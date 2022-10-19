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Ворог завдав ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, нібито було влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію.

"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - зазначила вона у телеграм-каналі.

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Пізніше Онищенко підтвердила ракетні удари по Івано-Франківщині.

"Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок чого виникла пожежа", - зазначила вона.

За її словами, жертв немає. На місці пожежі працюють рятувальники.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
"Привіт" русні від української ППО
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19.10.2022 14:49
+5
Бурштин это очень плохо((((
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19.10.2022 15:13
+2
в даній статті це не зовсім коректна картинка , скоріше навпаки
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19.10.2022 14:52
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"Привіт" русні від української ППО
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19.10.2022 14:49 Відповісти
в даній статті це не зовсім коректна картинка , скоріше навпаки
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19.10.2022 14:52 Відповісти
А коли вже в мацкві почуємо?
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19.10.2022 15:02 Відповісти
після 36 сезону "Сватів" або грі членом на контрабасі.
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19.10.2022 16:15 Відповісти
Бурштин это очень плохо((((
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19.10.2022 15:13 Відповісти
Знову туди ж...
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19.10.2022 15:19 Відповісти
Абмененсратар!!! НЕ "Янтарь", блд!!! НЕ ЯН-ТАРЬ! А БУРШТЫН! В этом Бурштыне в 1988-м Святкував цілий вср-аний совок 1000-річча Хрещення Русі!
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19.10.2022 16:22 Відповісти
Там все Ахметовское все равно как пришло так и ушл. Бурштынская ТЭС является мощным источником выбросов вредных химических веществ в атмосферу. Выбросы из двух 250-метровых и одной 180-метровой труб разносят господствующие в этой местности западные и северо-западные ветры на расстоянии до 100 километров. В 2009 году зафиксировано выбросы 190,9 тыс. тонн вредных веществ - это конкретно 20,5 тыс. тонн твердых частиц, 159,9 тыс. тонн сернистого ангидрида, 9,4 тыс. тонн диоксида азота и 0,93 тыс. тонн моноксида углерода[4].

Твердые частицы от сжигания угля, которые не улавливаются газоочистным оборудованием, оседают в 30-километровом радиусе вокруг станции. Сернистый ангидрид вызывает кислотные дожди. Сейчас выбросы сернистого ангидрида является серьёзнейшей проблемой и не соответствуют европейским нормам. Диоксид азота вызывает смог. Оксид углерода усиливает парниковый эффект.
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19.10.2022 17:50 Відповісти
як вулкан, тільки той за годину 😏
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19.10.2022 18:08 Відповісти
 
 