске.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Российские Ту-95 не зашли в суверенное воздушное пространство ни Канады, ни США, однако были в зоне распознавания ПВО, в которой любые воздушные суда идентифицируются и отслеживаются в интересах безопасности.

При этом в командовании отметили, что действия российских самолетов "не выглядели как угроза или провокация".

"NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает передвижения иностранных воздушных судов и, при необходимости, сопровождает их из зоны идентификации ПВО", - отметили в коммюнике.

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О таком случае сообщали также в середине сентября, в то время это был как минимум четвертый случай за месяц.

авиация (2822) россия (95418) США (26511) Аляска (8)


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Топ комментарии
+11
тим часом на вата-новини: екіпажі ф-16 в паніці, командир радару на алясці застрелився, пентагон на колінах просить шойгу відкликати бомардіровщики!!1
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19.10.2022 09:15
+6
Надо не перехватывать а сразу забивать. Ибо нех шастать.
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19.10.2022 09:13
+5
Лучше бы они по тихому самолеты с иранскими дронами в море утопили.
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19.10.2022 09:24
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Надо не перехватывать а сразу забивать. Ибо нех шастать.
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19.10.2022 09:13 Ответить
тим часом на вата-новини: екіпажі ф-16 в паніці, командир радару на алясці застрелився, пентагон на колінах просить шойгу відкликати бомардіровщики!!1
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19.10.2022 09:15 Ответить
провокує. засилає старі ту95 спеціально щоб сбили. хвора людина
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19.10.2022 09:16 Ответить
закусывать надо))))чмобиков перебьют быстро....там вроде за пару деньков на херсонском направлении 1,5 к чмобиков зажвухсотились или пропали без вести.....очееень тупое ипсо для кацапских же имбецилов которые верят что русня не в полную силу воюет_)
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19.10.2022 09:25 Ответить
Откроете ваш выс*р через две недели. До 7 ноября
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19.10.2022 11:17 Ответить
Шо за брєд? Який наступ чмомібів, на чому? Як знищити всі мости за ніч? Це вам не кримський, антонівський тиждень довбали. Каховська гес - і забудььте про воду в крим. Чергова чтрашилка від кремля. А ви мудачка що розганяє ********** вологі мрії
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19.10.2022 09:28 Ответить
Откройте ваш выс*р через две недели. До 7 ноября.
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19.10.2022 11:16 Ответить
ясно, чергова агресивна, нерозсудлива політична шльондра.
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19.10.2022 12:00 Ответить
Ты что ваще такое?
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19.10.2022 17:47 Ответить
Ты - биомусор, под каким бы флагом не рядился.
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19.10.2022 17:57 Ответить
Вопрос был - "что я забыла". Ответ - забыла мозги.
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19.10.2022 09:39 Ответить
Черговий кацапський вкид...в спам...
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19.10.2022 10:37 Ответить
Все бы хорошо, но смущает дата твоей регистрации и флаг. Похоже, лживая подлая мразь под чужим флагом
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19.10.2022 11:25 Ответить
Лучше бы они по тихому самолеты с иранскими дронами в море утопили.
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19.10.2022 09:24 Ответить
Треба було збити. І сказати -"це не ми, які ваші докази".!
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19.10.2022 09:30 Ответить
Видео было, там ф15 были.
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19.10.2022 09:33 Ответить
Надо пробивать крыло, чтобы топлива назад не хватило.
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19.10.2022 09:48 Ответить
 
 