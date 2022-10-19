Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА

Пожар на Бурштынской ТЭС, вспыхнувший сегодня после российских ракетных обстрелов, ликвидирован.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован! Спасибо нашим спасателям. Работаем! Победим!" - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, - ОВА (обновлено)