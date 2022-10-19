США підняли винищувачі, щоб перехопити два російські бомбардувальники біля Аляски

США у понеділок, 18 жовтня підняли в повітря два винищувачі F-16 для перехоплення пари російських бомбардувальників, які прямували близько до кордонів на Алясці.

Про це заявили у Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Російські Ту-95 не зайшли у суверенний повітряний простір ані Канади, ані США, проте були у зоні розпізнання ППО, в якій будь-які повітряні судна ідентифікуються та відстежуються в інтересах безпеки.

При цьому у командуванні зазначили, що дії російських літаків "не нагадували погрозу чи провокацію".

"NORAD відстежує та ідентифікує іноземні військові літаки, які входять у зону ППО, регулярно відстежує пересування іноземних повітряних суден та, за необхідності, супроводжує їх із зони ідентифікації ППО", - зазначили у комюніке.

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Про такий випадок повідомляли також у середині вересня, на той час це був щонайменш четвертий випадок за місяць.