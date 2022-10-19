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Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка спалахнула сьогодні після російського ракетного обстрілу, ліквідована.
Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована‼️ Дякую нашим рятувальникам. Працюємо! Переможемо!", - зазначила вона.
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Але зрозумійте вже нарешті, що це не дуель благородних мушкетерів! Якщо є щось підле, коварне, жорстоке, що дасть якісь переваги в війні - то орки гарантовано це зроблять!!
Казали ж, що з опалювальним сезоном орки почнуть їбашить наші тец. Казали? Сотні раз.
Реакція влади? Будем смажить шашлички. А тепер піаряться на героїзмі наших операторів ППО...
Не було ще в історії України настільки неефективних менеджерів, як зегнідські новиєлітса.