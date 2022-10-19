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Новости Война
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Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА

тес,бурштинська

Пожар на Бурштынской ТЭС, вспыхнувший сегодня после российских ракетных обстрелов, ликвидирован.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован! Спасибо нашим спасателям. Работаем! Победим!" - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, - ОВА (обновлено)

Автор: 

обстрел (27016) пожар (5936) ТЭС (280) Ивано-Франковская область (916)


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По електростанція не б'ють навіть звичайні терористи. А Пиня опустився аж до такого. Ганьба!
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19.10.2022 17:24 Ответить
Розумію ваш гнів, сам такий же.
Але зрозумійте вже нарешті, що це не дуель благородних мушкетерів! Якщо є щось підле, коварне, жорстоке, що дасть якісь переваги в війні - то орки гарантовано це зроблять!!
Казали ж, що з опалювальним сезоном орки почнуть їбашить наші тец. Казали? Сотні раз.
Реакція влади? Будем смажить шашлички. А тепер піаряться на героїзмі наших операторів ППО...
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19.10.2022 17:41 Ответить
Вже і коні на пасовиську розуміють, що українську ППО закопали під асфальтом-95.
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19.10.2022 17:56 Ответить
Усі це розуміли та казали. А на практиці тільки після 10.10.22 почали якось намагатися захищати обладнання від уламків...
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19.10.2022 17:58 Ответить
Так а я про що?
Не було ще в історії України настільки неефективних менеджерів, як зегнідські новиєлітса.
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20.10.2022 07:55 Ответить
Зовсім поруч з Бурштинською ТЕС місце народження Степана Андрійовича
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19.10.2022 18:56 Ответить
Влада тотального піара, піар на всьому, дебіл в окулярах піариться на розвалинах будинка, із завалів якого волають люди, та показує всім номер шахида
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19.10.2022 22:40 Ответить
 
 