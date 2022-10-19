428 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 19 жовтня 2022 року більше ніж 1243 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання в місті Лиман виявлено тіла трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 415, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - повідомили ювенальні прокурори.

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