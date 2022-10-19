Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован, - ОВА
Пожар на Бурштынской ТЭС, вспыхнувший сегодня после российских ракетных обстрелов, ликвидирован.
Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован! Спасибо нашим спасателям. Работаем! Победим!" - отметила она.
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Але зрозумійте вже нарешті, що це не дуель благородних мушкетерів! Якщо є щось підле, коварне, жорстоке, що дасть якісь переваги в війні - то орки гарантовано це зроблять!!
Казали ж, що з опалювальним сезоном орки почнуть їбашить наші тец. Казали? Сотні раз.
Реакція влади? Будем смажить шашлички. А тепер піаряться на героїзмі наших операторів ППО...
Не було ще в історії України настільки неефективних менеджерів, як зегнідські новиєлітса.