428 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 19 октября 2022 года более 1243 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 428 детей погибли и более 815 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, во время фиксации преступлений, совершенных на территории Донецкой области, на месте стихийного захоронения в городе Лиман обнаружены тела троих детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 415, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31", - сообщили ювенальные прокуроры.

Также смотрите: Генерал Петреус, Посол Хербст и Арсений Яценюк – онлайн дискуссия КФБ "Борьба за Украину". ВИДЕО