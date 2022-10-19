Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована, - ОВА

Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка спалахнула сьогодні після російського ракетного обстрілу, ліквідована.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована‼️ Дякую нашим рятувальникам. Працюємо! Переможемо!", - зазначила вона.

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