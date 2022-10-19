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Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,бурштинська

Пожежа на Бурштинській ТЕС, яка спалахнула сьогодні після російського ракетного обстрілу, ліквідована.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована‼️ Дякую нашим рятувальникам. Працюємо! Переможемо!", - зазначила вона. 

Також читайте: Ворог завдав ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, - ОВА (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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По електростанція не б'ють навіть звичайні терористи. А Пиня опустився аж до такого. Ганьба!
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19.10.2022 17:24 Відповісти
Розумію ваш гнів, сам такий же.
Але зрозумійте вже нарешті, що це не дуель благородних мушкетерів! Якщо є щось підле, коварне, жорстоке, що дасть якісь переваги в війні - то орки гарантовано це зроблять!!
Казали ж, що з опалювальним сезоном орки почнуть їбашить наші тец. Казали? Сотні раз.
Реакція влади? Будем смажить шашлички. А тепер піаряться на героїзмі наших операторів ППО...
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19.10.2022 17:41 Відповісти
Вже і коні на пасовиську розуміють, що українську ППО закопали під асфальтом-95.
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19.10.2022 17:56 Відповісти
Усі це розуміли та казали. А на практиці тільки після 10.10.22 почали якось намагатися захищати обладнання від уламків...
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19.10.2022 17:58 Відповісти
Так а я про що?
Не було ще в історії України настільки неефективних менеджерів, як зегнідські новиєлітса.
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20.10.2022 07:55 Відповісти
Зовсім поруч з Бурштинською ТЕС місце народження Степана Андрійовича
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19.10.2022 18:56 Відповісти
Влада тотального піара, піар на всьому, дебіл в окулярах піариться на розвалинах будинка, із завалів якого волають люди, та показує всім номер шахида
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19.10.2022 22:40 Відповісти
 
 