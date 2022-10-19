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США підняли винищувачі, щоб перехопити два російські бомбардувальники біля Аляски

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

винищувач

США у понеділок, 18 жовтня підняли в повітря два винищувачі F-16 для перехоплення пари російських бомбардувальників, які прямували близько до кордонів на Алясці.

Про це заявили у Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Російські Ту-95 не зайшли у суверенний повітряний простір ані Канади, ані США, проте були у зоні розпізнання ППО, в якій будь-які повітряні судна ідентифікуються та відстежуються в інтересах безпеки.

При цьому у командуванні зазначили, що дії російських літаків "не нагадували погрозу чи провокацію".

"NORAD відстежує та ідентифікує іноземні військові літаки, які входять у зону ППО, регулярно відстежує пересування іноземних повітряних суден та, за необхідності, супроводжує їх із зони ідентифікації ППО", - зазначили у комюніке.

Читайте: США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон

Про такий випадок повідомляли також у середині вересня, на той час це був щонайменш четвертий випадок за місяць.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
тим часом на вата-новини: екіпажі ф-16 в паніці, командир радару на алясці застрелився, пентагон на колінах просить шойгу відкликати бомардіровщики!!1
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19.10.2022 09:15
+6
Надо не перехватывать а сразу забивать. Ибо нех шастать.
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19.10.2022 09:13
+5
Лучше бы они по тихому самолеты с иранскими дронами в море утопили.
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19.10.2022 09:24
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Надо не перехватывать а сразу забивать. Ибо нех шастать.
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19.10.2022 09:13 Відповісти
тим часом на вата-новини: екіпажі ф-16 в паніці, командир радару на алясці застрелився, пентагон на колінах просить шойгу відкликати бомардіровщики!!1
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19.10.2022 09:15 Відповісти
провокує. засилає старі ту95 спеціально щоб сбили. хвора людина
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19.10.2022 09:16 Відповісти
закусывать надо))))чмобиков перебьют быстро....там вроде за пару деньков на херсонском направлении 1,5 к чмобиков зажвухсотились или пропали без вести.....очееень тупое ипсо для кацапских же имбецилов которые верят что русня не в полную силу воюет_)
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19.10.2022 09:25 Відповісти
Откроете ваш выс*р через две недели. До 7 ноября
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19.10.2022 11:17 Відповісти
Шо за брєд? Який наступ чмомібів, на чому? Як знищити всі мости за ніч? Це вам не кримський, антонівський тиждень довбали. Каховська гес - і забудььте про воду в крим. Чергова чтрашилка від кремля. А ви мудачка що розганяє ********** вологі мрії
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19.10.2022 09:28 Відповісти
Откройте ваш выс*р через две недели. До 7 ноября.
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19.10.2022 11:16 Відповісти
ясно, чергова агресивна, нерозсудлива політична шльондра.
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19.10.2022 12:00 Відповісти
Ты что ваще такое?
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19.10.2022 17:47 Відповісти
Ты - биомусор, под каким бы флагом не рядился.
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19.10.2022 17:57 Відповісти
Вопрос был - "что я забыла". Ответ - забыла мозги.
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19.10.2022 09:39 Відповісти
Черговий кацапський вкид...в спам...
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19.10.2022 10:37 Відповісти
Все бы хорошо, но смущает дата твоей регистрации и флаг. Похоже, лживая подлая мразь под чужим флагом
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19.10.2022 11:25 Відповісти
Лучше бы они по тихому самолеты с иранскими дронами в море утопили.
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19.10.2022 09:24 Відповісти
Треба було збити. І сказати -"це не ми, які ваші докази".!
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19.10.2022 09:30 Відповісти
Видео было, там ф15 были.
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Надо пробивать крыло, чтобы топлива назад не хватило.
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19.10.2022 09:48 Відповісти
 
 